Экс-советник Трампа: союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада

Союз России и Китая представляет настоящую проблему для Запада. И она сохранится при любом развитии ситуации вокруг украинского конфликта.
Такое мнение высказал Джон Болтон, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа, в интервью британской газете The Telegraph.
Я думаю, что образуется ось Россия-Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея
- предположил Болтон, предлагая обратить пристальное внимание на географию формирующегося альянса.
Бывший высокопоставленный чиновник встревожен тем, что в Пекине и Москве называют намечающийся формат двустороннего сотрудничества «союзом без границ». Он призывает западные элиты относиться к этому со всей серьезностью, предрекая им большие проблемы в связи с укреплением связей России и Китая.
Упомянув поездку Си Цзиньпина в Москву, Болтон призвал страны Запада к укреплению своей безопасности.
Бывший советник Трампа также заявил, что Пекин с самого начала спецоперации, проводимой Россией, оказывал ей существенную поддержку. Он утверждает, что китайское ядерное оружие угрожает Соединенным Штатам, а сам Китай является экзистенциональной угрозой для США. Другими словами, опасность для Америки представляет уже само существование сильного и независимого китайского государства.
С 20 по 23 марта в Москве находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Это стало его первой зарубежной поездкой после переизбрания на должность.