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Американский эксперт: Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией

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Американский эксперт: Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией

Теперь у армии США есть постоянный гарнизон в Польше, что стало важной вехой, подчеркивающей ключевую роль страны в плане поддержки Украины силами НАТО в борьбе с «российской агрессией», пишет американский обозреватель Стив Бейнон в статье для Military.com.


Мы гордимся заявлением президента Байдена о постоянном присутствии американских войск в Польше. Мы годами добивались этого, слова «постоянный» - и это только что стало реальностью

- приводит автор недавнее заявление польского вице-премьера Мариуша Блащака.

Эксперт напомнил, что V корпус армии США со штаб-квартирой в Форт-Ноксе (штат Кентукки) с 2020 года дислоцируется в передовом оперативном пункте Кэмп-Костюшко в Познани (Польша), в основном для управления логистикой расширяющейся миссии Пентагона в регионе, тем самым укрепляя рубежи НАТО. Президент Джо Байден в 2022 году пообещал сделать его постоянным, и это обещание он выполнил во вторник, 22 марта.

Между тем, как пишет Бейнон, численность вышеупомянутого гарнизона армии США в Кэмп-Костюшко составляет лишь малую часть от численности прочих подразделений службы в трех других европейских странах, все из которых находятся гораздо дальше от российской территории.

Кроме того, в материале говорится, что для службы на постоянной основе Пентагон направил в Познань пока лишь двоих военных: сержанта действующей службы и сержанта первого класса армейского резерва. Остальные 200 американских солдат в лагере Кэмп-Костюшко по-прежнему несут службу на ротационной основе. В итоге, пока неясно, как Пентагон планирует комплектовать недавно созданный «постоянный» гарнизон армии США в Польше.

Со слов автора статьи, представитель V корпуса не стал отвечать на данный вопрос.

В завершение Бейнон пишет, что в общей сложности на территории Польши находится около 10 000 военнослужащих США. Все они несут службу на ротационной основе, а их задачей является противостояние потенциальной «российской агрессии». Следовательно, по мнению автора, создавая постоянный гарнизон в Польше, США продолжают готовиться к противостоянию с Россией.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:14
    +1
    Само собой обслуживать этот гарнизон будут поляки - сантехника, электрика, прачечная и т.д.
    Ааа, ну может еще яблоки разрешат поставлять в столовку.
    Это если Хозяин разрешит.....
    И будет полякам холопское щасье.....
    Ну и может какой никакой пен_до_сик польку замуж возьмет да в Штаты увезет - это ж голубейшая мечта поляков.... А польки еще пока не до конца феминизмом попорчены в отличие от американок и других евроженщин.
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ну и может какой никакой пен_до_сик польку замуж возьмет да в Штаты увезет - это ж голубейшая мечта поляков....

      Поляки надеятся, что только полячками дело может и не ограничиться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:26
        +1
        И правда, чой то я про "толерантных" то забыл ?? what

        зы Вот видидите, когда человек - натурал, у него даже мысли не появляются про извращения и всю эту нечисть толерантную....
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:47
      +2
      Не особо волнуясь о холопской судьбе поляков и близкой связи полек с либерально озабоченными англосаксами надо всё-таки признать тот факт, что враг стоит у наших границ и готовит Польшу к закланию на территории Калиниградской области России и Белорусии.
      Время для раскачки у нас не осталось, нужно что-то делать и принимать экстренные меры сейчас, а не потом и в пожарном порядке.
      Англосаксам и на нас и на белорусов и на поляк с прибалтами плевать с большой колокольни. поэтому выбор у нас не большой - или мы или они, третьего не дано.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 12:48
      +1
      ....создавая постоянный гарнизон в Польше, США продолжают готовиться к противостоянию с Россией.

      Когда поляки поймут (что маловероятно), что из них делают подопытных кроликов и заложников, может быть уже поздно.
  2. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 12:15
    0
    Если НАТО применит снаряды с урановыми сердечниками, можно поступить просто.
    После их применения, собрать эти урановые сердечники и ВЫВАЛИТЬ их на ЛЬВОВ ,
    мол забирайте свое добро обратно !
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:18
    0
    Всё равно США проиграют и лучше осознать им это сейчас, чтобы обойтись минимальными экономическими и политическими потерями. Сближение России и Китая, не оставляет шансов США.
    Но нагадить они ещё много могут.
    А там на очереди в БРИКС ещё с десяток государств.
    Лучше американцам свалить всё на Европу, а самим отойти в сторону.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 12:34
      0
      Это вы и я так думаю.А на самом деле США считают свою страну гегемоном в не зависимости какая партия у власти.Кроме того РФ и КНР с подачи гегемона только формируют свои правила,США и НАТО уже проверенный в войнах блок,плюс создание в противостоянии с КНР блок ASUS.Сейчас очень преждевременно говорить что США и союзники так просто сдадут свои позиции,наоборот противостояние только будующая битва.И чем весь этот дележ мира закончится не кто не скажет,участники слишком серьезные почти все с ЯО.Может проиграть все человечество из за амбиций нескольких элит.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Лучше американцам свалить всё на Европу, а самим отойти в сторону.

