Военное обозрение
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В рамках проекта «Без срока давности» впервые были опубликованы данные о погибших жителях деревни Хатынь

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В рамках проекта «Без срока давности» впервые были опубликованы данные о погибших жителях деревни Хатынь

В России в рамках федерального проекта «Без срока давности» впервые были опубликованы данные о погибших жителях деревни Хатынь, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков во времена ВОВ.


Хатынь – белорусская деревня, расположенная в 54 км к северо-западу от Минска. Ровно 80 лет назад, 22 марта 1943 года нацисты и их пособники из 118 украинского батальона охранной полиции согнали всех жителей населённого пункта в большой колхозный сарай, где сожгли их заживо. В результате погибло 149 человек, включая 75 детей. Примечательным является тот факт, что, хотя по официальной версии советских властей, за вопиющими актами геноцида стояли немцы, о роли украинских карателей предпочитали умалчивать.

Согласно документу, представленному РИА Новости, в списке находятся фамилии 25 семей. Самому младшему из погибших – Толику Яскевичу на тот момент было всего 7 недель. Также информагентство на своих страницах обнародовало фотокопию акта комиссии для уточнения даты сожжения деревни, а также точного количества убитый жителей, который был составлен 26 мая 1969 года в городе Логойск Минской области.

Уничтожение Хатыни произошло 22 марта 1943 года в 14:00.

Было сожжено 26 домов, а все жители были согнаны в колхозный амбар, который облили горючей смесью и подожгли. Людей, пытавшихся спастись бегством, расстреливали. В общей сложности погибло 149 советских мирных граждан

– указывается в документе.

Стоит отметить, что 118 украинский полицейский батальон был сформирован на базе Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев* (ОУН, запрещённая экстремистская организация в РФ). Будучи учреждённым ещё в июле 1941 года, члены организации были также причастны и к массовым расстрелам евреев в Бабьем Яре – месте в северо-западной части Киева.

Уже к декабрю 1942 батальон был переброшен в Белоруссию, основной его костяк располагался в городском посёлке Плещеницы Минской области. Несмотря на то, что в основные задачи 118 батальона входила борьба с партизанским движением на оккупированной территории страны, он также активно принимал участие в карательных операциях, зверски уничтожая ни в чём не повинное мирное население.

Тем не менее, согласно вскрывшимся данным, массовое истребление жителей Хатыни – именно дело рук украинских националистов.
Автор:
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17 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 10:52
    +6
    Простите меня, но складывается полное впечатление, что Хатынь была ЕДИНСТВЕННЫМ таким случаем геноцида. Может надо уже доставать документы про сожженные с жителями деревни Смоленщины, Брянщины, Псковщины, Новгородчины и тд и тп. И в этих преступлениях же запятнаны не только нацисты из германцев и украинцев, там и прибалты отметились, мадьяры... Всех надо показать. Нацизм - болезнь, не признающая границы наций, вот как то так
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:56
      +4
      Так вы съездите лично в Хатынь, это того стоит, величественно и прониктовенно звучат колокола стилизованных труб от сгоревших хат, там на мемориале перечислены ВСЕ деревни и села дотла сожженные вместе с жителями их очень много, плюс перечислены лагеря военнопленных на территории Белоруссии где замучили советских солдат. Житель села Каминский с погибшим сыном на руках ((((( Четыре березки символизируют, что каждый четвертый белорус погиб ! Зря вы так пренебрежительно отписались, Беларусь республика воин !
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 11:02
        0
        Цитата: Silver99
        Так вы съездите лично в Хатынь

        Бывал там и что?
        А какой мемориал существует на месте брянской деревни Хацунь? Где все население было уничтожено германскими карателями 24 октября 1941 года. Вы его видели? А это всего в 30 км от Брянска. Хацунь и была первой из 70 тыс. уничтоженных деревень СССР. В ней погибло 318 человек

        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 11:07
          +1
          Лично мне крайне не приятно ваше "и что" am Не встречал там равнодушных от увиденного и услышанного. Не надо умалять заслуги НИКОГО, речь ведь идет о погибших, а земля везде единая. Как говорил один ветеран "в том, что я дошел до Берлина есть заслуга погибшего в 1941 году, он принял мою пулю".
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 11:16
            0
            Цитата: Silver99
            Лично мне крайне не приятно ваше "и что"

            А кто Вам сказал, что я РАВНОДУШЕН?
            Цитата: Silver99
            Не надо умалять заслуги НИКОГО, речь ведь идет о погибших, а земля везде едина

