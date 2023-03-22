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Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта

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Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта

Власти Ирана выступают против вооруженного конфликта на Украине и отвергают участие исламской республики в нем. Об этом заявил духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в своем выступлении, посвященном мировой политической ситуации.


По словам аятоллы, Иран поддерживает фронт сопротивления. Но к боевым действиям на Украине страна не имеет отношения. Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта. Он подчеркнул, что США получают наибольшую прибыль от конфликта, а боевые действия начались из-за соответствующей политики Вашингтона.

Украинцы несчастны, а американские оружейные заводы получают прибыль

- подчеркнул Али Хаменеи.

Запад неоднократно обвинял Иран в оказании военной помощи России в украинском конфликте, в том числе в поставках беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых российские вооруженные силы проводят атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Однако и в Москве, и в Тегеране факт поставки дронов в Россию для их участия в украинском конфликте отрицают.

В то же время, Иран в сложившейся политической ситуации явно находится на стороне России, вставшей на путь противостояния с «коллективным Западом». При наличии определенных противоречий, в Тегеране прекрасно понимают, что в сконструированной Западом модели «мирового порядка, основанного на правилах», а в реальности – основанного на глобальном доминировании США, исламской республике с ее политической и культурной самобытностью нет места. Как и Россия, Иран много лет находится под санкциями и сейчас оптимальный выход для него – участвовать вместе с Россией в строительстве альтернативного миропорядка.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:36
    -5
    Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта
    Проснулся дедушка, год воюем уже или все взвешивал выгоду? requestК чему пустые обвинения.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:51
      +3
      так-то он все по-делу обосновал. США никогда не воевали на своей территории, более того на их территориально никогда никто не нападал НИ РАЗУ !!! Зато они источник ВСЕХ мировых конфликтов, везде они были зачинщиками и выгодоприобретателями.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:06
        +1
        Цитата: Silver99
        так-то он все по-делу обосновал. США никогда не воевали на своей территории, более того на их территориально никогда никто не нападал НИ РАЗУ !!! Зато они источник ВСЕХ мировых конфликтов, везде они были зачинщиками и выгодоприобретателями.

        США в каждой бочке затычка и в каждой бутылке пробка.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:53
      -2
      Восток всегда жил по принципу - семь раз подумай и промолчи. Пока не было ясности кто победит в конфликте, публичное высказывание своей позиции могло грозить большими неприятностями. Ну а после того, как президент Путин и председатель Си показали всему миру, что России и Китаю пока по пути, а западная финансовая система начала ощутимо шататься - а это уже позволяет делать прогнозы - кто именно будет победителем, то почему-бы и не высказаться?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:56
      +3
      Цитата: Mavrikiy
      Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта
      Проснулся дедушка, год воюем уже или все взвешивал выгоду? requestК чему пустые обвинения.

      Зачем же уважаемого человека обвинять в корыстных намерениях.
      Он всё сказал верно и по существу, а то что повторил через год с начало СВО то, что до него уже сказали неоднократно другие уважаемые люди, так это только в плюс всем тем кто борется с американской гегемонией и европейским пренебрежением к остальным странам мира.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:54
    -1
    Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта

    Чья бы корова мычала!!!! Если быть точнее, он прав, но и у них руки в крови. Это тоже самое что, Муссалини говорит что Сталин диктатор.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    +1
    Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил США в развязывании украинского конфликта
    . Обвинил, ну и что за этим последует???
    Большой, серьёзной системе, может противостоять, только система и не меньше, не слабее...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: rocket757
      Обвинил, ну и что за этим последует???

      После 1945 года по сей день, обвиняют штаты, но никаких последствий не последовало, ни один политик или военный виновные в геноциде, до сих пор не пострадали, даже ООН при слове - "США", рот закрывает.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:29
        0
        Полосатые, со своими помошниками, кроили этот мир под себя! Если при СССР, хоть какой то паритет имел место быть, то теперь... надо перекраивать все заново, что б им жизнь мёдом не казалась!
        Сложно, да и силы, которая этим займётся реально, активно, пока нет, увы...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:15
    0
    Восток дело тонкое..., духовный лидер в исламском государстве это другое...., кто знает - понимает, кто нет - это ни к чему.