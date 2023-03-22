Представитель администрации США спрогнозировал критический характер ближайших недель для ВСУ

В течение ближайших недель российские вооруженные силы предпримут наступление сразу на нескольких направлениях. Такой прогноз озвучил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в беседе с CNN.По мнению представителя администрации США, ближайшие несколько недель будут критическими для ВСУ и Украины в целом. Поэтому, отметил Кирби, США будут продолжать обеспечение Украины всем необходимым для продолжения боевых действий против российской армии.Интересно, что подобные прогнозы слабо коррелируют с заявлениями высокопоставленных представителей киевского режима об «успехах» ВСУ на фронте. Если ближайшие недели будут критическими для украинских формирований, то о каком масштабном контрнаступлении ВСУ может идти речь?Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и возможность намеренной дезинформации со стороны представителей США с целью ослабить внимание российской стороны. Рассуждая о серьезных проблемах ВСУ, Запад может специально прикрывать такими заявлениями создание мощной ударной группировки на одном из направлений с последующей попыткой прорыва российской линии обороны.Сейчас наиболее печальная для украинских формирований ситуация складывается на Артемовском направлении в Донбассе. На «подходе» - Авдеевка, которой британская разведка сулит повторение Артемовского сценария. Кроме того, российские войска демонстрируют активность на Купянском и Краснолиманском направлениях. Здесь российские войска продолжают теснить украинские формирования.