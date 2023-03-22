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К юго-востоку от Киева нанесено поражение объекту размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления»

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К юго-востоку от Киева нанесено поражение объекту размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления»

Поступает информация о поражении ряда эксплуатировавшихся украинскими военными объектов в Киевской области. Ранее сообщалось о том, что ударные беспилотники-камикадзе уничтожили несколько комплексов ПВО противника под Киевом. В частности, взрывы прогремели в районе Вышгорода, что к северу от Киева. Аналогичная работа была проведена в отношении военных объектов юго-восточнее Киева.


Сообщается о прилёте в одно из зданий в городе Ржищев, расположенного в Обуховском районе Киевской области. Украинская ГосЧС сообщает, что попадание пришлось по общежитиям местного лицея.



При этом представители киевского режима умалчивают о том, что эти здания использовались для размещения личного состав украинских вооружённых сил, включая силы так называемой «гвардии наступления». Эта «гвардия» на Украине формируется преимущественно из состава нацполиции, нацгвардии, пограничной службы. В её составе выделяется бригада «Лють» («Ярость»/«Гнев»), командиром которой назначен Александр Нетребко. В составе бригады полки спецназа нацполиции «Сафари» и «Цунами», один из которых известен по своей провокации с расстрелом жителей города Буча. Также в составе бригады полк «Луганск-1», который назван по имени «героя Украины» Сергея Губанова.
Прилёт подтверждают и власти Житомирской области, заявляя о серьёзном повреждении «инфраструктурного объекта». О каком конкретно объекте идёт речь, на данный момент не сообщается.

Использованы фотографии:
ГосЧС Украины
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6 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:20
    -6
    по чаще нужно напоминать о себе, мы очень человечны, и поэтому наши потери больше..
    1. Privet
      Privet Сегодня, 10:36
      +3
      Как-то обезлично вы пишите. Чьи потери большие и кто должен напоминать о себе?
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:50
        -1
        вы новость прочитайте, и все станет ясно.. но если вы и дальше не поймете это уже ваши трудности
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:22
    0
    эти здания использовались для размещения личного состав украинских вооружённых сил, включая силы так называемой «гвардии наступления».
    recourse Морковочку нужно крошить меленько, а то прорастет. request
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Морковочку нужно крошить меленько, а то прорастет.
      recourse (-), это как, кто то не понял, похоже.... Объясняю, по зданию нужно не один дрон с 50 кг ВВ, а 10 дронов или один "калибр" request Чтобы на месте общаги были не руины или пустырь, а котлован. Так правильно. recourse
  3. Наган
    Наган Сегодня, 10:25
    +3
    Хорошо, но мало. Больше прилетов, хороших и разных!