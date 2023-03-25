Просто очень красивые кольты



мустангер вынул из седельной сумки самое совершенное

которое когда-либо поднималось против обитателей прерии –

для атаки или защиты, – против индейцев, бизонов или медведей.

Это был шестизарядный револьвер системы полковника Кольта.

Не какая-нибудь дешевая подделка,

под видом усовершенствования, фирмы Дина, Адамса и им подобных,

а подлинное изделие «страны мускатных орехов»

с клеймом «Хартфорд» на казенной части. Расставшись со своей спутницей,мустангер вынул из седельной сумки самое совершенное оружие которое когда-либо поднималось против обитателей прерии –для атаки или защиты, – против индейцев, бизонов или медведей.Это был шестизарядный револьвер системы полковника Кольта.Не какая-нибудь дешевая подделка,под видом усовершенствования, фирмы Дина, Адамса и им подобных,а подлинное изделие «страны мускатных орехов»с клеймом «Хартфорд» на казенной части.

Майн Рид «Всадник без головы» Майн Рид «Всадник без головы»



Револьвер «Кольт» 1851 г. (военно-морская модель) с золотой инкрустацией (серийный номер 20133), с футляром и принадлежностями. Инкрустирован в стиле, похожем на стиль кофтгари, Уотерманом Лилли Ормсби (1809–1883), около 1853 г. Как известно, сохранилось около двадцати экземпляров револьверов с такой отделкой. На барабане выгравирована сцена морского боя между военными кораблями Республики Техас и Мексики, произошедшего 16 мая 1843 года. Револьвер является одним из двух инкрустированных золотом кольтов, подаренных Фондом Роберта М. Ли Метрополитен-музею в честь 150-летия. Револьверы входят в число самых значительных пополнений коллекции американского огнестрельного оружия музея за последние десятилетия из-за их большой редкости, богатства их декора и их исторической значимости. В то же время револьверы именно этого типа пользовалась в США большой популярностью долгое время. Калибр 9,14 мм. Вес 1 174 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Этот же револьвер. Вид крупным планом. На рамке изображен индеец на коне, стреляющий в бизона



Этот же револьвер вид слева. На рамке – фигура Свободы с фригийским колпаком, щит со звездами и полосами, белоголовый орел…



Вид сверху. Обязательно имя создателя «Самюэль Кольт»

Футляр с принадлежностями



9-мм «Кольт» 1851 (военно-морская модель) № 29705, гравированный германским мастером Густавом Янгом (1827–1895). Метрополитен-музей, Нью-Йорк



«Кольт-Драгун» третьей модели. Серийный номер 12406. Именно этот револьвер был парным к тому, что был подарен российскому императору Николаю I. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Футляр с принадлежностями к этому револьверу



Револьвер поясной шестизарядный системы Кольта образец 1851 г. (военно-морская модель). Серийный номер 20131. Гравировка Густава Янга. Калибр 9,14 мм. В 1854 г. преподнесен С. Кольтом императору Николаю I. Передан в Эрмитаж из Царскосельского арсенала в 1886 г.



Револьвер шестизарядный седельный системы Кольта, армейский образец, так называемая «третья драгунская модель», подарочный экземпляр. Серийный номер 12407. Общая длина: 35,8 см; длина ствола: 19,1 см; калибр: 11,1 мм. В 1854 г. преподнесен С. Кольтом императору Николаю I. Государственный Эрмитаж



Тот же револьвер. Вид слева. Фигура Колумбии на фоне паровоза и наковальни. Государственный Эрмитаж



Тот же револьвер. Вид справа. Индеец стреляет из лука в американского солдата. Государственный Эрмитаж



