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Трамп готов предстать перед судом США по уголовным делам

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Трамп готов предстать перед судом США по уголовным делам

В Америке не утихает скандал, вызванный сообщениями о якобы готовящемся аресте экс-президента США Дональда Трампа. На самом деле, против бывшего главы Белого дома предъявлены сразу несколько обвинений по уголовным статьям, согласно которым он должен предстать перед судом и может быть подвергнут задержанию.


Первое дело было возбуждено прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс еще в сентябре прошлого года. Причем по нему проходит как сам Трамп, так и его семья и связанные с ними компании. Прокуратура обвиняет их в создании коррупционной схемы и неуплате налогов. Джеймс заявила, что в результате мошенничества и подачи недостоверных финансовых данных было отмыто 250 миллионов долларов.

Процесс по этому делу должен был начаться вчера в окружном суде Манхэттена, но как сообщило агентство Bloomberg, заседание пришлось отменить в связи с поступлением информации, что в здании суда заложена бомба. В результате проверки взрывное устройство найдено не было.

Еще больший общественный резонанс вызвало второе обвинение в уголовном преступлении, выдвинутое против Трампа. Слушается оно в том же суде Манхеттена. Прокуратура Нью-Йорка обвинила экс-президента в связи с порноактрисой Сторми Дэниелс, которой он якобы заплатил 130 тысяч долларов за молчание о предполагаемом романе накануне президентских выборов в 2016 году. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.

Предполагалось, что именно во время вчерашнего слушания по второму делу бывшего главу Белого дома могут заковать в наручники прямо в зале суда. А в случае неявки, будет выдан ордер на его арест. Об этом сообщил сам Трамп в соцсетях, призвав своих сторонников в случае заключения его под стражу к массовым протестам. В ответ его поклонники устроили настоящую онлайн-атаку на правительственные, судебные и правоохранительные интернет-ресурсы, звучат даже призывы к вооруженному мятежу.

Накануне рабочие установили металлические заграждения перед зданием Манхеттенского суда, на площади перед которым в последние дни собираются на стихийные митинги как сторонники, так и противники Трампа. Здесь же вчера весь день дежурили журналисты в ожидании резонансного процесса, который так и не состоялся. Предполагается, что судебные слушания возобновятся сегодня.

Помимо двух уголовных дел, уже дошедших до суда, в отношении Трампа продолжается расследование по делу, возбужденному офисом спецпрокурора в Вашингтоне. Касается оно «секретных документов», найденных в прошлом году агентами ФБР в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго.

По информации американской прессы, сам Трамп заявил, что он готов предстать перед судом и даже желает, чтобы на него надели наручники. Бывший президент утверждает, что поскольку от него потребуется явиться в суд и сдаться властям для снятия отпечатков пальцев и фотографирования, он мог бы превратить все это действо по его аресту в «спектакль», пишет Guardian.

При этом представитель офиса Трампа сообщил СМИ, что бывший президент пока не получил уведомления о предстоящем аресте, вся информация об этом носит неофициальный характер.

Стало известно, что сотрудники полиции и службы безопасности встретились в понедельник в штаб-квартире полицейского управления Нью-Йорка, чтобы спланировать возможный арест Трампа, который в данное время находится во Флориде. Адвокаты экс-президента заявили в минувшие выходные, что президент сдастся, если ему предъявят обвинение, и «противостояния в Мар-а-Лаго не будет».

Бывший прокурор окружной прокуратуры Манхэттена Карен Агнифило рассказала The Wall Street Journal, что Трамп, вероятно, будет избавлен от содержания в камере предварительного заключения, как и большинство обвиняемых, ожидающих окончательного вердикта суда.
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Использованы фотографии:
Сайт Трампа
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25 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:29
    +1
    Походу, гражданская война назревает, это вам не ордер какого-нибудь МУС. Тут такое.... налоги, проститутка, секретные документы.... У бидона правда таких грехов не меньше...., и проститутку из 80-х найдут...., но всему свое время.....
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:30
      +2
      Пусть в Москву летит, через Стамбул.
      Тут вон тоже, с постановлением на арест вдоль границы бегают- адресату вручить не могут. wassat
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:33
        +1
        Действительно, дадим трампуше убежище, свои его заклюют lol
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 11:44
        +2
        Цитата: Чёрный
        Пусть в Москву летит, через Стамбул.

