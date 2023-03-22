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Президент Сербии: О признании Косово и его вступлении в ООН не может быть и речи

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Президент Сербии: О признании Косово и его вступлении в ООН не может быть и речи

Боевые действия на Украине ставят Сербию в сложное положение, но пока очень хорошо, что удалось сохранить мир на Балканах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с вице-премьером Италии Антонио Таяни.


Как отметил Вучич, после начала боевых действий на Украине итальянская пресса начала публиковать множество статей о том, что в ближайшее время Сербия нападет на Боснию и Герцеговину. Но это, по словам сербского президента, абсолютная ложь. Единственное, чего желает Сербия – защищать себя и свой суверенитет.

По словам сербского президента, в Белграде жаждут наступления мира и надеются на мир. Вучич назвал мир «облегчением» для Сербии, но выразил сомнение в том, что в обозримой перспективе украинский конфликт завершится мирными переговорами.

Отдельно Вучич затронул и перспективы признания независимости Косово и Метохии. Этот вопрос является очень болезненным для Белграда, но Запад постоянно продавливает возможность признания независимости албанского квазигосударственного образования.

Нет речи о членстве в ООН и о признании независимости. Остальное, а значит нормальные отношения между сербами и албанцами, без напряжённости, Сербия будет реализовывать

- заявил Вучич.

Тем самым, сербский президент показал, что пока Белград еще намерен противостоять попыткам вынудить его признать независимость Косово. Вероятно, Вучич понимает, что, если он решится на такой шаг, не только его карьера как действующего политика завершится, но и имя его будет проклято всеми будущими поколениями сербов. Это и останавливает сербского лидера, недостаточно жесткого и последовательного, от компромисса с Западом по косовскому вопросу.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:45
      -1
      Вучич зря надувает щеки, от него в ООН ничего не зависит право вето у Китая и России только они реально могут перекрыть принятие непризнанного анклава. По поводу того как он заявил что может сломаться и принять антироссийские санкции, так России от этого не холодно не жарко, просто запишем и запомним, МИД выразит озабоченность 80-го уровня. А этого балканского голодранца пусть народ Сербии сам оценивает и судит.
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 09:53
    -1
    Да уж.... Положение Вучича крайне сложное.
    И оно зависит, в том числе, и от хода украинского конфликта.
    Он осложняет позицию Вучича многократно, ибо вынуждает совершать немыслимые маневры между поддержкой России, непризнанием отделения Косово и сохранением позиций Сербии как на Балканах, так и в Европе в целом.
    Беда в том, что Россия, при всей её дружественной позиции в отношении Сербии, оказать реальную помощь, кроме дипломатической, не в состоянии. Сербия не имеет выхода к морю ("спасибо" братушкам- черногорцам), воздушное пространство тоже в блокаде соседей-славян, венгров, румын.
    Так что на реальную материальную или военную подмогу от России Сербии расчитывать не приходится.
    Пожелаем Вучичу и всем сербам мужества, стойкости и оптимизма.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:58
      +1
      А как вам пример Венгрии ? Неужели нельзя твердо сказать нет и при этом не быть врагом России ? Да нет все в этом мире имеет цену, даже предательство и цена эта описана в Библии.
      1. U-58
        U-58 Сегодня, 10:02
        -1
        Не понял. Сказать (твёрдо) нет- по какому поводу и кому?
        И о каком предательстве Вы упоминаете ? Ведь главное- не предать интересы своей страны.
        Кто кого предаёт или собирается?
        Шаррада...
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:10
          0
          Нет антироссийским санкциям, нет поставкам вооружения на Украину (а это имело место хоть и через третьи страны). Предательство ? Так посмотрите откуда экономика Сербии берет энергоресурсы и по какой цене, кто их защищает на международной арене (как можем) в том же ООН (без России и Китая, Косово давно бы приняли), или вы думаете что в след за всем этим Запад не продолжит отторгать Сербию от России ? Следующий шаг это религия, и оболванивание молодежи Сербии, ибо вода камень точит. Надеюсь разрешил вашу шараду. Между прочим и историю бы не мешало вспомнить, первая мировая совсем не обязательная для России !!!! началась с Сербии и закончилась гибелью Империи.
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 10:44
        0
        Пример Венгрии не совсем правильный. Венгрия член ЕС и с ихней бюрократической демократией может долго вертеть ими, Сербия хочет туда вступить и когда у населения стоит выбор вкусная, дешёвая колбаса или национальная гордость не все выбирают гордость, а самое главное у Венгрии нет территории которую уже отобрали де-факто, а сейчас хотят оформить де-юре.
        Ну и напоследок у Венгрии нет заклятого врага под боком, что мешает НАТО повторить бомбёжки Сербии?
  3. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 10:10
    0
    Косово Сербия уже не вернёт. За исключением, может быть, части территории. Но Сербия должна получить в перспективе часть нежизнеспособной БиГ, Республику Сербскую.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:44
    0
    Лжец . Сербский Горбачев.
    Вели переговоры о регистрации Косово в комитетах ООН и вдруг он заявляет ,что Косово не признает . Подмена понятий ,по западной схеме ! Косово будет в ООН как признанное государство ,а он будет всем говорить что это не он