Инкрустированный золотом карманный револьвер «Кольт» модели 1849 г. (№ 63306). Интересно, что на его барабане гравировка Уотермана Лилли Ормсби изображает ограбление дилижанса с явным намеком, что вот с таким револьвером подобных неприятностей можно не опасаться. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Револьвер пятизарядный карманный системы Кольта, образец 1855 года, так называемая «новая модель». Серийный номер 9126. Общая длина: 20,2 см; длина ствола: 8,9 см; калибр: 6,7 мм. В 1858 г. поднесен С. Кольтом великому князю Константину Николаевичу. На оправе рукояти имеется дарственная надпись: «To His Imperial Highness The Grand Duke Constantine. From the Inventor Col. Colt» Государственный Эрмитаж



Револьвер шестизарядный седельный системы Кольта, армейский образец, так называемая «третья драгунская модель», с приставным прикладом. Длина с прикладом: 67,9 см; длина: 36,0 см: длина ствола: 19,1 см; калибр: 11,1 мм. В 1858 г. преподнесен С. Кольтом императору Александру II



Карманный капсюльный револьвер «Кольт» модель 1855, с боковым курком. Серийный номер 4460, с футляром и аксессуарами, ок. 1856 г. Этот револьвер был подарен Сэмюэлем Кольтом Джону П. Муру. Рукоять была вырезана из Дуба Хартии, принадлежавшего И. В. Стюарту. Это дерево почиталось как символ борьбы штата Коннектикут за свободу. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Футляр к этому револьверу с принадлежностями



Надпись на рукоятке



Полицейский револьвер «Кольт» модель 1862, серийный номер 38549. Рукоятка разработана Джоном Куинси Адамсом Уордом ок. 1868 г. На ней изображена женская фигура, олицетворяющая христианство и справедливость. Джон Куинси Адамс Уорд создал оригинальную модель рукоятки для пары револьверов, подаренных президентом Авраамом Линкольном губернатору Адрианополя (современный Эдирне, Турция) в 1864 году. В то время Уорд был относительно неизвестен, но вскоре стал одним из самых знаменитых скульпторов Америки. Метролитен-музей, Нью-Йорк



Рукоятка крупным планом



Фигура Правосудия – самая подходящая для полицейского револьвера!



Полицейский конверсионный револьвер «Кольт» модель 1862 г. Серийный номер 9174. Барабан системы Тюера. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

