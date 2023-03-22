Президент Чехии: Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву

Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас (в Чехии), и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Для немецкой стороны также важное значение имеет экономическая политика КНР

Визит представительной китайской делегации во главе с председателем КНР в Москву вызвал настоящую панику в стане западных политиков. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина вначале тет-а-тет, затем в узком и расширенном составе только усугубили недовольство и раздражение Вашингтона и подконтрольных США государств. Новые договоренности Пекина и Москвы, подписание целого пакета соглашений об углублении и развитии сотрудничества двух держав во многих сферах западные политологи уже назвали процессом формирования новой международной оси Россия-Китай. К которой, что хуже всего, еще более активно начнут примыкать третьи страны, не входящие в так называемую коалицию Запада.Еще до визита китайского лидера в Москву, да и во время него, западные лидеры и высокопоставленные чиновники наперебой пытались воздействовать на Си Цзиньпина в попытке не допустить дальнейшего развития стратегического партнерства России и Китая. Из Вашингтона и Брюсселя звучали даже угрозы в адрес Пекина некими последствиями в случае, если он «не послушается» и, что самое страшное для Запада, помимо углубления экономического и политического сотрудничества двух стран, еще решит и поддержать РФ в украинском конфликте. Теперь, когда стало очевидно, что Китай остался равнодушен к давлению Запада, там пошли по привычному пути «наказания» непокорного государства.Так президент Чехии Петр Павел, после переговоров со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также встречи с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком, заявил, что Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем.— сообщил чешский президент журналистам на брифинге, прошедшем в Берлине.Президент Чехии не разъяснил, в чем именно будет заключаться ревизия отношений с Китаем. Но очевидно, что она будет носить привычный в подобных случаях для Запада характер давления и введения новых ограничений с подачи вашингтонских кураторов. Павел лишь добавил, что в отношениях с КНР все европейские страны, весь «демократический мир» должны выработать единую скоординированную политику. Только она, по мнению Павла, сможет обеспечить отношения по принципу «равный с равным».Затронув тему Украины, чешский президент с удовлетворением отметил готовность немецких властей к долговременной поддержке этой страны «при любом развитии ситуации».