        Ему лучше в Пекин...без пересадки
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:41
      +1
      Если я не ошибаюсь, но по числу штамповки непотребных фильмов и общей пропаганде распущенности в стране США стоят на первом месте в мире и эту пальму первенства никому не желают отдавать.
      Ну вот как в такой стране быть чистеньким и непорочным, когда блуд торчит из всех щелей, а дурь можно купить на каждом углу.
      Прочь руки от Дональда и ему подобных, дайте им свободно пить, курить, выражаться не цензурно и совокупляться с представительницами прекрасной половины человечества, если это совокупление происходит по обоюдному согласию и полной дееспособности пары. laughing
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: Uprun
      Походу, гражданская война назревает, это вам не ордер какого-нибудь МУС.

      И тем не менее какие то параллели найти можно... Что Трамп, что Путин, это "два гвоздя, шляпки которых выступают из общего ряда и их надо ЗАКОЛОТИТЬ..."
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:29
    +4
    Кто нибудь еще заметил отметку западного военного округа на фото?) Он бы еще в папахе вышел...
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:32
      +3
      А в кармане партбилет... wink
      ----------------
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Он бы еще в папахе вышел...

      Да папахи во многих армиях носили, а вот буденовки...)))
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:52
        0
        а вот буденовки...
        С портретом Путина)
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:29
    +3
    я не понял, его за что судить собрались, за связь с проституткой или то, что проститутка женского полу?!!!
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      я не понял, его за что судить собрались, за связь с проституткой или то, что проститутка женского полу?!!!

      Вот и я не понял, а в чем проблема? Ну встречался, заплатил, так по обоюдному согласию, да и не малолетней девочкой она была на тот момент. Соглашусь, с тем что встречался с женщиной, если бы с мужиком, то ничего не было бы.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:39
      0
      Наверное за то что женского пола, это ведь не толерантно laughing
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:44
        0
        Цитата: Alien From
        это ведь не толерантно

        тогда и её судить нужно
    3. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 11:46
      0
      Что оплатил из бюджетных средств, выделенных на предвыборную кампанию
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      я не понял, его за что судить собрались, за связь с проституткой или то, что проститутка женского полу?!!!

      Тут, как Билла нашего Клинтона, за попытку сказать ЛОЖЬ... Но Билл то выкрутился, он же из своих из "системы", да еще и деРмократ, но вот у несистемного Трампа шансов выкрутится мало
      1. ugos
        ugos Сегодня, 11:52
        0
        Так у них труднее найти кто ПРАВДУ говорит.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      за связь с проституткой или то, что проститутка женского полу?!!!

      Недоработка в американской юриспруденции, что то не доглядели.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 11:30
    +1
    Я буду только рад, если в США начнется какой-нибудь "замес"...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:30
    +2
    Трамп готов предстать перед судом США по уголовным делам
    Шоу должно продолжатся, не смотря ни на что!
  6. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:31
    0
    Глубинное правительство нажимает на все педали, чтоб убрать Трампа из числа кандидатов в президенты США!
    Или он или они.
    Эта ситуация напоминает ту, что произошла в 2011 с Домиником Стросс-Каном главой МВФ, и его желанием балотироваться на пост президента Франции
    https://dzen.ru/a/YBKXfB3OG0uWNERR
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:37
      0
      чтоб убрать Трампа из числа кандидатов в президенты США!
      Следующий призидент США чебурашка
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:31
    0
    По законам США ,сидящие в тюрьме могут избираться в президенты.Тут я скорее соглашусь с Маском .Если Трампа подвергнут аресту ,то это будет первый президент США избранный в тюрьме
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:33
    0
    Ну поюзал он порноактрису (глянул я на нее, мда... со вкусом у Трампа беда), заплатил за терра инкогнита, в чем собственно преступление?
  9. Комментарий был удален.
  10. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:35
    0
    Вот что бывает на Западе с президентами, которые пытаются не быть куклами и принимать самостоятельные решения. Вся тайная закулисная власть сделает всё, чтобы от них избавиться. Все грешки припомнят, как черти на мытарствах. С самого рождения, и даже до него. А если притянуть невозможно, то и перед физическим устранением не остановятся. Кеннеди вон пофиг было на раздуваемые любовные скандалы, так его не постеснялись прилюдно грохнуть. Это и есть демократия западного образца. Народу позволено избирать только деревянных буратин. Которые ничего не решают, но формально за всё отвечают. А кто пытается не быть буратиной, того немедленно убирают.