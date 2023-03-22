Военное обозрение
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Представитель Министерства обороны Великобритании ответил России по поводу поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

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Представитель Министерства обороны Великобритании ответил России по поводу поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритания использует обедненный уран в бронебойных снарядах на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенного королевства, отвечая на претензии России по поводу готовящихся поставок таких боеприпасов Украине.


Как отметил британский чиновник, обедненный уран является «стандартным компонентом» для снарядов и якобы не имеет ничего общего с ядерным оружием. Он обвинил Россию в попытке дезинформировать мировую общественность по данному вопросу.

Между тем, хотя подобные боеприпасы не являются ядерным оружием в общепринятом смысле слова, их вред для окружающей среды и здоровья людей очевиден. Подобные боеприпасы западные армии применяли во время войны в Ираке. Результатом стал всплеск онкологических заболеваний среди иракского населения, до сих пор от последствий применения подобных снарядов страдают даже родившиеся после войны иракские дети.

Что интересно, в результате применения боеприпасов с урановой составляющей пострадали даже военнослужащие армий стран НАТО. Например, итальянские военнослужащие до сих пор пытаются высудить компенсации за причиненный вред их здоровью.

Примечательно, что киевский режим, давая добро на применение таких боеприпасов, совершенно не задумывается о последствиях для окружающей среды и украинских регионов, а также для здоровья украинских военнослужащих и мирных жителей. Это в очередной раз показывает преступный характер режима Владимира Зеленского, его полное безразличие к судьбе Украины и украинцев.

Россия пообещала соответствующие меры в ответ на применение боеприпасов с урановым компонентом в зоне проведения специальной военной операции. Но пока более подробно о том, как наша страна будет реагировать, представители власти не рассказывали. Вероятно, этот вопрос обсуждается военным и политическим руководством.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Simon Q
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48 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:05
    +13
    Россия пообещала соответствующие меры в ответ на применение боеприпасов с урановым компонентом
    Тут без озабоченности точно не обойдется.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:10
      +4
      Да, тут можно и глубокую озабоченность высказать.
      1. sheridans
        sheridans Сегодня, 10:37
        -4
        За умного сойти хочется? Уже даже Майкл Бом знает о смысле "".
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 10:43
        +3
        Цитата: Кот Александрович
        Да, тут можно и глубокую озабоченность высказать.

