Россия применяет в СВО оружие, которое на Западе называют «разрушителем городов»

240-мм минометная система 2С4 «Тюльпан» в настоящее время является крупнейшей минометной системой, используемой в мире. Некоторые эксперты назвали это орудие «разрушителем городов». Видимо, американские HIMARS к вооружению, разрушающему города, по западной логике, не относится
«Тюльпаны» принимают участие и в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Они были замечены при штурме Азовстали в Мариуполе и в районе Донецка.
По мнению ряда американских военных экспертов, у «Тюльпанов» нет аналогов в западных армиях, хотя там и используются активно самоходные тяжелые минометы. Однако 2С4 «Тюльпан» отличается от них тем, что может уничтожать укрепрайоны и опорные пункты противника, которые не по силам западным артиллерийским самоходным системам. В западных армиях для этих целей применяют авиацию, которая использует высокоточные боеприпасы.
Российская система 2С4 «Тюльпан» же может действовать при отсутствии авиации. При этом боевая машина может использовать снаряды разного типа, которыми можно уничтожать бункеры или поджигать здания.
Эта самоходная минометная система особой мощности берет свое начало в СССР. Разработки «Тюльпанов» начались в середине 1960-х годов, а в 1972 году началось их серийное производство, которое продолжалось до 1988 года.
На 2021 год в ВС России находилось 430 единиц 2С4 «Тюльпан», из которых 390 были на хранении.