Израиль нанес ракетный удар по району аэропорта сирийского города Алеппо

Сегодня рано утром военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по району международного аэропорта в сирийском городе Алеппо. Об этом сообщили в Министерстве обороны Сирии, комментируя очередной акт агрессии израильской армии против суверенного государства.Ракетные удары наносились со стороны Средиземного моря по окрестностям аэропорта. Атака имела место в 3.55 утра. Всего было выпущено четыре ракеты.В результате израильских ракетных ударов аэропорту был причинен значительный материальный ущерб. Из-за атаки аэропорт был вынужден приостановить свою работу. О пострадавших сирийские власти пока не сообщают.Обычно Израиль, нанося удары по территории другого государства, пытается объяснить это «борьбой с терроризмом», хотя понятно, что никаких «террористов» на контролируемой сирийскими официальными властями территории нет и быть не может. Власти Израиля преследуют более приземленную задачу – нанести максимальный ущерб иранскому присутствию в Сирии, а также проиранским формированиям, которые тоже размещаются на территории арабской республики.Израильская ракетная атака аэропорта в Алеппо является вопиющим актом агрессии, нарушения суверенитета Сирии. Интересно, что Запад, который организовал беспрецедентную антироссийскую кампанию из-за специальной военной операции на Украине, в этом случае молчит.Но неужели израильские ракетные атаки независимого государства не являются свидетельством нарушения «порядка, основанного на правилах», как любят заявлять западные политики? Получается очередной пример «двойных стандартов», навязываемых Западом всему остальному миру.