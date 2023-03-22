Председатель Госдумы РФ: Запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»

Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом «грязной бомбы». Или применение тактического ядерного оружия . Если подобное произойдёт, назад пути не будет

Объявленный Великобританией план по передаче украинским формированиям боеприпасов с обедненным ураном в случае его реализации может привести к трагедии мирового масштаба. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.По утверждению Володина, последствия подобных действий британской стороны ощутят на себе европейские государства. Спикер Госдумы отметил, что Запад делает все возможное, чтобы «война до последнего украинца» превратилась в «войну до последнего европейца».- подчеркнул Володин.Интересно, что ни украинский режим, ни власти сопредельных с Украиной стран Восточной Европы не задумываются над тем, что последствия подобных действий Великобритании и стоящих за ней США в первую очередь затронут именно восточноевропейские территории и их население. В своем стремлении услужить заокеанским хозяевам они готовы смириться с чем угодно, включая и радиоактивное загрязнение собственной территории, и уничтожение собственного населения.Сложно не согласиться с председателем Госдумы в том, что безответственная и агрессивная политика Запада ведет Европу к катастрофе, последствия которой могут быть фатальными для европейской цивилизации. И ответственность за эти последствия будет всецело лежать на действующих западных правительствах.