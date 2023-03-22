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Экс-советник Трампа: союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада

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Экс-советник Трампа: союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада

Союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада. И она сохранится при любом развитии ситуации вокруг украинского конфликта.


Такое мнение высказал Джон Болтон, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, в интервью британской газете The Telegraph.

Я думаю, что образуется ось Россия-Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея

- предположил Болтон, предлагая обратить пристальное внимание на географию формирующегося альянса.

Бывший высокопоставленный чиновник встревожен тем, что в Пекине и Москве называют намечающийся формат двустороннего сотрудничества «союзом без границ». Он призывает западные элиты относиться к этому со всей серьезностью, предрекая им большие проблемы в связи с укреплением связей России и Китая.

Упомянув поездку Си Цзиньпина в Москву, Болтон призвал страны Запада к укреплению своей безопасности.


Бывший советник Трампа также заявил, что Пекин с самого начала спецоперации, проводимой Россией, оказывал ей существенную поддержку. Он утверждает, что китайское ядерное оружие угрожает Соединенным Штатам, а сам Китай является экзистенциональной угрозой для США. Другими словами, опасность для Америки представляет уже само существование сильного и независимого китайского государства.

С 20 по 23 марта в Москве находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Это стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность.
Автор:
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    0
    "Боржоми надо?" (по аналогии ролика КНР "Очки надо?").
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:28
      +2
      Встречный ответ этому болту может быть только один - "США и англосаксонские страны являются постоянной угрозой всему остальному миру. Для устранения этой угрозы все страны мира, не входящие в обозначенный выше круг, должны сплотиться и нанести такой урон США и англосаксонским странам, чтобы в ближайшие десять тысяч лет они занимались лишь тем, чтобы зализывали нанесённые им раны и восстанавливали свою экономику. В общем вывод такой - "Давайте загоним США и англосаксонские страны в каменный век!!!" good
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:24
    0
    Экс-советник Трампа: союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада
    . Проблема, эта, хоть и не статичная, но и расширятся не спешит.
    Вопрос... с чего б они сейчас так загоношились???
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... с чего б они сейчас так загоношились???

      Загоношишься тут, когда даже прощальные слова С и ПУ настораживают:

      Си: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены"
      Путин: "Согласен"
      Си: "Береги себя, дорогой друг"
      Путин: "Счастливой дороги".
  3. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:28
    +1
    Настоящую угрозу для Запада представляет их собственная жизнь по законам животного мира и стремление занять высшее место в мировой пищевой цепочке. Маскируемые лицемерными улыбками и показной респектабельностью.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 11:45
      0
      Думаю , запад сам виновен в том , что Россия и Китай все больше сближаются .
      Им просто не оставили другого пути .
      НАТО подпирает Россию с запада , Япония и США с востока . На юге исламизм .
      Китаю не хотят позволить еще больше развиваться , везде где только могут , вставляют палки в колёса . Еще проблема с Тайванем никому не дает покоя .
      Чем все это закончиться ?
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:29
    +1
    Вот так китайцы одним визитом уделали весь мир.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: Alien From
      Вот так китайцы одним визитом уделали весь мир.

      И просто одного заявления ,что Китай вступит в войну на стороне РФ хватит ,что бы ее завершить .
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:39
    +1
    Экс-советник Трампа: союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада
    belay А какую проблему представляет Запад, с его "зеленой повесткой" для союза России и Китая.... recourse Может Западу пора на помойку, воздух чище будет. feel