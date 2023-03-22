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Президент Чехии: Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву

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Президент Чехии: Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву

Визит представительной китайской делегации во главе с председателем КНР в Москву вызвал настоящую панику в стане западных политиков. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина вначале тет-а-тет, затем в узком и расширенном составе только усугубили недовольство и раздражение Вашингтона и подконтрольных США государств. Новые договоренности Пекина и Москвы, подписание целого пакета соглашений об углублении и развитии сотрудничества двух держав во многих сферах западные политологи уже назвали процессом формирования новой международной оси Россия-Китай. К которой, что хуже всего, еще более активно начнут примыкать третьи страны, не входящие в так называемую коалицию Запада.


Еще до визита китайского лидера в Москву, да и во время него, западные лидеры и высокопоставленные чиновники наперебой пытались воздействовать на Си Цзиньпина в попытке не допустить дальнейшего развития стратегического партнерства России и Китая. Из Вашингтона и Брюсселя звучали даже угрозы в адрес Пекина некими последствиями в случае, если он «не послушается» и, что самое страшное для Запада, помимо углубления экономического и политического сотрудничества двух стран, еще решит и поддержать РФ в украинском конфликте. Теперь, когда стало очевидно, что Китай остался равнодушен к давлению Запада, там пошли по привычному пути «наказания» непокорного государства.

Так президент Чехии Петр Павел, после переговоров со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также встречи с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком, заявил, что Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем.

Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас (в Чехии), и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в войне против Украины. Для немецкой стороны также важное значение имеет экономическая политика КНР

— сообщил чешский президент журналистам на брифинге, прошедшем в Берлине.

Президент Чехии не разъяснил, в чем именно будет заключаться ревизия отношений с Китаем. Но очевидно, что она будет носить привычный в подобных случаях для Запада характер давления и введения новых ограничений с подачи вашингтонских кураторов. Павел лишь добавил, что в отношениях с КНР все европейские страны, весь «демократический мир» должны выработать единую скоординированную политику. Только она, по мнению Павла, сможет обеспечить отношения по принципу «равный с равным».

Затронув тему Украины, чешский президент с удовлетворением отметил готовность немецких властей к долговременной поддержке этой страны «при любом развитии ситуации».
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента Германии
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:33
    +9
    ...Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем...


    Бакалейщик и Кардинал - это сила ! lol (с) нетленное
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 10:05
      +3
      Да здесь похоже на союз двух бакалейщиков (при всем уважении к Германии)
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:36
    +2
    Китаёзы ой какие не дураки, им палец в рот не клади!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:55
      +3
      Да, китаец - это голова! Точнее 1500000000 голов! what
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:04
        +3
        Поменьше. 1 млрд 411 миллионов Полтора миллиарда уже не будет, такова демографическая тенденция. А вот у Индии численность населения вполне может вырасти до этого показателя.
        1. faiver
          faiver Сегодня, 10:52
          +1
          вот кто их конкретно поголовно считал? думаю врут и те и другие....
  3. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:36
    +11
    Это всё бла-бла-бла. Реальных действий поостерегутся. У всех на памяти, как одна из стран прибалтики исчезла из кодов таможенной службы Китая.
    1. art266
      art266 Сегодня, 11:22
      0
      От этих всего, что угодно можно ожидать. Они уже по простреливали себе обе ноги во многих местах.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:41
    +6
    Ох какие независимые и принципиальные. Наверное, ещё и сами определяют свою внешнюю и внутреннюю политику? Или нет?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:42
      0
      Им бумажку из ЕС спускают с указивками что озвучивать а что нет.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 09:44
    +7
    Получи Китай!! От Литвы огреб уже...
    А если серьезно, но уже не знаешь, смеяться или плакать... Как будто на другой планете живут
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:46
    +2
    Прага и Берлин намерены пересмотреть отношения с Китаем после визита Си Цзиньпина в Москву
    ну все, Товарищ Си теперь ни есть, ни спать не сможет
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:49
      +2
      Павел с Петром очень высокого мнения о себе, особенно принцип "равный с равным" радует. Кто там равный и с кем непонятно.
  7. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 09:48
    +2
    Чешский тигр растерзает Китай!

