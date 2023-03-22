Трамп готов предстать перед судом США по уголовным делам

В Америке не утихает скандал, вызванный сообщениями о якобы готовящемся аресте экс-президента США Дональда Трампа. На самом деле, против бывшего главы Белого дома предъявлены сразу несколько обвинений по уголовным статьям, согласно которым он должен предстать перед судом и может быть подвергнут задержанию.Первое дело было возбуждено прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс еще в сентябре прошлого года. Причем по нему проходит как сам Трамп, так и его семья и связанные с ними компании. Прокуратура обвиняет их в создании коррупционной схемы и неуплате налогов. Джеймс заявила, что в результате мошенничества и подачи недостоверных финансовых данных было отмыто 250 миллионов долларов.Процесс по этому делу должен был начаться вчера в окружном суде Манхэттена, но как сообщило агентство Bloomberg, заседание пришлось отменить в связи с поступлением информации, что в здании суда заложена бомба. В результате проверки взрывное устройство найдено не было.Еще больший общественный резонанс вызвало второе обвинение в уголовном преступлении, выдвинутое против Трампа. Слушается оно в том же суде Манхеттена. Прокуратура Нью-Йорка обвинила экс-президента в связи с порноактрисой Сторми Дэниелс, которой он якобы заплатил 130 тысяч долларов за молчание о предполагаемом романе накануне президентских выборов в 2016 году. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.Предполагалось, что именно во время вчерашнего слушания по второму делу бывшего главу Белого дома могут заковать в наручники прямо в зале суда. А в случае неявки, будет выдан ордер на его арест. Об этом сообщил сам Трамп в соцсетях, призвав своих сторонников в случае заключения его под стражу к массовым протестам. В ответ его поклонники устроили настоящую онлайн-атаку на правительственные, судебные и правоохранительные интернет-ресурсы, звучат даже призывы к вооруженному мятежу.Накануне рабочие установили металлические заграждения перед зданием Манхеттенского суда, на площади перед которым в последние дни собираются на стихийные митинги как сторонники, так и противники Трампа. Здесь же вчера весь день дежурили журналисты в ожидании резонансного процесса, который так и не состоялся. Предполагается, что судебные слушания возобновятся сегодня.Помимо двух уголовных дел, уже дошедших до суда, в отношении Трампа продолжается расследование по делу, возбужденному офисом спецпрокурора в Вашингтоне. Касается оно «секретных документов», найденных в прошлом году агентами ФБР в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго.По информации американской прессы, сам Трамп заявил, что он готов предстать перед судом и даже желает, чтобы на него надели наручники. Бывший президент утверждает, что поскольку от него потребуется явиться в суд и сдаться властям для снятия отпечатков пальцев и фотографирования, он мог бы превратить все это действо по его аресту в «спектакль», пишет Guardian.При этом представитель офиса Трампа сообщил СМИ, что бывший президент пока не получил уведомления о предстоящем аресте, вся информация об этом носит неофициальный характер.Стало известно, что сотрудники полиции и службы безопасности встретились в понедельник в штаб-квартире полицейского управления Нью-Йорка, чтобы спланировать возможный арест Трампа, который в данное время находится во Флориде. Адвокаты экс-президента заявили в минувшие выходные, что президент сдастся, если ему предъявят обвинение, и «противостояния в Мар-а-Лаго не будет».Бывший прокурор окружной прокуратуры Манхэттена Карен Агнифило рассказала The Wall Street Journal, что Трамп, вероятно, будет избавлен от содержания в камере предварительного заключения, как и большинство обвиняемых, ожидающих окончательного вердикта суда.