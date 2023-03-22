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ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе с помощью морских дронов

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ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе с помощью морских дронов

Стало известно о попытке ВСУ в очередной раз использовать морские дроны для атаки базы Черноморского флота России в Севастополе.


Сообщается о взрыве, который прогремел в море. По последним данным, дрон столкнулся с боновыми заграждениями, которые находятся неподалёку от береговой линии Севастополя.

Также появились сообщения о том, что местные жители в центральной части Севастополя слышали звуки взрыва. Идёт ли речь о звуке взрыва остановленного боновыми заграждениями украинского морского беспилотника в море или причина громкого звука в другом, пока не сообщается.

Напомним, что ранее украинские морские и авиационные дроны уже неоднократно направлялись противником на Севастополь с различными последствиями. Так, в своё время беспилотник достигал штаба ЧФ РФ. Несколько раз так же, как и сегодня, результат давали боновые заграждения, останавливая морские дроны врага.

Чаще всего атаки с применением морских беспилотников ВСУ осуществляют с территории Николаевской области, а именно – из района Очакова. Там же ведётся подготовка украинских подводных диверсантов британскими военными инструкторами. Несмотря на то, что по военным объектам в Очакове удары ВС РФ наносили неоднократно, Украина продолжает ведение в этом районе активной военной деятельности.

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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:46
    0
    Дроны это серьёзно, запускать их можно из разных мест...
    1. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 07:52
      +3
      Но только до тех пор, пока Украина имеет выход к побережью Чёрного моря.
      Выводы делайте сами.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:48
    0
    Не просто "продолжает военную деятельность", а усиливает и совершенствует. Видимо, для этого есть все условия. Значит, что не так, с "неоднократными ударами".
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:49
    0
    Несмотря на то, что по военным объектам в Очакове удары ВС РФ наносили неоднократно, Украина продолжает ведение в этом районе активной военной деятельности.

    Либо кто-то киборг неубиваемый, либо кто-то косой?
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:51
    +6
    Жуйте в Кремле сопли дальше с "мирными переговорами с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий" вместо наступления на Одессу и Киев - ещё не то получите.

    Нужно быть полным идиотом, чтобы вслух болтать о переговорах с неразгромленным врагом, который к тому же надеется на реванш.

    Пока не освобождены и не возвращены России порты Одесса, Николаев и Херсон - Крым и Севастополь всегда будут под ударами ВСУ, их безопасность обеспечить невозможно никаким иным способом.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:52
    +2
    Хорошо что ЧФ не проспал атаку укронациков...теперь реалии таковы что эти атаки будут и с воздуха и с моря, в любое время дня и ночи, разными дронами с любым количеством,с различными видами и количеством взрывчатки...могут быть еще сюрпризы с химическими и радиоактивными веществами.
    Вообщем враг жесток, коварен, безпринципен и беспощаден.
    Разведку и наведение дронов будут обеспечивать американцы и британцы.
  6. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 07:52
    +2
    По предварительной информации всего морских дронов было три, все были визуально обнаружены и уничтожены.
  7. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:56
    0
    Цитата: rocket757
    Дроны это серьёзно, запускать их можно из разных мест...

    Пусть учатся отражать, отслеживать. Это хороший опыт и пусть он приобретается сейчас чем в случае прямого конфликта с НАТО.... Но даже сейчас уже можно говорить, что любые натовские войска уступают опытом что нашим ВС, что всучкам
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:58
    +2
    Почему бы нам не отправить подарочки в Одесский порт?
    Такое ощущение что мы хотим победить фашистов своей добротой.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:00
    0
    Твою же мать ! Опять "дроны" ! "Грамотеи "! "Дрон"-это термин ,обозначающий БПЛА ! Летательных,Карл,аппаратов ! Рожденный плавать летать не может ! Что ? Лень вам ,писюки ,обратиться в министерство(департамент) образования РФ с просьбой ввести подходящий термин ?! (Возможно применение термина "дроид/droid" ,производное от "андроид"...)