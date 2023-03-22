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Израиль нанес ракетный удар по району аэропорта сирийского города Алеппо

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Израиль нанес ракетный удар по району аэропорта сирийского города Алеппо

Сегодня рано утром военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по району международного аэропорта в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сирии, комментируя очередной акт агрессии израильской армии против суверенного государства.


Ракетные удары наносились со стороны Средиземного моря по окрестностям аэропорта. Атака имела место в 3.55 утра. Всего было выпущено четыре ракеты.

В результате израильских ракетных ударов аэропорту был причинен значительный материальный ущерб. Из-за атаки аэропорт был вынужден приостановить свою работу. О пострадавших сирийские власти пока не сообщают.

Обычно Израиль, нанося удары по территории другого государства, пытается объяснить это «борьбой с терроризмом», хотя понятно, что никаких «террористов» на контролируемой сирийскими официальными властями территории нет и быть не может. Власти Израиля преследуют более приземленную задачу – нанести максимальный ущерб иранскому присутствию в Сирии, а также проиранским формированиям, которые тоже размещаются на территории арабской республики.

Израильская ракетная атака аэропорта в Алеппо является вопиющим актом агрессии, нарушения суверенитета Сирии. Интересно, что Запад, который организовал беспрецедентную антироссийскую кампанию из-за специальной военной операции на Украине, в этом случае молчит.

Но неужели израильские ракетные атаки независимого государства не являются свидетельством нарушения «порядка, основанного на правилах», как любят заявлять западные политики? Получается очередной пример «двойных стандартов», навязываемых Западом всему остальному миру.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TSGT KEVIN J. GRUENWALD modified b FOX 52
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49 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 08:28
    +5
    Только реально делать боеспособными вооруженные силы Сирии. Другого выхода нет.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:31
      +7
      Какими средствами и на какие шиши? Кто будет оплачивать и организовывать? Российский генштаб не предлагать. Пригожин занят в Артёмовске. Остаётся только Китай.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 08:51
        -9
        Цитата: Aken
        Остаётся только Китай.

        Китай себе подпишет приговор если открыто влезет в этот конфликт. Знаете сколько компаний Европы и Запада в целом находится в Китае? Китай самый ненадёжный союзник России.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:37
      +10
      Так дело не в сирийских силах обороны, Ирану теперь можно отработать по аэропортам Израиля, формулировку объяснения можно у иудеев взять "борьба с террористическими формированиями" т.к. весь Израиль сплошной рассадник агрессии и террора.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:13
        +2
        Ирану теперь можно отработать по аэропортам Израиля,
        Было б можно, уже давно бы отработали. Но пока Иран не вооружится ядерным оружием, он не рискнет. Просто "завтра" Израилю прилетят очередные подарки от Хезболлы или очередной смертник подорвет автобус... Пока все на этом уровне... winked
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 08:47
      +2
      Израильтяне идут на обострение по указку матрасников, пытаясь подорвать авторитет Китая (во время встречи Си с ВВП в Москве), примирившего Иран с Саудитами. Даже то, что ведутся переговоры о поставках оружия укропитекам со стороны Израиля - уже повод разместить ПВО в Сирии и начать там жестко работать... Проверка на слабо? Или еще одна попытка амеров раздуть конфликт на Ближнем Востоке. Пока есть эта шайка наглосаксов, потомков воров, жуликов и мошенников, до тех пор будут конфликты в мире
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:49
        +2
        Это все так, но неужели Израилю нужен военный конфликт ? Они вроде поумней европейцев были.
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 08:53
          -5
          Цитата: Silver99
          Это все так, но неужели Израилю нужен военный конфликт ?

