Военное обозрение
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В Пентагоне заявили, что отправят системы ПВО Patriot на Украину раньше срока

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В Пентагоне заявили, что отправят системы ПВО Patriot на Украину раньше срока

Несмотря на то что поставляемое Западом оружие Киеву мало что меняет на линии фронта, всё же его поставки продолжаются и планируются новые.


Ранее Вашингтон уже обещал направить Украине танки «Абрамс» и комплексы противовоздушной обороны «Пэтриот». Что касается последних, то они, вероятно, поступят на Украину раньше чем этого ожидали. Об этом вчера на брифинге сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Райдер не стал называть точные сроки поставок, а также не ответил на вопрос о том, будут ли «Пэтриоты» переданы Киеву до начала планируемого им наступления, объяснив это соображениями безопасности.

Мы уверены, что сможем доставить туда комплексы Patriot по ускоренному графику

- отметил пресс-секретарь Пентагона.

При этом Райдер добавил, что украинские военные прошли подготовку по применению систем Patriot на территории США и прошли её «быстрее, чем ожидалось». По словам Райдера, это также повлияло на сроки поставки систем Украине. Ранее сообщалось, что в американском штате Оклахома проходят обучение 65 украинских военнослужащих.

Напомним, что о передаче Киеву комплексов ПВО Patriot в Вашингтоне заявляли ещё в декабре прошлого года, когда было объявлено о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Mark Holloway from Beatty, Nevada, USA
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:17
    +3
    Только эксплуатация покажет, насколько успешно кто и чем овладел.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:55
      +2
      Абсолютно точное и мудрое замечание!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:20
    0
    В Пентагоне заявили, что отправят системы ПВО Patriot на Украину раньше срока
    . Шибко много заявляют... похоже у них весеннее обострение!
    1. spectr
      spectr Сегодня, 09:43
      +1
      Просто готовят украинцев к весеннему наступлению. Если насытят их передовые силы системами ПВО, то использование авиации для отражения наступления будет затруднено (например, те же самые планирующие бомбы).
      Причем похоже пойдут по старой схеме удар в двух местах, а потом в зависимости от успехов переброска резервов в наиболее перспективное направление. Но судя по тому как их накачивают техникой (в том числе и лодками), основной удар может быть в Херсонской области.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:33
        0
        Готовятся со всех сторон... что будет в результате, время покажет.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:21
    +1
    Ириски уже вроде "окучивали", патрики на очереди. Они тестируют, мы тестируем, расчет в расход.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:26
      +1
      Да, и тишина про Ириски. Вообще тишина. И бундесы молчат, и шароварные. А как шумели - отличные системы ПВО, бла-бла-бла и т.п.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:40
        +2
        Nexcom, на Украине про многие вундерфафенн затихли, только сдается мне что это всё перед бурей.
  4. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 08:23
    -1
    Раньше поставят - раньше мы их отправим в металлолом
  5. HAM
    HAM Сегодня, 08:38
    0
    "Недоношенные" часто долго wassat не живут....
  6. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 08:47
    0
    Значит, ковровых бомбардировок так и не будет? А зачем тогда России вообще самолеты? Толку-то от них. А сколько денег потрачено.
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:03
    +3
    очень возможно, что пэтриоты будут использоваться при контрнаступлении против авиации.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:13
      0
      Скорее всего. Наступательная операция без прикрытия от ударов с воздуха не очень хорошая затея. 4 батареи про которые официально объявлено вполне могут прикрыть наступающую группировку.
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:04
    0
    У Нас же тоже есть военные спутники на орбите. Засечь и массированная атака "Герань-2". Пора для СВО поставить цель демилитаризация вооружений стран НАТО на территории Украины. Причём всех без исключения.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:17
      +2
      А вы в курсе как со спутников засекают? В Штатах, например, идет сбор информации в разных спектрах, от видимого до радиодиапазона, затем данные агрегируются и передаются системе предварительного анализа (да да, тот самый пресловутый диплерн), которая из сотен тысяч кадров отбирает те, которые крайне интересные и с вероятностью 95+% содержат цели. Потом оставшиеся несколько сотен кадров обрабатывают 3-4 десятка разнопрофильных высококлассных аналитика.
      А у нас, весь тот массив данных (куцый, кстати, но это и хорошо в кокой-то мере) передаются сразу живым аналитикам, которых немного и которые до суток разгребают кучу "пустых" кадров, в результате пропуская реальные цели из-за слишком однородной нагрузки.
      Вот вам и разница в точности и оперативности.
      А будет больше спутников - данные будут еще медленнее анализироваться, ибо найти или "создать" высококлассного аналитика - это очень долго и очень дорого, с пилотом истребительной авиации можно сравнить.
  9. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 09:14
    +2
    поставляемое Западом оружие Киеву мало что меняет на линии фронта

    Что за бредовая мантра?
    Было бы это так ФСБ уже обстраивало бы российско-польскую границу.
  10. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 09:23
    -1
    Израиль союзник США, а значит поставить в Сирию Российские Мобильные средства ПВО для отражения нападений Израилем. Надо же испытывать новейшую Российскую технику в реальных условиях, а не только на полигонах и учениях. Пусть всем станет ясно, что Российская ПВО лучше справляется с летательными модулями не дружественных стран. И имидж среди дружественных стран повысится. Поставить Российские ПВО в страны Южной Америки, причём с большей дальностью обнаружения. Пора пощекотать американского белоголового орла и пусть возмущаются сколько угодно.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:47
      0
      С-300ВМ поставлены в Венесуэлу, казалось бы куда уж более можно пощекотать американского белоголового орла. Вот только ему на это по сути пофиг и в случае американской агрессии эти два дивизиона ЗРК (способны поражать до 24 целей одновременно) просто перегрузят и уничтожат. То же самое произойдет и с Сирийской ПВО - даже самые современные ЗРК в небольших количествах не способны защитить страну в случае кратного превосходства сил агрессора.