            Вы, за своим гневом, совершенно не понимаете смысла мною написанного или для Вас, лично для Вас жизни погибших 149 человек в белорусской Хатыни более ценные, чем жизни погибших 318 человек под Брянском в Хацуне? Для меня они все великомученики, погибшие на той войне за то , что бы жил я и мои потомки.
            Но в наших медиа, как то больше вспоминают о Хатыне, чем о других схожих трагедиях той войны и я считаю, что это НЕПРАВИЛЬНО.
          2. Чёрный
            Чёрный Сегодня, 11:17
            +2
            Все наши сегодняшние проблемы именно от замалчивания подобного.Кто мешал эту инфу довести до населения СССР сразу после войны?!И на основании этих страшных фактов калёным железом выжигать махровый местечковый национализм на Украине,да и не только в ней?Боялись,что западенцы" обидятся? Или что?Вот и получили сейчас...
        2. Комментарий был удален.
    2. volf
      volf Сегодня, 10:59
      +3
      Складывается впечатление что вы просто читать не умеете.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:08
      +1
      Цитата: svp67
      Простите меня, но складывается полное впечатление, что Хатынь была ЕДИНСТВЕННЫМ таким случаем геноцида. Может надо уже доставать документы про сожженные с жителями деревни Смоленщины, Брянщины, Псковщины, Новгородчины и тд и тп....

      Видимо Вы пропустили уже вынесенные судебные решения российских судов по Псковской и Ленинградской областям о геноциде против гражданского населения в годы ВОВ. Судебные решения также вынесены и по другим областям России. Готовятся дела в других регионах России.

      Но в принципе в СССР не скрывали злодеяния бандеровцев, прибалтийских нацистов и национальных частей разных стран Европы на территории СССР просто их масштаб не описывали так подробно как нынче. Тут главное не переборщить в желании показать историю без прикрас т.к. можем получить обратный эффект у подрастающего поколения.
    4. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:11
      +1
      Нет конечно же не единственным случаем геноцида была Хотынь , просто сегодня 22 марта -годовщина геноцида в Хотыни . 12 августа ежегодно мы в Ростове на Дону вспоминаем 27 тысяч человек, расстрелянных фашистами в Змиёвской балке.
    5. vladcub
      vladcub Сегодня, 11:19
      0
      Сергей, 100% согласен. Какая разница, какой национальности были каратели? Сощность одна
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:28
      -1
      А у меня другой вопрос: через какой срок слудет обнародовать такие документы? 80 лет или 50?
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:03
    +1
    список всех мерзавцев из ОУН участвовавших опубликовать во всех СМИ
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:12
      +5
      а что это даст ? в СССР было табу на упоминание коллаборантов из Прибалтики и Украины, а сейчас они там в почете не стыдятся прошлого.Кстати если вам интересна тема сколько в процентном отношении было перешедших на сторону врага будете удивлены кто это ( не буду тут разжигать рознь), а вот тех кто больше всех погиб из национальных республик на общее количество жителей так это Грузия, больше всех численно от проживавших заплатили за Победу.
    2. solar
      solar Сегодня, 11:37
      0
      Дело в том, что еще в советское время знали, кто участвовал в расстреле
      Через две недели белорусская газета «Во славу Родины» напечатала интервью с Виктором Глазковым, подполковником запаса и судьёй по делу Васюры[25]. Последний заявил о безосновательности обвинений в адрес ОУН:

      «Вешать Хатынь на бандеровцев тоже нельзя. Это было бы вопреки исторической правде. Хатынь сожгли каратели 118-го полицейского батальона. Так, большинство полицейских происходило из Украины, и само подразделение было сформировано в Киеве. Но это были не националисты, а обычные предатели, зверства их не имеют границ. Но родились и выросли они в нашей стране, и вскормила их наша земля»[26].

      Основу 118 батальона составляли бывшие кадровые военнослужащие Красной Армии. И это было известно еще на процессе по делу Хатыни.
      Вопрос прокурора: «Судя по анкетам, большинство ваших подчинённых до этого служили в Красной Армии, прошли через немецкий плен, их нет нужды водить за ручку?» Васюра: «Да, служили. Но это была шайка бандитов, для которых главное — грабить и пьянствовать. Возьмите комвзвода Мелешку — кадровый советский офицер и форменный садист, буквально шалел от запаха крови....
  3. Комментарий был удален.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:21
    0
    опять же, просто напоминать о зверствах пустая трата времени, увы но реальность такова. как по мне мы должны делать из этого не просто новость, а основания для обращения в международные правовые инстанции.(нам нужно создавать давление на западные страны) как это делают они на нас и на нашу элиту . так же как вариант создать международный суд в кооперации с тем же Китаем. в общем оказывать давления на страны запада
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:22
    0
    Раньше надо было об этом говорить. Не дошло бы и до нынешнего,фашизма.
  6. vladcub
    vladcub Сегодня, 11:37
    0
    Камрады, я не врубил :"впервые были опубликованы", ведь, о трагедии Хатыни, давно известно..
    На Ютубе есть документальный фильм, как искали карателей.
    Один сам себя выдал : захотел орден Отечественной войны. Пришёл в военкомат, я такой хороший, в военкомат посмотрел : окончил военное училище, на фронте до июля 1941 и всё..
    Решил, что он был подпольщик и запрос в КГБ. Там проверели бумаги :так это же наш клиент.
    Кстати, его почти, что выкрали, 1 секретарь райкома, был против ареста и звонил в Киев, ЦК, но КГБ сообщили в Москву и быстро его в Белоруссию отправили