        Сколько можно болтать ? Пора начинать диверсионную войну . Корабли везущие оружие на Украину должны тонуть , мелкобритания снова должна стать островом , поезда сходить с рельс , самолеты падать , а места перегрузки уничтожаться . И вишенка на торте. Возмущенные Аргентинцы могут вырезать английский гарнизон на Мальвинских островах . Есть у нас силы ССО , или только по Голливуду видим . hi
        1. Nest
          Nest Сегодня, 10:57
          +1
          Не будем забывать, что тоннель под Ламаншем от дна местами находится на глубине 5-10 метров и 3-4 морские мины (которые могут приплыть из Черного моря) совершенно случайно могут нарушить его герметичность и затопить водами Атлантики.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:22
      +4
      В ответ залить всю Британию "новичком". А если серьезно с этой вакханалией пора заканчивать, применение тактического ЯО становится явью и британцы должны первыми из европейцев его заценить на себе. Все больше уверен большое столкновение не избежать как бы этого не хотелось ((( Запад не отдаст Украину без боя, а брать города по принципу первой мировой Россия не готова, 300 тыс. мобилизованных крайне не достаточно, а еще надо удерживать отвоеванное при условии враждебно настроенного населения. Неоднократно поднимался вопрос в случае превентивного удара со стороны России по Британии или Польше с Германией начнут США большую войну или ограничатся телеграммой соболезнования поняв что своя жизнь выше европейской.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:28
        -7
        применение тактического ЯО становится явью
        Любое применение Россией ЯО будет означать конец древней Русской цивилизации. Хватит душманскую соловьятину размазывать по уважаемому сайту, он срулит при первом же шухере...
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:33
          +6
          Берите выше это конец всей мировой цивилизации и валить будет НЕ КУДА !!! Вообще НИКОМУ. Тогда в двойне не понятно зачем с таким упорством Запад это приближает ? Поймите Россия не может победить только стрелковым оружием Запад и применение ЯО будет осознанно и взвешенно. Хотя ОЧЕНЬ этого не хочется.
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 10:35
            -5
            Берите выше это конец всей мировой цивилизации
            Тогда в двойне не понятно зачем с таким упорством Запад это приближает ?
            Не будет конца цивилизации, сейчас не 80е когда СССР был в силах это реализовать.
            1. Silver99
              Silver99 Сегодня, 10:36
              +3
              Обоснуйте расклад выживания. Ну просидите вы в своем погребе месяц-два-три.... а потом куда ?
              1. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 10:38
                -6
                Ну просидите вы в своем погребе месяц-два-три
                Что тут обосновывать... Россия не в состоянии залить огнем пол мира, у нее просто нет такого количества зарядов, можем США лишить перспектив на лидерство в обозримом будущем, на это хватит.
                1. Silver99
                  Silver99 Сегодня, 10:41
                  +4
                  Вот тут как раз вы не в теме, у России в два раза (минимум в полтора раза по признанию тех же США) выше зарядов ЯО чем у США, ну у их союзников тоже есть это да, так 6000 боезарядов гарантированно сотрут все живое на Земле, даже папуасов которые не подозревают о его существовании.
                  1. Trapp1st
                    Trapp1st Сегодня, 10:49
                    -1
                    Вот тут как раз вы не в теме
                    На ВО большое количество статей и аналитического материала с разносторонней оценкой состояния и возможностей стран клуба ядерных держав, если интересно можете ознакомиться на досуге, определенно люди проделали хорошую работу для читателей, рекомендую.
                  2. Гнусный скептик
                    Гнусный скептик Сегодня, 11:27
                    0
                    Важно не сколько у тебя боезарядов, а сколько ты их можешь отправить в первой волне. Если звезды сложатся, карты лягут, то будет вторая волна, в которой тоже получится что-то отправить.
                  3. Reptiloid
                    Reptiloid Сегодня, 11:38
                    0
                    Цитата: Silver99
                    ....... 6000 боезарядов гарантированно сотрут ........даже папуасов которые не подозревают о его существовании.

                    Может, всё живое не сотрут, но оставшаяся часть Человечества впадёт в дикость, как говорил в интервью Эйнштейн, и это будут дикари с огнестрельным оружием, и их будет всё же много...В общем, сведут оставшиеся леса, истребят оставшихся диких животных, океаны как были захламлены, так и останутся...Китам и Дельфинам капут...А то что ещё останется от биосферы уничтожат мутанты-крысы, после чего пожрут друг друга...Останутся только бактерии и частично водоросли...В общем, эволюция пойдёт с чистого листа: может, через ~~1 млрд лет и возникнет Цивилизация...новая...
                    Получается, что хоть планета и не развалится (это миф!), это будет неприемлемо для России и Россиян!
            2. Cicerist98
              Cicerist98 Сегодня, 10:55
              0
              This is literally nonsense. Have you heard of a little thing called "nuclear winter"?
              Plus, Russia would NOT need to destroy "the whole world", but its real, dedicated enemies, which form a small part of the world. This "whole world" talk is just defeatist and alarmist nonsense.
              1. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 11:01
                0
                Лично мне перспектива пожертвовать для этого Россией представляется неадекватной.
    3. Сибиряк70регион
      Сибиряк70регион Сегодня, 10:29
      0
      Озабоченость будет обведена жирной красной линией
    4. Invoce
      Invoce Сегодня, 10:59
      0
      .
      Цитата: Trapp1st
      Россия пообещала соответствующие меры в ответ на применение боеприпасов с урановым компонентом
      Тут без озабоченности точно не обойдется.

