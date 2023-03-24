Опять про «снарядный голод», косоруких артиллеристов и превосходстве укроармии

Буквально в первые часы с начала визита председателя Си Цзиньпина я написал в своем «Телеграмме» о том, что сейчас начнутся «утечки» информации из западных источников, появятся «смельчаки» из числа военнослужащих ВСУ и гражданских, которые, несмотря на принятый на Украине закон, начнут размещать видео и фотоматериалы в Интернете о перемещениях бронетехники и прочих «страшно секретных» вещах.
В принципе, так и происходит. Правда, надо отдать должное противнику, не обо всех вбросах я тогда рассказал. Например, заявления идиотки из Британии стало для меня неожиданностью. Снаряды с обедненным ураном в стране, которая до сих пор страдает от Чернобыльской катастрофы... Знаете ли, такое сложно предусмотреть.
Все предсказуемо. Ещё вчера сразу несколько каналов вдруг стали сообщать о движении колонны бронетехники к Артемовску. Не больше и не меньше как сотня танков, ББМ и автомобилей. И все это «богатство» направилось в сторону музыкантов.
Интересно, не правда ли. Вся секретность украинская побоку получается. Российская арта должна устроить праздник по поводу появления таких легких и многочисленных целей на пристрелянных территориях. А музыканты должны испугаться и убежать от броневого кулака ВСУ. Но они бегать задом давно разучились. Если и бегут, то только вперед…
По всем направлениям информационной войны произошла определенная активизация. Международная политическая и военная поддержка есть, «наступление начнется завтра» есть, патриотический порыв украинцев через разгром православия на Украине есть.
Остается маленький штришок, который я начал усиленно искать в Сети. Нужны кадры с рассказами российских военнослужащих и их жен о том, что их, бедолаг, гонят на убой. Ну и как вишенка на торт, рассказ о том, что в Российской армии закончились снаряды, дроны, ракеты, танки и вообще – солдаты перешли на боевые дрыны.
Нашел на «Дзэне»! Увы, это не Евгений Пригожин. Глава «Вагнера» сейчас занят реальным выполнением боевых задач. Не планированием, а выполнением. Это по слухам. Безбашенный мужик. Дирижирует музыкантами не из кабинета, а из кабины. И совсем не автомобиля.
Российские военные попросили одного из авторов поднять важную проблему. Не доложили по команде, как это положено военным, а попросили блогера вынести проблему на общественное обсуждение. Не правда ли, странные военные, плюющие на воинские уставы и приказы командиров.
«Жалко погибших солдат»...
Сегодня наша главная проблема, согласно размышлениям автора, это острова в пойме Днепра. Они хоть и в серой зоне, но, опять же, по мнению автора, должны полностью контролироваться нашими войсками. Там же периодически высаживаются вражеские ДРГ, на ликвидацию которых вынуждены выдвигаться наши бойцы.
«Наше командование, в силу экономии боеприпасов для артиллерии, или т. н. пресловутого «снарядного голода», использует первый способ, отправляя на острова мобильные группы для выявления противника и выдавливания его с островов посредством огневого контакта. Способ, который неизбежно ведет к потерям».
Возникает вопрос о втором способе. Все его прекрасно знают. Артиллерийский налет по площадям. Но мы этого сделать не можем. Снарядов нет, и артиллеристы криворукие. Не то что в ВСУ.
«ВСУ контролируют острова с воздуха при помощи беспилотников и при появлении наших военных быстро наводят на них артиллерию, не посылая на острова свою пехоту. К тому же у ВСУ, судя по всему, нет «снарядного голода» и там не сильно экономят БК, так как артиллерийский огонь со стороны противника весьма интенсивный и очень точный».
Ну и логичный вывод о том, что у нас всего не хватает, и фронт держится только на героизме наших бойцов. Тот самый тезис о «бабы ещё нарожают» в другой обертке. Мы своих на убой, а ВСУ своих бережет. Правда, автор чуть перегнул палку, что сразу бросается в глаза. Кошка бросила котят...
«Я думаю, что подобных примеров, когда мы могли бы сохранить солдатские жизни, если бы армия получала в достаточном количестве все самое необходимое для ведения современной войны – много… Увы, много. Нам надо срочно менять ситуацию, но здесь мы снова и снова упираемся в самый болезненный для нашей страны вопрос – кадры».
