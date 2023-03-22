ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе с помощью морских дронов

Стало известно о попытке ВСУ в очередной раз использовать морские дроны для атаки базы Черноморского флота России в Севастополе.
Сообщается о взрыве, который прогремел в море. По последним данным, дрон столкнулся с боновыми заграждениями, которые находятся неподалёку от береговой линии Севастополя.
Также появились сообщения о том, что местные жители в центральной части Севастополя слышали звуки взрыва. Идёт ли речь о звуке взрыва остановленного боновыми заграждениями украинского морского беспилотника в море или причина громкого звука в другом, пока не сообщается.
Напомним, что ранее украинские морские и авиационные дроны уже неоднократно направлялись противником на Севастополь с различными последствиями. Так, в своё время беспилотник достигал штаба ЧФ РФ. Несколько раз так же, как и сегодня, результат давали боновые заграждения, останавливая морские дроны врага.
Чаще всего атаки с применением морских беспилотников ВСУ осуществляют с территории Николаевской области, а именно – из района Очакова. Там же ведётся подготовка украинских подводных диверсантов британскими военными инструкторами. Несмотря на то, что по военным объектам в Очакове удары ВС РФ наносили неоднократно, Украина продолжает ведение в этом районе активной военной деятельности.