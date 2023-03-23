Военное обозрение
Войти Регистрация

Россия применяет в СВО оружие, которое на Западе называют «разрушителем городов»

11
Россия применяет в СВО оружие, которое на Западе называют «разрушителем городов»

240-мм минометная система 2С4 «Тюльпан» в настоящее время является крупнейшей минометной системой, используемой в мире. Некоторые эксперты назвали это орудие «разрушителем городов». Видимо, американские HIMARS к вооружению, разрушающему города, по западной логике, не относится


«Тюльпаны» принимают участие и в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Они были замечены при штурме Азовстали в Мариуполе и в районе Донецка.

По мнению ряда американских военных экспертов, у «Тюльпанов» нет аналогов в западных армиях, хотя там и используются активно самоходные тяжелые минометы. Однако 2С4 «Тюльпан» отличается от них тем, что может уничтожать укрепрайоны и опорные пункты противника, которые не по силам западным артиллерийским самоходным системам. В западных армиях для этих целей применяют авиацию, которая использует высокоточные боеприпасы.

Российская система 2С4 «Тюльпан» же может действовать при отсутствии авиации. При этом боевая машина может использовать снаряды разного типа, которыми можно уничтожать бункеры или поджигать здания.

Эта самоходная минометная система особой мощности берет свое начало в СССР. Разработки «Тюльпанов» начались в середине 1960-х годов, а в 1972 году началось их серийное производство, которое продолжалось до 1988 года.

На 2021 год в ВС России находилось 430 единиц 2С4 «Тюльпан», из которых 390 были на хранении.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грица
    Грица Сегодня, 09:04
    +4
    Активно пользуемся старыми советскими "калошами". Спасибо советским констуркторам и ВПК. Но при этом практически не производим ничего подобного нового. И даже не разрабатывается. Считать парочку парадных "Каолиций" глупо по причине того что их нет не только на фронте, но и в войсках.
    Если не ошибаюсь, то буксируемую артиллерию сейчас вообще ни один завод в стране не выпускает. Не понятно, чем заменяются стволы тех пушек, что в зоне СВО сейчас ресурс активно вырабатывают?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:08
      +4
      Я так думаю, на хранении и стволы запасные были, СССР запасливый был
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:14
      +2
      И даже не разрабатывается.

      Неправда, царские волки супероружие разрабатывают, да и другие не дремлют, вон, сегодня новость появилась про могучие линзы, которые спасут от тепловизоров, также пробегала инфа про суперщиты, которые скроют технику. Идей у разворотливых людей хватит, хватило бы возможностей бюджета, а уж освоить его они всегда готовы.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 09:25
        +1
        царские волки

        В попу раненный боец - он уже не молодец! lol
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:05
    0
    Эта самоходная минометная система особой мощности берет свое начало в СССР.

    Вот оно, то будущее, ради которого жили мы и наши отцы.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:15
    0
    Разработки «Тюльпанов» начались в середине 1960-х годов, а в 1972 году началось их серийное производство, которое продолжалось до 1988 года.


    В СССР смотрели в будущее и знали , что все разработки рано или поздно пригодятся!
    А в современной России... - Зачем производить? Мы все купим!
    Пришлось в Краснодарском крае посмотреть на разрушенные заводы, в том числе и работающие в свое время на оборону. ( давно это было.. crying )
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:31
    +1
    Для цветочка есть у нас бутончики с запахом плутония,тогда да - можно согласится частично с западными экспертами.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:32
    0
    Нужно подключать стволы побольше и почаще, иначе битва за Авдеевку лет 10 продлится
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:32
    0
    Его еще в войсках называют «Колокол», потому что, когда он стреляет, (когда выстрел произошёл) послезвучие как будто в колокол крупный ударили - красивый звук good
  7. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 09:44
    +4
    "разрушители городов;-сидят в США и стреляют они чем попало-ложь,ненависть,жадность.Дальнобойное оружие.
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:11
    +1
    Если СВО затянется очень надолго то в итоге...кроме Т-54 в ВС РФ появятся ТМ-3-12, 305-мм железнодорожное артиллерийское орудие образца 1938 года...которому будем радоваться как дети.