О револьверах Самюэля Кольта написано так много, что найти про них нечто новое нужно сильно постараться. Но можно, если хорошенько поискать. И вот сегодня мы как раз и, во-первых, посмотрим на очень красиво отделанные револьверы Кольта, а во-вторых, немного познакомимся с их интересной судьбой. Итак…Начав выпускать свои револьверы, Кольт очень быстро сообразил, что без рекламы ему ещё очень долго придется бороться за покупателя. Поэтому он и занялся рекламой, например, дарил свои револьверы редакторам газет, которые о них хорошо отзывались. Дарил их военным, приезжавшим на его фабрику, а также сенаторам, президентам, королям и российским императорам. Вот так его револьверы и разошлись по всему миру.А ещё о нем стали говорить, как о пионере эффективных, хотя иногда и противоречивых новых методов продвижения своей продукции. Так, используя одобрение различных знаменитостей и выискивая вооруженные конфликты по всему миру, он одновременно продавал своё оружие противоборствующим сторонам.Кроме того, он больше, чем кто бы то ни было, привлекал внимание потребителей к эстетике оружия, создавая свои револьверы такими, чтобы они было визуально привлекательным. Для этого он не только придавал им изящную форму, но и использовал в них по-разному вороненую и полированная сталь. Выпускались и револьверы с инкрустацией и гравировкой, помимо этого, такие револьверы, опять-таки, всегда можно было ему заказать.Кольт активно участвовал в международных выставках, включая Великую выставку 1851 года в Лондоне и Выставку промышленности всех наций в 1853 году в Нью-Йорке. Но, разумеется, по богатству отделки все прочие модели превзошли отдельные подарочные образцы, изготовленные в единичных экземплярах.Тут Кольту помогло ещё одно обстоятельство: в Америку переехало множество искусных и опытных немецких граверов. Помимо украшения стандартных моделей, их руками были созданы и некоторые из самых роскошных и амбициозных кольтовских револьверов, обильно инкрустированных золотом, предназначенных для вручения главам государств.Самые изысканно украшенные револьверы Кольта обычно имеют поверхность из вороненой стали с глубокой гравировкой в виде лиственных завитков, перемежающихся с человеческими фигурами, животными и птицами. Имя Кольта, инкрустированное золотом на одной из поверхностей, было обязательным.На самых роскошных образцах часть золотой инкрустации была рельефной и напоминала скульптуру в миниатюре. В частности, именно так был украшен револьвер модели «Драгун», подаренный царю Николаю I. Револьвер был частью набора из трех пар инкрустированных золотом револьверов, которые Кольт взял с собой в Европу в 1854 году.В этом году началась Крымская война, в которой Россия столкнулась с Турцией и ее союзниками, Великобританией и Францией. Кольт, как водится, продавал оружие обеим сторонам. В ноябре 1854 года он подарил русскому царю Николаю I три инкрустированных золотом револьвера, по одному экземпляру из каждой пары.Подарок наглядно демонстрировал технические и художественные возможности предприятия Кольта, а также его патриотический настрой. Причем револьверы, оставшиеся в США, отличались рисунком от тех, что оказались в России. Например, на револьвере «Кольт-Драгун» третьей модели из музея Метрополитен изображен портрет Джорджа Вашингтона и герб Соединенных Штатов, а на револьвере из Эрмитажа – вид на здание Капитолия и фигура Колумбии на фоне паровоза и наковальни, олицетворявшая американскую промышленность. Ну и различаются они ещё и по номерам.Два других инкрустированных золотом Кольта, подаренных царю Николаю I, также хранятся в Эрмитаже. Среди них, как уже отмечалось, револьвер «Драгун» третьей модели (№ 12407) и карманный револьвер модели 1849 (№ 63305). Серийный номер эрмитажного револьвера на одну цифру предшествует номеру револьвера модели 1849 года из музея Метрополитен (№ 63306). Американский образец 1849 года менее богато украшен и имеет четырехдюймовый ствол по сравнению с шестидюймовым стволом образца из Эрмитажа. Морской пистолет модели 1851 года, хранящийся в музее, является одним из пяти известных инкрустированных золотом револьверов модели 1851 года.Кстати, карманный револьвер модели 1849, представленный в 1848 году и остававшийся в производстве до 1872 года, был одним из самых популярных видов огнестрельного оружия Кольта, а произведен он был в количестве более 300 000 экземпляров. Доступный с четырех-, пяти- или шестидюймовым стволом, его небольшой размер делал его практичным оружием для самообороны. Этот револьвер – один из четырех инкрустированных золотом револьверов Кольта в коллекции Метролитен-музея.Револьверы «Метрополитен» и «Эрмитаж» являются наиболее богато украшенными из этой группы подарочных револьверов. На них очень заметны рельефные фигурные золотые вставки и плотная инкрустация золотыми завитками с вкраплениями животных, которые покрывают стволы, рамки, оси рычагов для тугой загонки пули и курки.Многие кольты с золотыми инкрустациями украшены иконографией патриотического содержания, в том числе музейный револьвер «Драгун» с портретом первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона (1732–1799) и гербом Соединенных Штатов. Зато в Россию попал револьвер с изображением здания Капитолия на барабане.Интересно, что о том, кто же точно украшал тот или иной гравированный кольтовский револьвер, специалисты спорят до сих пор, потому что точно это не выяснено. Предполагается, что, кроме Густава Янга (1827–1895), граверами были Герман Боденштейн (1829–1865) и Джон Марр (1831–1921). Янг гравировал для Кольта в 1853–1858 гг., Боденштейн в 1852–1855 и 1856–1865 и Марр в 1853–1855 гг.Первоначально подарочные револьверы имели стандартные рукоятки, а инкрустации подвергались лишь металлические части. Но потом дизайнеры заметили, что рукоятка на подарочном образце тоже может стать элементом декора, и принялись вырезать их и отливать из металла самым замысловатым образом.