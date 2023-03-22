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Глава Евросовета анонсировал обсуждение возможности конфискации российских активов на ближайшем заседании

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Глава Евросовета анонсировал обсуждение возможности конфискации российских активов на ближайшем заседании

На заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта, будет обсуждаться конфискация замороженных российских активов. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в специальном письме-приглашении, которое было разослано участникам совета.


Что интересно, ранее в Европе утверждали, что «львиную долю» российских активов обнаружить так и не смогли. Поэтому конфисковать Запад сможет лишь те средства, которые находятся «на поверхности» и ему доподлинно известно, что они – российские.

Конфискация российских активов будет рассматриваться Евросоветом в контексте помощи украинскому режиму. К заседанию Евросовета должен присоединиться по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил в письме Шарль Мишель, Евросовет продемонстрирует свою приверженность помощи Киеву. Он назвал целью Европы обеспечение поставки Украине 1 миллиона боеприпасов.

Российские активы в ЕС хотят направить на финансирование помощи Украине. Вероятно, постоянно спонсировать киевский режим за свой счет Западу не очень хочется. Но поскольку «бездонная прорва» в виде киевского режима требует регулярной финансовой подпитки, приходится «выкручиваться» из ситуации.

Конфискация российских активов, между тем, серьезно ударит по имиджу западных стран: многие государства и компании задумаются о целесообразности хранения своих денег там, где их в любой момент могут арестовать и конфисковать. Соответственно, эти страны и компании будут искать альтернативные варианты для хранения своих средств.
Использованы фотографии:
Wikipedia / EU2017EE Estonian Presidency
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23 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:11
    +6
    Если конфискуют наши , нужно сделать так чтоб им было очень плохо!
    Пишу для европейского читателя. Будет очень и очень плохо ибо Путин ещё добрый пока есть надежда вернуть деньги! Ну и никак не слабый, как может показаться ввиду действий в Украине!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 08:19
      +5
      Беспредел бандитский, а не демократия, шо хочу то и ворочу. Хто ж им потом верить будет? Каддафи поверил, и что получил? Россия не Ливия. Можно и поперхнуться. Удивляюсь терпению нашего Президента. Эта кутнрьма очень похожа на провокацию с двойным выходом, и оба в никуда
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 08:45
        0
        Кому интересно, статейка из нета с таблицами и объяснениями как выкрутилось правительство с замороженными активами.. ссылка:
        https://matveychev-oleg.livejournal.com/15244880.html
      2. Комментарий был удален.
    2. стар
      стар Сегодня, 09:41
      +2
      Им уже не хорошо.
      Во втором квартале 2022 года банк Credit Suisse заморозил связанных с Россией активов на сумму в 10.4 млрд. швейцарских франков во исполнение режима санкций против нашей страны.
      А в четвертом квартале из-за утраты доверия со стороны клиентов банк Credit Suisse столкнулся с беспрецедентным оттоком капитала. К концу квартала объемы депозитов сократились на $149 млрд. Только за последние три месяца 2022 года клиенты сняли со счетов $100 млрд.

      Правда, не похоже, чтобы они чему-то научились.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:17
    +4
    А Зеля уже ручки потирает! Кусочек себе в карман положить! (((
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +8
    Конфисковать без судебного решения на основании закона которого нет - мировой прецедент беспредела. Пиратство технологий, интеллектуальной собственности, зеркальный отжим зарубежных активов - адекватный ответ.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:30
      +3
      давно уже зарубежные активы тоже заморожены, поэтому в европе не спешат отжимать
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:58
      +2
      В данный момент нас должно только интересовать,чтобы НАТО - ЕС ,не переусердствовало и не сожгло за собой мосты и оставило себе свободу манёвра- отступление.А то мы можем перейти в фазу,когда обратной дороги нет для НАТО.А это Третья мировая ,со всеми её красотами. am
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Uprun
      Конфисковать без судебного решения на основании закона которого нет - мировой прецедент беспредела. Пиратство технологий, интеллектуальной собственности, зеркальный отжим зарубежных активов - адекватный ответ.

