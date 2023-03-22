Президент Сербии: О признании Косово и его вступлении в ООН не может быть и речи

Нет речи о членстве в ООН и о признании независимости. Остальное, а значит нормальные отношения между сербами и албанцами, без напряжённости, Сербия будет реализовывать

Боевые действия на Украине ставят Сербию в сложное положение, но пока очень хорошо, что удалось сохранить мир на Балканах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с вице-премьером Италии Антонио Таяни.Как отметил Вучич, после начала боевых действий на Украине итальянская пресса начала публиковать множество статей о том, что в ближайшее время Сербия нападет на Боснию и Герцеговину. Но это, по словам сербского президента, абсолютная ложь. Единственное, чего желает Сербия – защищать себя и свой суверенитет.По словам сербского президента, в Белграде жаждут наступления мира и надеются на мир. Вучич назвал мир «облегчением» для Сербии, но выразил сомнение в том, что в обозримой перспективе украинский конфликт завершится мирными переговорами.Отдельно Вучич затронул и перспективы признания независимости Косово и Метохии. Этот вопрос является очень болезненным для Белграда, но Запад постоянно продавливает возможность признания независимости албанского квазигосударственного образования.- заявил Вучич.Тем самым, сербский президент показал, что пока Белград еще намерен противостоять попыткам вынудить его признать независимость Косово. Вероятно, Вучич понимает, что, если он решится на такой шаг, не только его карьера как действующего политика завершится, но и имя его будет проклято всеми будущими поколениями сербов. Это и останавливает сербского лидера, недостаточно жесткого и последовательного, от компромисса с Западом по косовскому вопросу.