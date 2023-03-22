Поступает информация о поражении ряда эксплуатировавшихся украинскими военными объектов в Киевской области. Ранее сообщалось о том, что ударные беспилотники-камикадзе уничтожили несколько комплексов ПВО противника под Киевом. В частности, взрывы прогремели в районе Вышгорода, что к северу от Киева. Аналогичная работа была проведена в отношении военных объектов юго-восточнее Киева.
Сообщается о прилёте в одно из зданий в городе Ржищев, расположенного в Обуховском районе Киевской области. Украинская ГосЧС сообщает, что попадание пришлось по общежитиям местного лицея.
При этом представители киевского режима умалчивают о том, что эти здания использовались для размещения личного состав украинских вооружённых сил, включая силы так называемой «гвардии наступления». Эта «гвардия» на Украине формируется преимущественно из состава нацполиции, нацгвардии, пограничной службы. В её составе выделяется бригада «Лють» («Ярость»/«Гнев»), командиром которой назначен Александр Нетребко. В составе бригады полки спецназа нацполиции «Сафари» и «Цунами», один из которых известен по своей провокации с расстрелом жителей города Буча. Также в составе бригады полк «Луганск-1», который назван по имени «героя Украины» Сергея Губанова.
Прилёт подтверждают и власти Житомирской области, заявляя о серьёзном повреждении «инфраструктурного объекта». О каком конкретно объекте идёт речь, на данный момент не сообщается.