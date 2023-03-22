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Представитель администрации США спрогнозировал критический характер ближайших недель для ВСУ

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Представитель администрации США спрогнозировал критический характер ближайших недель для ВСУ

В течение ближайших недель российские вооруженные силы предпримут наступление сразу на нескольких направлениях. Такой прогноз озвучил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в беседе с CNN.


По мнению представителя администрации США, ближайшие несколько недель будут критическими для ВСУ и Украины в целом. Поэтому, отметил Кирби, США будут продолжать обеспечение Украины всем необходимым для продолжения боевых действий против российской армии.

Интересно, что подобные прогнозы слабо коррелируют с заявлениями высокопоставленных представителей киевского режима об «успехах» ВСУ на фронте. Если ближайшие недели будут критическими для украинских формирований, то о каком масштабном контрнаступлении ВСУ может идти речь?

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и возможность намеренной дезинформации со стороны представителей США с целью ослабить внимание российской стороны. Рассуждая о серьезных проблемах ВСУ, Запад может специально прикрывать такими заявлениями создание мощной ударной группировки на одном из направлений с последующей попыткой прорыва российской линии обороны.

Сейчас наиболее печальная для украинских формирований ситуация складывается на Артемовском направлении в Донбассе. На «подходе» - Авдеевка, которой британская разведка сулит повторение Артемовского сценария. Кроме того, российские войска демонстрируют активность на Купянском и Краснолиманском направлениях. Здесь российские войска продолжают теснить украинские формирования.
Автор:
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8 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:39
    +2
    Поправьте меня , если я ошибаюсь, на разве не эти же самые американцы заявляли о "критических днях " ВСУ в феврале? Вообще то "критические дни" для всей Украины наступили еще в далеком 2014 году и организовали их эти же самые американцы.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:49
      0
      Поправьте меня , если я ошибаюсь, на разве не эти же самые американцы заявляли о "критических днях " ВСУ в феврале?...

      Лучше бы Кирби посоветовался со своей женой или её гинекологом, Думаю они были бы более точны в начале "критических дней". yes
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:40
    0
    Каких недель? Пригожин говорил, что битва только за Артёмовск продлится ещё не один месяц. Ему верю больше, чем какому-то у.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:47
      0
      Если будет воевать только Вагнер, то да.
      Но сам же Пригожин говорит, что ВСУ собирается взять Вагнер в клещи и уничтожить. И это будет конец войне.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 11:42
    0
    Всё нагнетают, всё кого-то пугают. Кого?
    Думаю всех, чтобы все побежали к Бидону искать заступничества. Намёк, что Си дал добро на завершение операции и запахло жареным.
  4. Master2030
    Master2030 Сегодня, 11:43
    0
    На «подходе» - Авдеевка, которой британская разведка сулит повторение Артемовского сценария.
    Артёмовский сценарий ещё не написан до конца.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:44
    +2
    Предлагаю дождаться более компетентного мнения - института изучения войны (США) и бритских ученых.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:45
    0
    Генералам и политикам, опирающимся в своих решениях на слова противника, грош цена.
    Надеюсь, есть более надёжные источники информации.