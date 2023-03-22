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Председатель Госдумы РФ: Запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»

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Председатель Госдумы РФ: Запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»

Объявленный Великобританией план по передаче украинским формированиям боеприпасов с обедненным ураном в случае его реализации может привести к трагедии мирового масштаба. Об этом заявил председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.


По утверждению Володина, последствия подобных действий британской стороны ощутят на себе европейские государства. Спикер Госдумы отметил, что Запад делает все возможное, чтобы «война до последнего украинца» превратилась в «войну до последнего европейца».

Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом «грязной бомбы». Или применение тактического ядерного оружия. Если подобное произойдёт, назад пути не будет

- подчеркнул Володин.

Интересно, что ни украинский режим, ни власти сопредельных с Украиной стран Восточной Европы не задумываются над тем, что последствия подобных действий Великобритании и стоящих за ней США в первую очередь затронут именно восточноевропейские территории и их население. В своем стремлении услужить заокеанским хозяевам они готовы смириться с чем угодно, включая и радиоактивное загрязнение собственной территории, и уничтожение собственного населения.

Сложно не согласиться с председателем Госдумы в том, что безответственная и агрессивная политика Запада ведет Европу к катастрофе, последствия которой могут быть фатальными для европейской цивилизации. И ответственность за эти последствия будет всецело лежать на действующих западных правительствах.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:51
    +2
    Председатель Госдумы РФ: Запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»

    Сперва пушечным мясом сделают Украинцев, далее уже кто попало. Первые наверное я так думаю будут поляки и прибалты. Как в одном документальном фильме......в Европе война а в США концерты)
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:21
      +2
      Обращение Володина к разуму европейских политиков и руководителей изначально бесперспективно просто потому что англосаксы уже применяли такие снаряды на юге Европы (в Югославии) в 1999 году и никакой реакции на это со стороны европейских политиков не последовало.

      Так что отечественным политикам нужно прежде всего думать о своих гражданах и бойцах СВО, а не переживать о "последнем европейце". ВСУ с подачи и благословения НАТО уже давно применяет на территории Украины и химическое и бактериологическое оружие, поэтому применение более грязного вооружения было просто вопросом времени. Вот похоже оно и пришло раз англосаксы пошли на обострение ситуации на фронтах СВО.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:38
        0
        я это давно заметил, мы очень человечны, мы стараемся уменьшить риски для мирных граждан украины, а по Донецку херачат прямой наводной.. увы в современных реалиях это мешает нам достичь целей которые поставил ВВП. более того наши потери из за этого выше чем могли бы быть.
  2. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 10:53
    +6
    Опять очередные "если". То есть с урановыми сердечниками уже смирились? Сил уже нет смотреть на соплежуйство. Великий стратег, начиная войну, не озаботился мобилизацией, гордо отметая всех добровольцев, ведь у нас же всего достаточно, очень хитрый план.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:58
      +7
      Надоело смотреть на это пустое надувание щёк.
    2. Jasur Isroilov
      Jasur Isroilov Сегодня, 10:58
      0
      На всё своё время надо терпеть. Постепенно все наладиться. Много переживать не надо.
    3. JcVai
      JcVai Сегодня, 11:33
      0
      Для того, чтоб обеспечить добровольцев, нужно сначала чтобы главный ревизор выявил куда дел запасы главный по складам...
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:56
    0
    запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»
    Ну видок у мыслителя, опухлый, сине красный, галстук наверное перетянул) Или так перенапрягся что бы такую гениальную фразу выдать.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 11:03
      +2
      «Но сурово брови мы насупим».
      Лебедев-Кумач
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:00
    0
    Запад пытается превратить украинский конфликт в «войну до последнего европейца»

    Ну вообще-то так называемый "запад" это и есть Европа. Кроме Европы к странам запада относится США и Австралия, а ядро западного мира - это в первую очередь Британия, но лаймиз тоже европейцы. Так что заголовок хоть и грешит некоторой суицидальностью, но всё равно несуразный.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 11:02
    +3
    Одно и то же: до последнего украинца, европейца ... Вот кому это Володин говорит и для чего ? Все это озвучивалось уже тысячи раз. Раз нечего более сказать, то лучше промолчать, а не гонять по- кругу заезженные тирады
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:03
      0
      Одно и то же: до последнего украинца, европейца ... Вот кому это Володин говорит и для чего ?
      У кого то работа мешки ворочать, у него другая, следующий этап до последнего человека) а так обсуждать его заявление в каком то серьезном ключе, согласен нет смысла.
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:03
    +3
    Гораздо хуже что Запад мечтает превратить войну в битву до последнего россиянина. Европейцы это и есть Запад, это их выбор, нет смысла вечно апеллировать их цивилизованности, господа латентные горбачевцы.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:04
    0
    Дык... если ЯО применить, одними "европейцами", даже последними...
    не обойдётся.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:42
      0
      У Англии 4 АПЛ с МБР Трайдент.
      Их ударом поражаются все города-миллионники в европейской части России.
      То-есть, даже без участия американского ЯО, ущерб России станет катастрофическим.
      Эти снаряды - обычные бронебойные. Не запрещены никакими соглашениями.
      Как не запрещен и гораздо более летальный термобар, который активно применяет Россия.
      Лучше не угрожать друг другу ЯО, беря пример с Индии и Пакистана. Воюют, но не угрожают.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:05
    +1
    Это стало "очевидным" после того как на Украину начали заходить "добровольные" батальоны поляков.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 11:36
      0
      То, что они заходят - это пол-беды, главное - чтоб они там и остались... удобрять.
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:09
    0
    это и так понятно, мы слишком долго заигрывали с Западом в надежде что то поменять, щас уже даже до самых либеральных деятелей РФ начинает доходить что Запад нас не видит как партера только как вассала.
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 11:41
      0
      Пустое. Ибо эти самые "либеральные деятели" уже давно и сознательно готовы на роль вассалов: им главное - в надзиратели для покоренных пробиться у хозяев, вот только население попалось несознательное - не хочет в добровольное рабство к импортным феодалам.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 11:33
    0
    назад пути не будет

    Доведете думцев, они так ненароком
    продать недвигу в Лондоне и купят в Израиле.Одумайтесь Англичане что вы делаете!!