          Оружие у них самое самое. Плюс помощь ежегодно в размере 40 лярдов по моему если не ошибаюсь от США. Техника у них одна из лучших а про армию вообще молчу. 1 на 1 Сирийскую армию они порвут на куски. Так что поверьте они знают что делают.
          1. Silver99
            Silver99 Сегодня, 09:00
            +2
            С Сирией понятно им не потягаться с Израилем. Я про конфликт с Ираном пишу, да и Китай в стороне может не остаться оружие точно подкинут. На территории Израиля достаточно ядерных объектов, окончание конфликта не предсказуемо как для Ближнего Востока, так и мира. Хотя опять приходит пророчества древних, третья мировая начнется на территории Сирии, можно не верить, но можно и прислушаться, хуже не будет.
          2. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 09:28
            0
            Техника у них одна из лучших а про армию вообще молчу. 1 на 1 Сирийскую армию они порвут на куски.
            Да если наш МО дельный план для израиля не разработает, то Сирийцем ловить нечего.
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 09:00
          +3
          Евреи умнее европейцев? Может быть и так. Но быть чуть умнее откровенных думкопф не велико счастье! laughing
        3. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:23
          -1
          Это все так, но неужели Израилю нужен военный конфликт ?
          Почитайте или послушайте умного человека, Я Кедми. Он давно разложил всё по полочкам. Пока Иран не признает законность существования государства Израиль и через Хезболлу ведет террористическую войну с ним, так все и будет продолжаться, пока Иран не создаст ядерную бомбу.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 09:40
            -1
            Почитайте или послушайте умного человека, Я Кедми.
            Он порой такую пургу несет этот Ваш умный человек) Песков нервно курит))
        4. GAF
          GAF Сегодня, 11:12
          +1
          Цитата: Silver99
          Они вроде поумней европейцев были

          Яков Кедми в программе Соловьёва сказал, что в Израиле соотношение дураков и умников такое же, как и во всех странах.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 11:44
            0
            Яков Кедми в программе Соловьёва сказал
            Дальше можно не продолжать...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 09:52
        +2
        Даже то, что ведутся переговоры о поставках оружия укропитекам со стороны Израиля - уже повод разместить ПВО в Сирии и начать там жестко работать...

        Кхм, кхм. Как поставщика систем пво россию не предлогать, нам бы себя полноценно системами пво оснастить, иначе нам придётся направлять системы пво в сирию, которые должны были идти в войска. Хотя с наших "стратегов" станется, они вон эрдогану спешат опять системы поставить, при том что свои войска не имеют достаточного запаса. request
  2. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 08:30
    -7
    Странно. В свое время российские СМИ и российские высокопоставленные лица сообщали о полной и безоговорочной победе в Сирии. Что все задачи выполнены, результаты достигнуты.
    1. Telur
      Telur Сегодня, 08:41
      +2
      Цитата: Владимир-ТТТ
      о полной и безоговорочной победе в Сирии. Что все задачи выполнены, результаты достигнуты.

      ну так бармалеи, которые ИГИЛ (запрещенная группировка) разбиты, территории отвоеваны, часть их хозяева (ФША) вывезли в Афганистан, часть прячутся по базам хозяев, про защиту от Израиля и Турции никто не обещал, тут сложно все... думаю постепенно и Израиль успокоят и турков. И ФША выдавят. Но на все нужно время и нужный политический расклад. ФША уже жалуются что наши пернатые активизировались, летают понимаешь, мешают ФША нефть грабить и бармалеев разводить :)
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:46
      +2
      Цитата: Владимир-ТТТ
      В свое время российские СМИ и российские высокопоставленные лица сообщали о полной и безоговорочной победе в Сирии.

      По вашей логике получается, что Израиль находится на территории Сирии. winked
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:29
        +1
        получается, что Израиль находится на территории Сирии
        Формально так и есть, Голанские высоты считаются территорией Сирии. Но если раньше Израиль обещал вернуть их, после официального признания своей государственности Ираном и Сирией, то теперь разочаровался и считает Голаны своими. sad
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:55
      -5
      Цитата: Владимир-ТТТ
      Что все задачи выполнены, результаты достигнуты.


      Это анекдок? Там войны со времён Адама)))) то одни побеждают (крестоносцы) то другие (Саладины)

      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 09:32
        +3
        спи с миром обладатель самого крутого смеха и проницательного ума
  3. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 08:40
    0
    Цитата: Silver99
    Ирану теперь можно отработать по аэропортам Израиля, формулировку можно у иудеев взять "борьба с террористическими формированиями"

    Чтобы началась огромная заварушка на Ближнем Востоке? Тогда уж точно весь мир забудет про Украину.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:46
      +1
      По поводу начала заварушки пишите в Госдеп США и Кнесид Израиля, это у них свербит и чешется, хотя Израиль зря нарывается, не такой он и большой что б его не обработать до пустынной пыли, удивительно как у иудеев инстинкт самосохранения сбой дает. Ирану точно война не нужна.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:33
        -1
        Ирану точно война не нужна.
        Иран ни разу так не сказал на официальном уровне. Наоборот, постоянно декларирует свою цель уничтожить "незаконное государство" Израиль. sad
    2. mongol9999
      mongol9999 Сегодня, 08:50
      0
      Отвлечение средств от Украины на ближний восток нам на пользу.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:41
    +1
    Цитата: Владимир-ТТТ
    Странно. В свое время российские СМИ и российские высокопоставленные лица сообщали о полной и безоговорочной победе в Сирии. Что все задачи выполнены, результаты достигнуты.