Прямо хочется спросить у автора, а почему он не сказал, что российские генералы – наследники «кровавых советских генералов и маршалов» времен Великой Отечественной?.. Это же тоже благодатная тема для некоторых. Кровавый маршал Жуков, кровавый маршал Рокоссовский, кровавый генерал Ватутин, кровавый тиран Сталин…
Ну да ладно, и так «ложка дегтя», точнее – лопата дерьма, вброшена. Кто виноват в снарядном голоде? На главнокомандующего замахиваться слабо, а вот министр обороны – в самый раз. Тем более – Пригожин совсем недавно с этой темой закончил. Ему дали, а у других забрали. Дыма-то без огня не бывает... Ох уж этот великий и могучий. На все случаи жизни поговорка найдется.
Ты наш или тамошний, из вражеских?
Почему я связал этот, в общем-то, небольшой пост с теми вбросами, что заполонили сегодня информационное пространство?
Да просто потому, что достаточно внимательно отслеживаю действия противника не только на поле боя, но и в других сферах. Поэтому чуть вернусь во времени к украинским ресурсам.
Не секрет, что вопросы возможного развития событий, точнее – украинского наступления, широко обсуждались не только у нас, но и на украинских ресурсах. Я прекрасно помню, с каким энтузиазмом укроэксперты смаковали именно пойму Днепра с её многочисленными островами, как отличное место для рывка на Крым.
Помню и восторг от того, как вовремя немцы и американцы поставили танковые мостоукладчики, которые могут обеспечить быстрое форсирование Днепра именно через острова. Не хватало только «сверхсовременного броневого кулака». Теперь этот кулак появился. Херсонское направление вновь актуально.
Кстати, если посмотреть на украинские тылы, можно заметить другую тенденцию, которая косвенно говорит о каком-то «шевелении». СБУ уже месяца два активничает в Херсонской и Николаевской областях. Причем достаточно эффективно. Да и массовый отлов мужчин в Одессе проводится не просто так.
Ситуация на фронтах сложилась таким образом, что ВСУ на сегодня достаточно сложно определить слабые места в нашей обороне. Этим и обусловлена активность украинской разведки. Прощупывают оборону, проводят разведку боем, используют дроны-разведчики. Но те задачи, которые озвучил достаточно давно Зеленский, не изменились. Вернуть Крым и Донбасс!
На сегодня наша оборона достаточно сбалансирована. Прорвать её ВСУ просто не может из-за недостатка ресурсов. Значит, нужно провести информационную операцию с задачей заставить Российскую армию перебросить какие-то части или соединения с каких-то участков. Заставить запаниковать наши штабы.
Такие вот вбросы как раз и служат этим целям. Теоретически, получив такой сигнал от «наших военнослужащих», командование просто обязано перебросить на проблемный участок артиллерию и спецподразделения. «Заткнуть дыру». Откуда? С мелитопольского направления, естественно.
Вот и получается, что вольно или невольно наши блогеры помогают противнику, размещая такие вот «просьбы» от «солдат». Благими намерениями выстлан путь в ад.
Подытожим
Не секрет, что ситуация в зоне проведения СВО накаляется. Противник будет использовать любую возможность, чтобы как-то ослабить российские подразделения. Проблемы в армии всегда были и будут. Поэтому задача ЦИПСО сейчас состоит в том, чтобы раздуть искорки и превратить эти проблемы отдельных подразделений в общероссийский пожар.
Отказаться от наступления Зеленский не может. Это решение его хозяев. Провести наступление с реальными результатами – тоже. Украинские генералы, уверен, докладывали о соотношении сил и средств, а также о перспективах наступления. Что остается? Остается та самая «мясорубка». Наступать до последнего украинца…
Сегодня необходимо очень тщательно относиться к любой информации из соцсетей. Да и взломать большинство каналов достаточно просто. Информация – это такое же оружие, как и автомат или пулемет. Только бьет этот «информавтомат» не по одному-двум людям, а по сотням и тысячам.
Наверное, это банально, но… Будьте бдительны!