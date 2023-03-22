Глава Евросовета анонсировал обсуждение возможности конфискации российских активов на ближайшем заседании

На заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта, будет обсуждаться конфискация замороженных российских активов. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в специальном письме-приглашении, которое было разослано участникам совета.Что интересно, ранее в Европе утверждали, что «львиную долю» российских активов обнаружить так и не смогли. Поэтому конфисковать Запад сможет лишь те средства, которые находятся «на поверхности» и ему доподлинно известно, что они – российские.Конфискация российских активов будет рассматриваться Евросоветом в контексте помощи украинскому режиму. К заседанию Евросовета должен присоединиться по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил в письме Шарль Мишель, Евросовет продемонстрирует свою приверженность помощи Киеву. Он назвал целью Европы обеспечение поставки Украине 1 миллиона боеприпасов.Российские активы в ЕС хотят направить на финансирование помощи Украине. Вероятно, постоянно спонсировать киевский режим за свой счет Западу не очень хочется. Но поскольку «бездонная прорва» в виде киевского режима требует регулярной финансовой подпитки, приходится «выкручиваться» из ситуации.Конфискация российских активов, между тем, серьезно ударит по имиджу западных стран: многие государства и компании задумаются о целесообразности хранения своих денег там, где их в любой момент могут арестовать и конфисковать. Соответственно, эти страны и компании будут искать альтернативные варианты для хранения своих средств.