      Ну да, а как же концепция "золотого миллиарда".
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +1
    Американский эксперт: Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией
    Правда что ли? А до этого не противостояли, нигде и никак?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:38
    +2
    Оккупационный корпус теперь и у пшеков..., чем они хуже немцев и японцев.... Могут гордиться, заслужили...., тех хоть силой в ВОВ взяли, а эти мирным путем легли......
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 12:46
      +3
      Познань вернули в Польшу советские солдаты. Американские "противоракеты" в Польше размещаются на бывших советских военных базах. Таков итог односторонних "жестов доброй воли" последних 30 лет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:49
        +2
        Разрушенную почти полностью Варшаву - тоже наши все отстроили и восстановили.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:45
    +1
    Нет, янки там будут старушек через дорогу переводить и клумбы обустраивать. Конечно, все это для войны. Которой, наверное, уже не избежать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:48
      +1
      ну не сдаваться же нам Гегемону... придется воевать. хотя, скорее всего, все закончится после пары обменных ударов СЯО. вообще все.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:46
    0
    Мы годами добивались этого, слова «постоянный» - и это только что стало реальностью

    Жалко Польшу, красивая была страна, а теперь находится под постоянным ядерным зонтиком. При существующей обстановке в мире, всякое может случится, а Стив далеко от этого.
  8. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:56
    0
    "Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией..."
    Вот молодцы П и ндо сЫ - готовятся к противостоянию с Россией, а утилизироваться будет население Польши... Сразу следом за Украиной. А поляки думали, что Хозяин их избранными сделал, назначил "любимой женой"... А "суверен" просто систематически уничтожает всех славян руками самих же славян.
  9. B44
    B44 Сегодня, 13:04
    0
    Напомню, что прямо за границей планируется разместить 300 тысяч военнослужащих НАТО. Польша уже планирует разместить Химары у границы с Калининградом и создает новые воинские части в «Перемышль-Сувалки». Вижу комментарии про лесбиянок, негров, гомосексуалистов, вопрос в том, намерена ли и как Россия реагировать на явную угрозу Калининграду и Белоруссии? Где взять 300 000 солдат и технику для охраны границы? Есть ли какие-либо планы или идеи по устранению этой угрозы?

  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:24
    0
    Wenn Russland jetzt nicht die Wiedereröffnung seiner Basis auf
    Kuba betreibt, dann werden diese US-Kriegstreiber nie kapieren,
    was die Stunde geschlagen hat...!!
    Russland muss unbedingt aus seiner immer noch weitestgehend
    defensiven "Reaktions-Politik" zu einer aktiven und präventiven
    Politik - sowohl politisch als auch insbesondere militärisch - finden!

    Erst wenn den Feind-Staaten die Russland umgeben und die allesamt
    von den USA finanziert werden klar wird, dass es für sie im Fall eines
    bewaffneten Konfliktes NICHTS zu gewinnen, aber ALLLES zu
    verlieren gibt, wird vielleicht ein Umdenken stattfinden...!!!

    Russland und China müssen den Krieg auf das Territorium dieser
    Feindstaaten bringen um weitere Eskalationen vor ihrer "Haustüre"
    zu vermeiden...!!!
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:28
    0
    Американский эксперт: Создавая постоянный гарнизон в Польше, США готовятся к противостоянию с Россией

    Есть все предпосылки того, что создаваемый постоянный гарнизон даже проснуться не успеет, когда «Циркон» или «Кинжал» прилетит...
    Засыпали в Польше, а проснулись на сковородке...
    * * *
    Я предполагаю, что вся армия США раскидана по свету? Может быть, пора провести совместные учения по высадке десанта на побережье этих самовольно шатающихся американцев?
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:33
    -1
    не к "противостоянию", а к - войне. с Россией. жонглирование словесами утомляет
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 14:32
    0
    Передовой оперативный пункт Кэмп-Костюшко в Познани. Это важный шаг.

    Вроде всего 2 сержанта на "постоянной основе", Но это очень важное событие как первый такой прецедент.

    НАТО абсолютно официально обещало России не размещать на "постоянной основе" у "новых членов НАТО" своих контингентов. И это обещание пока еще не отменяла.
    https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm
    Основополагающий акт
    о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора
    ...
    НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил.