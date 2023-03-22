В настоящее время российские войска, включая как ВС РФ, так и силы ЧВК «Вагнер», ведут активное наступление на Артемовском и Авдеевском направлениях в Донбассе. Так, российские войска предприняли атаку украинских позиций в районе населенного пункта Новомихайловка. Продолжается наступление в сторону Первомайского – со стороны Песок, в сторону Северного – со стороны Водяного.Одна из главных задач российских войск на Авдеевском направлении – прорваться к южным окраинам Авдеевки. Затем можно будет постепенно приступать уже к штурму позиций ВСУ в самом городе.На Артемовском направлении успехи демонстрирует ЧВК «Вагнер». Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки. Кроме того, бойцы «Вагнера» ведут наступательные бои у Ивановского, продвигаются со стороны Опытного. Военкоры отмечают определенный успех «музыкантов» в районе расположенных под Артемовском населенных пунктов Хромовое и Богдановка.Российская артиллерия регулярно обстреливает позиции противника. Так, были осуществлены обстрелы логистического центра украинских формирований в городе Часов Яр. Именно оттуда осуществляется снабжение обороняющейся в Артемовске группировки украинских войск. Под обстрелы российской артиллерии попал ряд населенных пунктов на данном направлении, где сейчас размещаются позиции украинских формирований, военная техника и вооружение противника.Генштаб ВСУ, тем временем, сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов против ряда украинских объектов. Где были «прилеты», пока не сообщается, но известно, что воздушная тревога объявлялась в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.