      Все правильно ,только надо не молчать и ждать,сразу предупреждать ,что вариант не прокатит .На конфискацию активов ,будут конфискованы их активы у нас
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:18
    +1
    Глава Евросовета анонсировал обсуждение возможности конфискации российских активов на ближайшем заседании
    . Гейропейские нарушают, какие то свои правила, а то и законы... одним меньше, ещё одним больше, им уже все равно. Их полиптикум по другому не хочет, да и не умеет, пожалуй... их так научили.
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:21
    +1
    многие государства и компании задумаются о целесообразности хранения своих денег там, где их в любой момент могут арестовать и конфисковать.

    Наш олигархов предупреждал открытым текстом. Сильно задумались? А буржуйские, можно подумать, на порядок умнее...
  6. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 08:25
    +1
    Конфискация российских активов, между тем, серьезно ударит по имиджу западных стран: многие государства и компании задумаются о целесообразности хранения своих денег там, где их в любой момент могут арестовать и конфисковать.

    Об этом надо было задумываться ещё в 2014 году, когда Путин ясно сказал нашим толстосумам: "пыль по судам США и ЕС замучаетесь глотать!"
  7. divan
    divan Сегодня, 08:25
    +2
    не понятно , а почему мы спим Конфисковать их все оставшиеся активы ( магазины и прочая) и пусть волком воют. Здравомыслящие страны нас поймут , а продажные "шавки" лишний раз подумают о бренности жизни!
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 08:43
      +3
      Заводы по производству автомобилей Хундай, Рено нам продали на 1 рубль. Мы можем все конфисковать, но что делать с этими активами? Заводы стоят, прибыли не приносят, т.к. производство было заточено под сборку определенных автомобилей. Магазины можно изъять, но товары в них завозили из-за границы. Намного больнее для запада блокировка выплаты корпоративных долгов. Здесь Путин заблокировал примерно 350 млн. долларов. Если европейцы изымут наши активы, мы просто простим долги наших компаний их компаниям. Выйдет баш на баш.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Gpn27
        Магазины можно изъять, но товары в них завозили из-за границы.

        какие?!!!
        большинство торговали нашей продукцией
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 10:52
          0
          Какие? ИКЕЯ? ZARA? Coca-Cola? Reno (АВТОВАЗ)?
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 11:35
            0
            заводы Coca-Cola как работали так и работают, также выпускают продукцию только под другим брендом
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:34
    +4
    Как не вспомнить Бжесинского с его высказываниями о новом мировом порядке: "Против России, за счет России, и на обломках России". Получается, что Россия даже против себя войну спонсирует.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:51
    +2
    а мы все цацкаемся с их имуществом здесь у нас
  10. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:14
    -2
    Один из ответов на эти происки демилитаризация стран НАТО на территории Украины. Можно "случайно" потопить подлодку НАТО в нейтральных водах вблизи границ России. В общем, они конфискуют Российские активы, а мы наносим восполнимый ущерб военной машинки НАТО. Не надо боятся Третьей Мировой Войны, она уже началась с 2020. Третья Мировая Война это биологическая война с тех пор как Пентагон разработал и распространил рукотворный генно изменённый коронавирус и продолжает распространять, разрабатывая новые штаммы коронавируса. А вот ядерной Четвёртой Мировой Войны не будет потому, что у России на это будет жесточайший ответ. Время детских отношений со странами НАТО кончилось, пора по взрослому бить в морду!!!
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:58
      +1
      А потом они подловят нашу ПЛ. Вот только соотношение количества ПЛ НАТОvsРоссия не в пользу России. Так что как вы, вероятно, опечатались, для НАТО это будет выполнимый ущерб, а вот для России... 2й Ясень 12 лет в строй вводили, 3й - 8 лет.
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:05
    -1
    многие государства и компании задумаются о целесообразности хранения своих денег там, где их в любой момент могут арестовать и конфисковать.

    Ерунда, это вы так думаете, а тем, кто пляшет под их дудку, ничего такого не грозит, и они это знают.
  12. faiver
    faiver Сегодня, 11:15
    +1
    Память то совсем короткая, толерастия опасная болезнь...