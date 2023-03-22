Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине

Вот документ, мы с Украиной всё уже обсудили и завтра встречаемся с русскими

На фоне продолжающихся поставок западных вооружений Киеву в Европе все сильнее раздаются голоса, призывающие как можно скорее завершить украинский конфликт мирным путем.На этот раз с подобным призывом выступил бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Как пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau, политик считает, что необходимо организовать «стратегическую контактную группу» для запуска мирного процесса по Украине, в которой должны участвовать США и другие страны Запада.Ишингер также подчеркнул, что странам Евросоюза нужно быстрее преодолеть разногласия и выработать единую позицию в этом вопросе, так как, в конце концов, Вашингтон договорится с Москвой без Европы.Когда замолчат орудия, американцы просто скажут:- добавил политик.По его словам, конфликт идет на территории Европы, и ей никак нельзя оставаться в стороне, отдав бразды Вашингтону. ЕС необходимо вместе с США и Украиной рассмотреть все возможные варианты мирного урегулирования, отметил Ишингер.Не поддерживает Ишингер и конфронтацию Запада с Китаем, считая, что нужно искать формы сосуществования. Ошибкой назвал немецкий политик отказ Запада от китайского мирного плана по Украине.