      Вот только не нужно ерничать и глупо комментировать!
      Есть определенные форматы ответов МИДа на действия сопредельных государств.
      Одно из них - выражение озабоченности
  2. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 10:07
    -5
    Европейские ядерные отходы от партнёров, хоронить под Екатеринбургом то перестали? или война войной а бизнес есть бизнес?
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 10:42
      +3
      Кому отходы, а кому золото. wink
      Покурите перспективы темы реакторов на быстрых нейтронах...
      1. PROXOR
        PROXOR Сегодня, 11:00
        0
        Объяснить это тупому быдлу чубатому, тоже самое, что свинье геометрию. Не парьтесь.
    2. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 11:25
      0
      Наши ничего радиоактивного не хоронят, все пускают в дело. Надо быть в курсе наших ядерных технологий. Если что и складируют - это до поры когда до этих материалов дойдет очередь. Причем Россия - единственная страна, обладающая подобной технологией. Причем первые рабочие стержни из "отходов" для АЭС уже работают.
  3. слава1974
    слава1974 Сегодня, 10:08
    +14
    Нельзя оставлять нашим детям зараженное пространство, непригодное для жизни.
    Следовательно, если бриты не поймут, шарахнуть торпедой или ракетой ,а может неизвестным беспилотником судно с грузом таких снарядов. И пусть вопросами с урановыми снарядами они занимаются у своих берегов.
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 11:28
      0
      В нейтральных водах взорвать боеприпас, так, чтобы радиоактивное заражение накрыло Британию. Будет адекватно. Причем озвучивать этот вариант событий надо уже сейчас, чтобы эти подумали как следует, а не как всегда. И обязательно нужны испытания ЯО, чтобы никто не сомневался, что мы это сделаем.
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:10
    +3
    Россия пообещала
    очередные красные линии.
    В первую очередь необходимо предупредить поляков и других примкнувших транзитёров о наличии у россии таких же снарядов иоб отсутствии обязательств о их неприменении на территории сопредельных государств. Мало ликуда кривая СВО выведет.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:23
      +2
      Если кривая СВО заведет в Польшу, то н применение урановых снарядов будет всем начхать, там речь пойдет уже о применении ТЯО. Единственной реальным средством сдерживания таких поставок может стать только диверсия на объектах противника, ведущая к экологической катастрофе. Но проблема уже в том, что нас перестали бояться и в такие угрозы просто не поверят.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 10:27
        +3
        Цитата: blackGRAIL
        в такие угрозы просто не поверят.

        Так не угрожать надо, а делать.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:41
      +1
      Цитата: antiaircrafter
      необходимо предупредить поляков и других примкнувших транзитёров о наличии у россии таких же снарядов

      В борьбе со снарядами с урановыми сердечниками есть главная проблема - не выйти на самих себя.
  5. вовка
    вовка Сегодня, 10:15
    +2
    Какие меры?
    Высказать озабоченность?
  6. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:16
    +3
    Хоть обедненный уран и не относится к ядерному оружию, но к химическому его можно притянуть. Ибо тяжелый металл, крайне токсичный. Мало того, пироморфный, т.е. при попадании по твердым объектам имеем клубы вреднейшего дыма (оксид урана), кто вдохнет будет иметь проблемы всю оставшуюся жизнь. Ну и потребители СХ продукции с полей боев, где применялись такие снаряды, то-же будут крайне "рады".
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:36
      +2
      Хоть обедненный уран и не относится к ядерному оружию

      Как и стронций, но заболевания вызванные им вполне себе относятся к лучевым. hi
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 10:17
    +2
    При чём здесь Украина и украинцы? Очевидно, что эти снаряды будут применять по территории России. И если руководство страны называет это "ядерным" оружием, то и ответ должен быть соответствующим. Лучше всего, если он будет ориентирован на недопущение подобных поставок, но пока российские деятели обещают только "реагировать". Как они реагируют на поставку танков?
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:18
    +4
    Я так понимаю, что в ответ на применение боеприпасов с ОБЕДНЁННЫМ ураном, Россия должна будет применить боеприпасы с ОБОГАЩЁННЫМ ураном, а так же плутонием и тритием в смеси с дейтерием. На мой взгляд - это не только правомерно, но и возымеет хороший педагогический эффект.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:52
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      ....... с ОБЕДНЁННЫМ ураном, ........ с ОБОГАЩЁННЫМ ураном,......

