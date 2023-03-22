Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине

8
Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине

На фоне продолжающихся поставок западных вооружений Киеву в Европе все сильнее раздаются голоса, призывающие как можно скорее завершить украинский конфликт мирным путем.


На этот раз с подобным призывом выступил бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Как пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau, политик считает, что необходимо организовать «стратегическую контактную группу» для запуска мирного процесса по Украине, в которой должны участвовать США и другие страны Запада.

Ишингер также подчеркнул, что странам Евросоюза нужно быстрее преодолеть разногласия и выработать единую позицию в этом вопросе, так как, в конце концов, Вашингтон договорится с Москвой без Европы.

Когда замолчат орудия, американцы просто скажут:

Вот документ, мы с Украиной всё уже обсудили и завтра встречаемся с русскими

- добавил политик.

По его словам, конфликт идет на территории Европы, и ей никак нельзя оставаться в стороне, отдав бразды Вашингтону. ЕС необходимо вместе с США и Украиной рассмотреть все возможные варианты мирного урегулирования, отметил Ишингер.

Не поддерживает Ишингер и конфронтацию Запада с Китаем, считая, что нужно искать формы сосуществования. Ошибкой назвал немецкий политик отказ Запада от китайского мирного плана по Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:25
    +4
    Вот документ, мы с Украиной всё уже обсудили и завтра встречаемся с русскими
    Русским то с кем встречаться, с поставщиками оружия на Украину? fool Русские будут встречаться с нейтральным Китаем. request
    организовать «стратегическую контактную группу» для запуска мирного процесса по Украине, в которой должны участвовать США и другие страны Запада.
    БДБ fool fool fool Общаться с агрессорами развязавшими СВО. Только Китай и Индия, натовцев и близко не подпускать....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:27
      +1
      На Западе здравые мысли политикам приходят только после отставки, и они не интересуют действующих. Пока шуршит лаве от поставок оружия и РЕАЛЬНОЙ угрозе Западу война будет продолжаться.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 10:52
        0
        Пока конца и края боевым действиям не видно.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:19
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Общаться с агрессорами развязавшими СВО. Только Китай и Индия, натовцев и близко не подпускать....

      Вчера представитель МИД РФ сказал примерно то же самое, в том ключе, что Россия не будет рассматривать в качестве участников мирных переговоров по украине 4 страны - США, Великобританию, Францию и Германию, поскольку они себя дискредитировали поставками оружия и несоблюдением ранее достигнутых договорённостей.
  2. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:43
    +3
    Тут не чему удивляться, если провалится весеннее наступление ВСУ , а оно провалится, и ВС РФ погонят противника к Днепру, вот тогда весь запад превратится в "миротворцев". В один голос заверещат о мире. Для них нет ничего страшнее если РФ вернёт Николаев и Одессу .
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:49
    +2
    ....контактная группа для запуска мирного процесса на Украине....

    ХА-ХА-ХА! Была уже такая "контактная группа," которая ставила своей целью обмануть РФ, милитаризовать Укропию. А теперь, что? Решили в эту группу США ещё призвать, что бы точно, затянуть и усилить конфликт.! Пусть США из Сирии уйдут сначала! am об этом конфликте
    западные не говорят, поскольку он выгоден им самим ,как подстрекателям укропов
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:51
    +1
    конфликт идет на территории Европы, и ей никак нельзя оставаться в стороне, отдав бразды Вашингтону.

    Вопрос Вольфган поднимает интересный, только забыл, что когда началась СВО, то вся Европа по приказу США безоговорочно начала поставлять оружие Украине (кроме Венгрии), тем самым став участницей конфликта. А теперь "конфликт идет на территории Европы, и ей никак нельзя оставаться в стороне, отдав бразды Вашингтону", вы же Европа с самого начала отдали бразды правления штатам, так кто вам сейчас позволит решать вопросы, вы уже по самые уши завязли на Украине.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:00
    +1
    Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине
    Что, что, а бесполезные посиделки они устраивать любят.
    А тож, чиновники при деле и прихорошей зарплате!!! А делать ничего не надо, фактически... лафа, одним словом.