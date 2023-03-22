В рамках проекта «Без срока давности» впервые были опубликованы данные о погибших жителях деревни Хатынь

Было сожжено 26 домов, а все жители были согнаны в колхозный амбар, который облили горючей смесью и подожгли. Людей, пытавшихся спастись бегством, расстреливали. В общей сложности погибло 149 советских мирных граждан

В России в рамках федерального проекта «Без срока давности» впервые были опубликованы данные о погибших жителях деревни Хатынь, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков во времена ВОВ.Хатынь – белорусская деревня, расположенная в 54 км к северо-западу от Минска. Ровно 80 лет назад, 22 марта 1943 года нацисты и их пособники из 118 украинского батальона охранной полиции согнали всех жителей населённого пункта в большой колхозный сарай, где сожгли их заживо. В результате погибло 149 человек, включая 75 детей. Примечательным является тот факт, что, хотя по официальной версии советских властей, за вопиющими актами геноцида стояли немцы, о роли украинских карателей предпочитали умалчивать.Согласно документу, представленному РИА Новости , в списке находятся фамилии 25 семей. Самому младшему из погибших – Толику Яскевичу на тот момент было всего 7 недель. Также информагентство на своих страницах обнародовало фотокопию акта комиссии для уточнения даты сожжения деревни, а также точного количества убитый жителей, который был составлен 26 мая 1969 года в городе Логойск Минской области.Уничтожение Хатыни произошло 22 марта 1943 года в 14:00.– указывается в документе.Стоит отметить, что 118 украинский полицейский батальон был сформирован на базе Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев* (ОУН, запрещённая экстремистская организация в РФ). Будучи учреждённым ещё в июле 1941 года, члены организации были также причастны и к массовым расстрелам евреев в Бабьем Яре – месте в северо-западной части Киева.Уже к декабрю 1942 батальон был переброшен в Белоруссию, основной его костяк располагался в городском посёлке Плещеницы Минской области. Несмотря на то, что в основные задачи 118 батальона входила борьба с партизанским движением на оккупированной территории страны, он также активно принимал участие в карательных операциях, зверски уничтожая ни в чём не повинное мирное население.Тем не менее, согласно вскрывшимся данным, массовое истребление жителей Хатыни – именно дело рук украинских националистов.