    С Израилем видать будут бороться как освободятся , в целях и задачах его название не фигурировало
    Все нормальные евреи живут где денежно и тепло , остальные в Израиле
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:44
    -1
    Почему в Сирии евреи бьют куда хотят при наличии у Сирии современных Панцирей и С-300 (плюс мощное российское пво и С-400), а на украине допотопное пво вынуждает стрелять нурсами у линии ЛБС?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:44
      0
      Почему в Сирии евреи бьют куда хотят при наличии у Сирии современных Панцирей и С-300
      Уважаю ваши три звезды на погоне, но удивляет постановка вопроса. Бьют не входя в воздушное пространство Сирии и бьют "дешевыми" ракетами воздух-земля. Тратить на них ракету С-300 себе дороже и не факт что собьёшь. А "Панцири" работают, но тоже не могут закрыть небо на 100%, пример тому наш Донецк и любой другой город. Что ж вы хотите от сирийских ПВО? А мы не вмешиваемся здесь, если не летит в наши кущи, обозначенные на картах взаимодействия, между РФ и Израилем. Большая игра!... winked
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:49
    +4
    Но неужели израильские ракетные атаки независимого государства не являются свидетельством нарушения «порядка, основанного на правилах», как любят заявлять западные политики?

    А американская интервенция не является свидетельством нарушения порядка?
    Тысяча американцев держат за горло армию суверенного государства...Там армия есть или там только её название? Почему 90% нефтеносных районов Сирии находятся под оккупацией американской армии? На каких основаниях?
    * * *
    Откуда прилетают израильские самолёты известно? Пусть Сирия сделает ракетный залп по израильскому аэродрому «переданными Россией» «Калибрами» и «Цирконами»...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:51
      0
      Пусть Сирия сделает ракетный залп по израильскому аэродрому «переданными Россией» «Калибрами» и «Цирконами»...
      Так хочется, аж руки чешутся? Сразу вспоминается Черномырдин с его поговоркой " у кого чешется, чешите в другом месте..." Разве не понятно, что "Калибры" ещё не успеют долететь, как на станет Дамаска? Нет, ребята, надо дождаться ядерной бомбы у Ирана, только тогда что-то начнет меняться. winked
  7. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:51
    +2
    Не думаю, что, если хотя бы одна ракета или другой летательный модуль Израиля попадёт на территорию Российской базы, то ответа не будет. Но всё же, следует поставить туда новейшие мобильные средства Российских ПВО для их натурных испытаний. Надо показать, что не только в СВО положительные примеры применения этих средств, но и в дружественной Сирии. Ещё при СССР, Сирия, Ирак и Ливия были дружественными. Ирак и Ливию прозевали, осталась Сирия. Не следует разводить политические сопли, надо жёстко показать всем, кто применяет санкции против России, поставляет вооружения киевскому режиму, что ответы будут, а красные линии уже в прошлом.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:32
      +3
      Не думаю, что, если хотя бы одна ракета или другой летательный модуль Израиля попадёт на территорию Российской базы, то ответа не будет.
      За наш Ил еще не поквитались.
  8. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 08:57
    0
    "Не опять в снова". Который уже раз мирный Израиль добит по этому аэропорту? За месяц точно раз второй. А вот если бы их истребители были сбиты на подходе "системой пво неустановленного образца", больше бы не летали.
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 09:34
      -1
      Если бы сирийцы могли бы сбить израильские самолеты ,то однозначно это сделали бы.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:00
      0
      А вот если бы их истребители были сбиты на подходе "системой пво неустановленного образца",
      На подходе это где? Гляньте на географическую карту и оцените дистанции атаки не входя в воздушное пространство Сирии. Израиль атакует даже не со своего в/пространства, а из акватории нейтральных вод Средиземного моря. И после атаки на бреющем полете возвращается на аэродром.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:00
    -1
    Израильская ракетная атака аэропорта в Алеппо является вопиющим актом агрессии, нарушения суверенитета Сирии. Интересно, что Запад, который организовал беспрецедентную антироссийскую кампанию из-за специальной военной операции на Украине, в этом случае молчит.

