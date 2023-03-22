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Японский обозреватель предсказал президенту Украины Зеленскому судьбу «второго бен Ладена»

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Японский обозреватель предсказал президенту Украины Зеленскому судьбу «второго бен Ладена»

В годы холодной войны США спонсировали афганских моджахедов, воевавших против Советской Армии, и связанных с ними ближневосточных террористов. Например, «террорист номер один» Усама бен Ладен был «выращен» ЦРУ США. Теперь история может повториться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет японский обозреватель Хироси Охара в Shūkan Gendai.


Как отмечает японский аналитик, в Афганистане США действовали также, как сейчас они действуют на Украине – вооружали моджахедов и восхваляли их борьбу против советских войск. Лидеры формирований моджахедов, среди которых был и молодой араб Усама бен Ладен, возводились американцами в ранг «героев». Но прошло около десятилетия и бен Ладен получил от США статус «террориста номер один», став в одно время главным врагом американского государства.

Охара призывает внимательно следить за судьбой Зеленского и его окружения, поскольку текущая ситуация на Украине очень сильно напоминает Афганистан восьмидесятых годов прошлого века. Вполне вероятно, что затем украинские националисты повторят путь афганских моджахедов и начнут представлять угрозу для западного мира.

Отметим, что в иностранной прессе все чаще появляются критические статьи в отношении Зеленского и политики киевского режима в целом. Западная пресса стала часто писать о высоких потерях ВСУ на фронте, о нарушениях киевским режимом прав человека.

Такие изменения политики западных СМИ могут свидетельствовать о подготовке общественного мнения и к альтернативному варианту – «сливу» команды Зеленского в случае слишком уж явных неудач в противостоянии с Россией.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:50
    0
    Туда и дорога кровавому клоуну и всей 404 тоже
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:52
    +1
    Всех союзников США ждёт судьба использованного изделия N°2: быть выброшенными после использования.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:53
    0
    Не стоит надеяться на это. Не будет Зеленского- будет другой ... ский. Все всерьез и надолго.