    (да, короткий, но важнее уметь пользоваться)
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:52
      +1
      Тигр какой-то больной, да и вшивый. laughing
  8. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:48
    +1
    И Россия и Китай вполне могут отказаться от каких либо общений с Западными странами! Без их "дружеского" участия наши экономики будут развиваться семимильными шагами! Через 5 максимум 10 лет сами приползут с поклоном!
    1. faiver
      faiver Сегодня, 10:59
      0
      Я вот думаю что дети руководства страны, да и внуки тоже, с вами не согласятся.... А так же доблестная когорта депутатов, госчиновников ну и передовиков капиталистического труда. У меня вот одноклассник в былые времена домик прикупил толи в Болгарии толи в Черногории, вот сильно негодует....
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:51
    +3
    Введя санкции против России запад выстрелил себе в ногу, а поругавшись с Китаем и введя против него санкции может получиться выстрел в голову. Матрасы и их вассалы всё ближе и ближе к самоубийству своих экономик.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:51
    +1
    Пусть разорвут дипотношения, если такие крутые.
    Напомнило: "— И-их, страсти-то какие! Больно ты страшный, господин разбойник с большой дороги! Небось, все малые дети тебя боятся!" (с)
  11. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 09:52
    0
    эти то куда лезут? ну ладно там на РФ тявкают, но тут то куда.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 09:58
    +2
    Вот если ещё и Люксембург с Сан Марино примкнут к санкциям---Китаю не позавидуешь...... what
    От америкосов "опылились".тоже "избранная" нация,млин....охамели вконец.
  13. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 09:59
    +1
    Тяф! Тяф! Тяф, тяф, тяф!
    Это про Чехию. Немцы не дураки, отойдут в сторонку, у них в Китае куча заводов построено.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:05
      +2
      Немцы не дураки
      - да что-то не заметно....
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:25
      0
      Цитата: Grossvater
      Немцы не дураки, отойдут в сторонку, у них в Китае куча заводов построено.

      Сомневаюсь в разуме нынешних немцев. У них и в России заводы были, но из-за океана поступила команда: "место" и все, поджав хвосты, ломонули домой. Про убытки даже не заикались. Теперь в Америке производство настраивают.
  14. uralant
    uralant Сегодня, 10:01
    0
    Цитата: Nexcom
    Им бумажку из ЕС спускают с указивками что озвучивать а что нет.

    Правильно! А в ЕС указивки прилетают из-за лужи! "возмутиться всему демократическому миру!"
  15. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:04
    +2
    Чехи накажут Китай? Сюжет для БДСМ?
  16. uralant
    uralant Сегодня, 10:07
    0
    А как можно разговаривать и возмущаться с человеком, выступающий гарантом соглашений и договоров и не исполняющим своих обещаний? Небось и ручку жал этому уроду. Вот тут вся Европа! Ни говорить, ни договариваться там не с кем! За лужей такие же!
  17. boriz
    boriz Сегодня, 10:17
    +1
    Главное, конечно, Прага! Уж она как надавит на Китай!
    Результат будет примерно как от давления Литвы на тот же Китай. "А нас то за шо?"
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: boriz
      Главное, конечно, Прага! Уж она как надавит на Китай

      Примерно так, как в 1938 году на Гитлера надавила и без сопротивления подписала "Мюнхенский сговор". «Ох моська, знать она сильна ....»
  18. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:17
    +4
    Выданным "ордером" видимо хотели отпугнуть господина Си? Но шо то пошло не так...
  19. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 10:27
    +2
    Как они надоели с фразой "весь мир". Какой там мир, так демократической огрызок.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: Елена Акинфиева
      Какой там мир, так демократической огрызок.

      Всего лишь "золотой лярд" ЛГБТ и трансгендеров.
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:59
    0
    Из Вашингтона и Брюсселя звучали даже угрозы в адрес Пекина некими последствиями в случае, если он «не послушается»

    Интересно, а что может Брюссель с Европой сделать Китаю. Это как дворняжка и кавказская овчарка.