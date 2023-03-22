Ударами дронов в Киевской области поражены комплексы ПВО Украины

В вечернее и ночное время были нанесены удары по объектам на контролируемых противником территориях. Как уже сообщало «Военное обозрение», один из ударов пришёлся по аэродрому «Школьный» в Одессе, с которого взлетали БПЛА ВСУ в том числе для атаки на российский Джанкой. Для поражения целей в Одессе применялись ракеты класса «воздух-земля». По некоторым данным, для пусков использовались многоцелевые российские истребители Су-35.
Также удары российские войска нанесли по местам расположения боевиков киевского режима в Херсоне и Запорожье. Напомним, что эти города, вошедшие в состав России, находятся под украинской оккупацией.
Ночью использовались ударные дроны-камикадзе для атак на объекты в столичном регионе Украины. Были нанесены удары по объектам в пригородах Киева. По последним сведениям, поражены комплексы ПВО, которые некоторое время назад были поставлены на Украину западными спонсорами украинского конфликта. Серия взрывов прогремела в районе Вышгорода. Это северный пригород Киева.
Воздушная тревога в течение ночи объявлялась не только в Киевской, но также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
А ранее (днём 21 марта), традиционно, без какой-либо необходимости, сирены воздушной тревоги включали в Киеве – во время визита японского премьера Фумио Кисида. Эта «процедура» становится неотъемлемым атрибутом визита практически любого иностранного политического деятеля. В своё время президента Германии Штайнмайера заставили посидеть в подвале - никаких атак в тот момент не было.