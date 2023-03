Просто очень красивые кольты

Футляр с принадлежностями

Револьвер пятизарядный карманный системы Кольта, образец 1855 года, так называемая «новая модель». Серийный номер 9126. Общая длина: 20,2 см; длина ствола: 8,9 см; калибр: 6,7 мм. В 1858 г. поднесен С. Кольтом великому князю Константину Николаевичу. На оправе рукояти имеется дарственная надпись: «To His Imperial Highness The Grand Duke Constantine. From the Inventor Col. Colt» Государственный Эрмитаж