Великобритания использует обедненный уран в бронебойных снарядах на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенного королевства, отвечая на претензии России по поводу готовящихся поставок таких боеприпасов Украине.
Как отметил британский чиновник, обедненный уран является «стандартным компонентом» для снарядов и якобы не имеет ничего общего с ядерным оружием. Он обвинил Россию в попытке дезинформировать мировую общественность по данному вопросу.
Между тем, хотя подобные боеприпасы не являются ядерным оружием в общепринятом смысле слова, их вред для окружающей среды и здоровья людей очевиден. Подобные боеприпасы западные армии применяли во время войны в Ираке. Результатом стал всплеск онкологических заболеваний среди иракского населения, до сих пор от последствий применения подобных снарядов страдают даже родившиеся после войны иракские дети.
Что интересно, в результате применения боеприпасов с урановой составляющей пострадали даже военнослужащие армий стран НАТО. Например, итальянские военнослужащие до сих пор пытаются высудить компенсации за причиненный вред их здоровью.
Примечательно, что киевский режим, давая добро на применение таких боеприпасов, совершенно не задумывается о последствиях для окружающей среды и украинских регионов, а также для здоровья украинских военнослужащих и мирных жителей. Это в очередной раз показывает преступный характер режима Владимира Зеленского, его полное безразличие к судьбе Украины и украинцев.
Россия пообещала соответствующие меры в ответ на применение боеприпасов с урановым компонентом в зоне проведения специальной военной операции. Но пока более подробно о том, как наша страна будет реагировать, представители власти не рассказывали. Вероятно, этот вопрос обсуждается военным и политическим руководством.