    Но неужели израильские ракетные атаки независимого государства не являются свидетельством нарушения «порядка, основанного на правилах», как любят заявлять западные политики? Получается очередной пример «двойных стандартов», навязываемых Западом всему остальному миру.


    В настоящие дни происходит изменение многочисленных условий и т.н. балансов.
    Когда в подворотне гопота скулы бьет и карманы выворачивает, пострадавшему следует о нормах уголовного права вспоминать и упрашивать их не делать этого, или защищаться, отпор дать?

    Разве у Ирана нет возможностей сбить военный самолет Израиля при атаке территории Сирии, если израильтяне утверждают о наличии там проиранских военных групп?
    Угроза возмездия/наказания всегда является сдерживающим фактором от совершения агрессии/преступления.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:05
      -1
      Разве у Ирана нет возможностей сбить военный самолет Израиля при атаке территории Сирии,
      А разве есть? Мы же при Медведеве подключились к эмбарго Запада и отказались поставлять Ирану С-300, хотя ПВО считается оборонительным вооружением. И потом, гляньте на "глобус Ирана" у которого нет общей границы с Израилем. Стрелять по самолетам через Ирак? what
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:10
    +2
    С одной стороны - израильский нацизм не лучше любого другого, с другой - мы, даже воюя со смертельным врагом, продолжаем "бить в ответ".
  11. киргиз
    киргиз Сегодня, 09:15
    -5
    Насколько я знаю между Сирией и Изралем война, они так и не подписали мир, так что нарушением прав это назвать можно с натяжкой
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:34
      +2
      Насколько я знаю между Сирией и Изралем война, они так и не подписали мир
      Предлагаете ударить по Токио?
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: киргиз
      Насколько я знаю между Сирией и Изралем война, они так и не подписали мир, так что нарушением прав это назвать можно с натяжкой

      Вопрос задал автор другой: где возмущение запада? Где санкции, за агрессивное поведение? На россию вон с 14 года накидали сколько, плюс военная и экономическая помощь украине, а с сирией наоборот только ссанкции накидывают самой сирии. Так может проблема не в наказании агрессии и защите страждущих, а в экономических и политических интересах политических элит запада? Тогда надо будет и признать о неоколониальной политике продаваемой западом под разными благовидными вывесками.
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:24
    0
    Понятно что США и Израиль делают это в пику России. Когда Израиль бомбит Сирию надо немедленно наносить удар по территории Сирии которая находится под контролем США. По нефтепромыслам под контролем США. Нам надо помочь сирийской армии в точности ударов.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:38
      0
      Понятно что США и Израиль делают это в пику России.
      Излюбленный способ использовать ручных террористов что исламское государство (признан террористической организацией), еврейское государство (временно не признан террористической организацией), талибан (признан террористической организацией) и всякие многие другие...
  13. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:26
    -1
    http://mod.gov.sy/index.php node=5642&nid=35301&First=0&Last=11067&CurrentPage=0&FD=&TD=&&ctr=655
    Вот первоисточник - три строчки без какой-либо конкретики. Другие источники (Ирак, Иордания, Ливан, Иран и, даже страшно сказать - Израиль) ничего не подтверждают.
  14. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:59
    0
    Интересно, а что бы запели в Израиле, если бы к ним регулярно стало прилетать по Бенгуриону?
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:10
      -1
      Раскедрячили бы к кабанам всё откуда прилетело. Это Ближний Восток - тут действует и очень уважается сила - кто что может, тот то и делает и наши гуманистические принципы и мерки там просто не понимают.
  15. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 10:23
    0
    Цитата: Silver99
    хотя Израиль зря нарывается, не такой он и большой что б его не обработать до пустынной пыли, удивительно как у иудеев инстинкт самосохранения сбой дает.

    Все бы хорошо, но у того же Израиля есть опыт, в котором он за 6-ть дней раскатал арабскую коалицию в пыль при подавляющем превосходстве противника в количестве техники и живой силы.
    Война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года.

    Силы сторон:

    Войска ЦАХАЛ
    264 000 (из них 214 000 резервистов)
    300 боевых самолётов
    1093 танков

    Армия Египта
    Армия Сирии
    547 000
    957 боевых самолётов
    2504 танка

    Чем она закончилась, можно почитать в Вики например.
  16. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:35
    +1
    Израильская ракетная атака аэропорта в Алеппо является вопиющим актом агрессии, нарушения суверенитета Сирии.

    А ничего, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, которую Израилю объявила именно Сирия в 1948г.(!!!) (инициатор/агрессор)? Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений.