Киевский режим в оккупированной части Херсонской области провели на территории Снигиревского района очередную эксгумацию тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов ВСУ. Целью эксгумации является попытка переложить ответственность за гибель мирных жителей на ВС РФ. Напомним, что ранее (после вхождения Херсонской области в состав РФ) Снигирёвка была отнесена к Херсонщине. На Украине она числится территориально относящейся к Николаевской области.
Как сообщает РИА Новости, по словам главы российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова, уже известны имена эксгумированных людей, а также приблизительные даты их гибели. О планируемой провокации стало известно в феврале текущего года, когда прокурор Николаевской области заявил об эксгумации 27 тел мирных жителей, погибших, когда населенный пункт находился под контролем армии России.
Киевский режим пытается переложить ответственность за гибель убитых украинской армией мирных жителей на ВС РФ. В момент гибели мирных граждан, которых пытаются представить жертвами российских военных, в селе Павловка не находилось ни одного представителя российской стороны и неоднократно проводились артиллерийские обстрелы со стороны украинской армии.
В февральском заявлении николаевского прокурора также говорилось об эксгумации тел мирных граждан, погибших от пулевых ранений. Однако, за период с марта по октябрь прошлого года не было зафиксировано ни одного случая гибели мирных жителей Снигиревского района в результате пулевых ранений. Из этого следует, что киевский режим пытается выдать мирных жителей, убитых украинскими карателями после захода в Снигиревский район формирований ВСУ в ноябре прошлого года, за "жертв российской армии".