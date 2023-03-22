Военное обозрение
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Ударами дронов в Киевской области поражены комплексы ПВО Украины

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Ударами дронов в Киевской области поражены комплексы ПВО Украины

В вечернее и ночное время были нанесены удары по объектам на контролируемых противником территориях. Как уже сообщало «Военное обозрение», один из ударов пришёлся по аэродрому «Школьный» в Одессе, с которого взлетали БПЛА ВСУ в том числе для атаки на российский Джанкой. Для поражения целей в Одессе применялись ракеты класса «воздух-земля». По некоторым данным, для пусков использовались многоцелевые российские истребители Су-35.


Также удары российские войска нанесли по местам расположения боевиков киевского режима в Херсоне и Запорожье. Напомним, что эти города, вошедшие в состав России, находятся под украинской оккупацией.

Ночью использовались ударные дроны-камикадзе для атак на объекты в столичном регионе Украины. Были нанесены удары по объектам в пригородах Киева. По последним сведениям, поражены комплексы ПВО, которые некоторое время назад были поставлены на Украину западными спонсорами украинского конфликта. Серия взрывов прогремела в районе Вышгорода. Это северный пригород Киева.

Воздушная тревога в течение ночи объявлялась не только в Киевской, но также в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

А ранее (днём 21 марта), традиционно, без какой-либо необходимости, сирены воздушной тревоги включали в Киеве – во время визита японского премьера Фумио Кисида. Эта «процедура» становится неотъемлемым атрибутом визита практически любого иностранного политического деятеля. В своё время президента Германии Штайнмайера заставили посидеть в подвале - никаких атак в тот момент не было.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:30
    0
    Да мобильность этих комплексов на высоте!
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:39
      -2
      Не понял сарказма. Закрыто направление, с большой долей вероятности, возможных ударов. Зачем тут мобильность? Высокомобильных средств ПВО Украине надавать тоже достаточно.
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:37
    0
    Понятно,что не чего не понятно.Какие комплекы С-300,IRISTкак раз находится в районе Киева,NASAMS? Может не комплексы а РЛС не понятно.
  3. ЛОКИ
    ЛОКИ Сегодня, 07:39
    -1
    Это все хорошо конечно. Печалить только другое. Почему удар был нанесен после а не до атаки на Джанкой. Как говорят медики болезнь легче предупредить, чем лечить пусть и эффективно.
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:05
      0
      поскольку средств разведки у нас не хватает. это сказано было уже не раз.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:41
    +2
    без какой-либо необходимости, сирены воздушной тревоги включали в Киеве – во время визита японского премьера Фумио Кисида

    Так красиво же! Сначала тревога, потом заупокойный гимн Украины.
    Пы.Сы. Кстати, гимн уже и в ритм и темп колыбельной переписали, по ТВ каждый день гоняют.
  5. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:45
    0
    Что хоть за комплексы поразили?
    И почему дронами? Комплексы могли ведь просто уехать пока те летят, скорость не ахти и слышно хорошо.
  6. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 07:54
    +1
    Я правильно понял, что когда прилетают иностранные гости, народ в подвалы сгоняют?
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:59
      0
      Все правильно. Они все же думают , что народ может теракт какой организовать. А так всех по подвалам
  7. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 08:01
    0



    По Одессе пишут такие результаты........