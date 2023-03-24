Опять про «снарядный голод», косоруких артиллеристов и превосходстве укроармии

«Жалко погибших солдат»...

«Наше командование, в силу экономии боеприпасов для артиллерии, или т. н. пресловутого «снарядного голода», использует первый способ, отправляя на острова мобильные группы для выявления противника и выдавливания его с островов посредством огневого контакта. Способ, который неизбежно ведет к потерям».

«ВСУ контролируют острова с воздуха при помощи беспилотников и при появлении наших военных быстро наводят на них артиллерию, не посылая на острова свою пехоту. К тому же у ВСУ, судя по всему, нет «снарядного голода» и там не сильно экономят БК, так как артиллерийский огонь со стороны противника весьма интенсивный и очень точный».

«Я думаю, что подобных примеров, когда мы могли бы сохранить солдатские жизни, если бы армия получала в достаточном количестве все самое необходимое для ведения современной войны – много… Увы, много. Нам надо срочно менять ситуацию, но здесь мы снова и снова упираемся в самый болезненный для нашей страны вопрос – кадры».

Ты наш или тамошний, из вражеских?

Подытожим