      Насколько мне известно, при распаде некоторых изотопов урана возникает...плутоний, который в земных породах отсутствует (по причине нестабильности). То есть, образно выражаясь, при сгорании топлива образуется более редкое, и более эффективное топливо!
      Кстати, это же касается и термоядерных реакций на Солнце: чем больше водорода превращается в гелий, тем Солнце становится горячей и ближе к синему концу спектра. Как-то так
  9. Степан S
    Степан S Сегодня, 10:24
    -2
    Вероятно, этот вопрос обсуждается военным и политическим руководством.

    Вероятно, что этот вопрос никак не обсуждается, а озабоченность уже выражена, крайняя. Ибо ответить по существу нечем.
  10. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:28
    0
    Интересно, а какой ответ можно применить? То есть они заражают русские земли, а в реальности мы можем ответить по тем же украинцам более мощным оружием. Ведь никто же не будет бить ядерным оружием по британцам. Хотя было озвучено, что ответ будет не симметричный - тогда понятно. В общем заражения не избежать, дети потом будут болеть, население вымирать от неизвестных заболеваний а англичанам так ничего и не прилетит.
    1. El13
      El13 Сегодня, 10:45
      +1
      Ну можно, например, произвести испытание ядерного оружия в международных водах (зарыть в грунт для приличия), скажем, не сильно далеко от будущих Стеклянных островов...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:01
        0
        Цитата: El13
        Ну можно, например, произвести испытание ядерного оружия в международных водах ...

        Путин как раз говорил о возможности этого. Что-то часто англы с должностями о ЯО вспоминают recourse Как-то их заткнуть! Что бы am думать не смели об этом.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 11:47
      0
      Лично мне кажется, самый оптимальный вариант не допустить попадание таких снарядов на окраину - диверсия на транспорте. Никто ничего в ответ не сделает: будут собирать комиссии, назначать расследования и пр. По оконцовке, конечно, обвинят во всём Россию, но это наверное нам фиолетово: на нас и так всех собак вешают, одной больше, одной меньше, разницы нет. Вот только боюсь, что не осталось у нас таких спецов, да и то, что отдадут такой приказ, сомневаюсь.
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:31
    +2
    Он совершенно прав. Они не лучше не хуже немецких БОПС ДМ.....да, они дают загрязнение, но танкомых боев не много и основное ПТ средство - ПТУР. А основной снаряд танка - ОФ снаряд. Будет гораздо хуже, если урановые БОПСы начнут поставлять к 20-30мм автопушкам западного производства. (К нашим 30мм их нет) . Вот тогда украинская территория хапнет по полной пыли и полетевших мимо ломиков. Там настрел бешенный. А ответить мы никак не можем.......Что те снаряды, что те.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 11:29
      0
      А основной снаряд танка - ОФ снаряд.

      Нет
  12. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:32
    +1
    А какой может быть ответ? Использовать ТЯС и СЯС не станут. Остаётся бомбить мосты и энергосистему укрорейха в ноль и тушить спутниковую группировку бритов.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:33
    +5
    Как отметил британский чиновник, обедненный уран является «стандартным компонентом» для снарядов и якобы не имеет ничего общего с ядерным оружием.

    Полоний используется в медицине уже не одно десятилетие, поэтому все возмущения по его случайному выпадению в виде осадков на британский остров тоже считать не корректными. negative
  14. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 10:42
    0
    Красные линии перестали рисовать. Принялись красить ступеньки.
  15. Роман RUS
    Роман RUS Сегодня, 10:54
    +1
    В ответ на обещание уродов поставить снаряды с обедненным ураном, нам надо пообещать применить наши типы вооружения с обогащенным ураном по островкам поставщикам.
  16. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 11:05
    0
    Зелебоб выполняет задание ---- ведёт войну до последнего украинца, хочет темпы ускорить. Неймётся. Мало ему фронта , чёрных трансплантологов, и увеличения болезней в Укропии из-за лабораторий США, Так ещё и урана ядерного добавить собирается.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07
    0
    Великобритания использует обедненный уран в бронебойных снарядах на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенного королевства, отвечая на претензии России по поводу готовящихся поставок таких боеприпасов Украине.
    . Они их используют на своей территории? Правда что ли???