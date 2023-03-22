В Пентагоне заявили, что отправят системы ПВО Patriot на Украину раньше срока

Несмотря на то что поставляемое Западом оружие Киеву мало что меняет на линии фронта, всё же его поставки продолжаются и планируются новые.
Ранее Вашингтон уже обещал направить Украине танки «Абрамс» и комплексы противовоздушной обороны «Пэтриот». Что касается последних, то они, вероятно, поступят на Украину раньше чем этого ожидали. Об этом вчера на брифинге сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер не стал называть точные сроки поставок, а также не ответил на вопрос о том, будут ли «Пэтриоты» переданы Киеву до начала планируемого им наступления, объяснив это соображениями безопасности.
Мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику
- отметил пресс-секретарь Пентагона.
При этом Райдер добавил, что украинские военные прошли подготовку по применению систем Patriot на территории США и прошли её «быстрее, чем ожидалось». По словам Райдера, это также повлияло на сроки поставки систем Украине. Ранее сообщалось, что в американском штате Оклахома проходят обучение 65 украинских военнослужащих.
Напомним, что о передаче Киеву комплексов ПВО Patriot в Вашингтоне заявляли ещё в декабре прошлого года, когда было объявлено о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.