Военное обозрение
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Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки

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Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки

В настоящее время российские войска, включая как ВС РФ, так и силы ЧВК «Вагнер», ведут активное наступление на Артемовском и Авдеевском направлениях в Донбассе. Так, российские войска предприняли атаку украинских позиций в районе населенного пункта Новомихайловка. Продолжается наступление в сторону Первомайского – со стороны Песок, в сторону Северного – со стороны Водяного.


Одна из главных задач российских войск на Авдеевском направлении – прорваться к южным окраинам Авдеевки. Затем можно будет постепенно приступать уже к штурму позиций ВСУ в самом городе.

На Артемовском направлении успехи демонстрирует ЧВК «Вагнер». Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки. Кроме того, бойцы «Вагнера» ведут наступательные бои у Ивановского, продвигаются со стороны Опытного. Военкоры отмечают определенный успех «музыкантов» в районе расположенных под Артемовском населенных пунктов Хромовое и Богдановка.


Российская артиллерия регулярно обстреливает позиции противника. Так, были осуществлены обстрелы логистического центра украинских формирований в городе Часов Яр. Именно оттуда осуществляется снабжение обороняющейся в Артемовске группировки украинских войск. Под обстрелы российской артиллерии попал ряд населенных пунктов на данном направлении, где сейчас размещаются позиции украинских формирований, военная техника и вооружение противника.

Генштаб ВСУ, тем временем, сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов против ряда украинских объектов. Где были «прилеты», пока не сообщается, но известно, что воздушная тревога объявлялась в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:02
    +21
    в который раз возмущен отношением авторов статей к читателям!!!
    автор с какой целю вы разместили карту, в яндексе или гугле я её и без вас посмотреть смогу, если вы пишите об обстановке на фронте потрудитесь нанести оперативную информацию на карту а после уж её выкладывать
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:09
      +4
      Они еще за Севастополь должны сегодня ответить ! Была попытка атаки на бухты города, кто еще против того, что б Черное море больше не пачкалось Украиной ? Вот вам "спасибо" за продление зерновой сделки am
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 09:36
        +1
        Кто то заявлял о выходе из зерновой сделки если атаки морских беспилотников продолжаться. Не припомните кто?
      2. vargo
        vargo Сегодня, 10:46
        0
        Из-за военной активности Азербайджана Иран грозит ему доставками цветов, если какой-то кипеш случится в регионе.
    2. vargo
      vargo Сегодня, 10:40
      +3
      1000 раз плюсую! Тоже дико бесит это. Пишут не пойми для кого статью. Видимо для местных или для тех кто регулярно следит и знает что там и где. Но я автора удивлю возможно, для понимания мысли происходящего, надо рисовать на карте хотя бы зону контроля сторон!
      Илья Полонский, ей богу, ну добавьте хоть стрелки.
      Для простоты есть удобная прога Clip2Net она делает скриншоты (тех же карт) и сразу позволяет рисовать стрелки и минимальную графику. Удобно и быстро. Так уровень статей повысится.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:09
    +4
    Как то всё на "тоненького" зыбко всё и мутно в плане информации.
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 10:29
      0
      Предположу, что правда о происходящем сильно не понравится большинству добрых людей.

      Для примера: в детстве искренне считал, что "красные" - герои, а "белые" - злые и нехорошие люди. В юности переменил мнение, романтично превознося "белую гвардию", а "красных" считая убийцами и террористами. Теперь - искренне полагаю, что они - бедолаги и невольные участники СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ(это важно) трагедии.

      Происходящее очень похоже на историю 100-летней давности: ТРАГЕДИЯ. Но кое-кто на ней отлично наживется...
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:15
    +2
    На Артемовском направлении успехи демонстрирует ЧВК «Вагнер». Российские силы возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки. Кроме того, бойцы «Вагнера» ведут наступательные бои у Ивановского, продвигаются со стороны Опытного. Военкоры отмечают определенный успех «музыкантов» в районе расположенных под Артемовском населенных пунктов Хромовое и Богдановка.

    Ау, ВО ну не публикуйте карту... в этот раз разместили от слова .... совсем мимо. Богдановку немного зацепили. Лучше одна картинка, чем тысяча слов.
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:26
    +1
    Отлично! good Наши навязывают СВОЮ игру - идут на шаг быстрее ВСУшников! нацики, только успевают (или не успевают) отвечать
  5. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 09:56
    +1
    Я конечно не генерал, но хороший стратег. Вам не кажется, что идет отвлечение внимания на этом направлении? Бросают мобилизованных и. т. д. А тем временем скорее всего формируют бригады из наемников и западного вооружения(леопардов)
    1. sailor Roman
      sailor Roman Сегодня, 10:40
      0
      Вы объявили себя хорошим стратегом? Это значит Вы способны знать и оценить имеющиеся ресурсы для ведения боевых действий страны и ВС, способны точно анализировать обстановку в зонах боевых действий и на основе этих знаний предсказать результаты действий государственных деятелей. Или Вы очередной "Предсказатель", "Я так думаю..."?
    2. Баюн
      Баюн Сегодня, 10:53
      0
      Военный сюрреализм. Одни ОТКРЫТО(!!!) заявляют где, когда и как будут наступать. И атакуют, как сказали.... В ответ другие: "проводят успешные перегруппировки".