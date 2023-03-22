Японский обозреватель предсказал президенту Украины Зеленскому судьбу «второго бен Ладена»

В годы холодной войны США спонсировали афганских моджахедов, воевавших против Советской Армии, и связанных с ними ближневосточных террористов. Например, «террорист номер один» Усама бен Ладен был «выращен» ЦРУ США. Теперь история может повториться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет японский обозреватель Хироси Охара в Shūkan Gendai.
Как отмечает японский аналитик, в Афганистане США действовали также, как сейчас они действуют на Украине – вооружали моджахедов и восхваляли их борьбу против советских войск. Лидеры формирований моджахедов, среди которых был и молодой араб Усама бен Ладен, возводились американцами в ранг «героев». Но прошло около десятилетия и бен Ладен получил от США статус «террориста номер один», став в одно время главным врагом американского государства.
Охара призывает внимательно следить за судьбой Зеленского и его окружения, поскольку текущая ситуация на Украине очень сильно напоминает Афганистан восьмидесятых годов прошлого века. Вполне вероятно, что затем украинские националисты повторят путь афганских моджахедов и начнут представлять угрозу для западного мира.
Отметим, что в иностранной прессе все чаще появляются критические статьи в отношении Зеленского и политики киевского режима в целом. Западная пресса стала часто писать о высоких потерях ВСУ на фронте, о нарушениях киевским режимом прав человека.
Такие изменения политики западных СМИ могут свидетельствовать о подготовке общественного мнения и к альтернативному варианту – «сливу» команды Зеленского в случае слишком уж явных неудач в противостоянии с Россией.