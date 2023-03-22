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Молдавия и Румыния со следующего месяца начнут осуществлять совместный контроль на границе

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Молдавия и Румыния со следующего месяца начнут осуществлять совместный контроль на границе

Молдавия и Румыния со следующего месяца начнут осуществлять совместный контроль на общей границе. Речь идёт о самом крупном КПП «Леушены-Албица», расположенном на юге Республики Молдова (РМ) в Хынчештском районе. Об этом в эфире одного из молдавских телеканалов сообщила министр внутренних дел страны Анна Ревенко.


Вот как глава ведомства прокомментировала данную инициативу:

Данный контрольно-пропускной пункт пользуется наибольшей популярностью среди всех, кто пересекает молдо-румынскую границу на этом участке. Новый режим работы позволит существенно сократить время ожидания на границе. Как правило, на заключение подобного соглашения требуются годы, однако правительствам двух стран удалось утвердить его в кратчайшие сроки. Надеемся на то, что уже к пасхальным праздникам данный режим будет запущен

В то же время глава МВД отметила необходимость скорейшего строительства нового КПП «Леова-Бумбэта» для повышения пропускной способности пунктов пропуска, едва справлявшихся с возложенной на них высокой нагрузкой в прошлом году.

Напомним, что по сегодняшний день с начала спецоперации на территорию РМ прибыло более 650 тыс беженцев с Украины. Такие данные приводит пограничная полиция республики. Большинство из них выбрали Молдову в качестве страны-транзита с тем, чтобы затем попасть в страны ЕС. В итоге осталось здесь по сей день порядка 80 тыс человек, 10 тыс из которых подали прошение о предоставлении им убежища.

Как уже заявляла в прошлом месяца экс-глава молдавского кабмина Наталья Гаврилица, Кишинёв нуждается в дополнительной финансовой помощи со стороны Брюсселя из-за возросшего числа преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой оружия. Всему виной здесь, подчеркнула тогда бывший премьер – украинский конфликт.

Ранее, напомним, действующие молдавские власти приняли решение отказаться от понятия «молдавский язык» и заменить его на румынский. Фактически все эти шаги идут в направлении поглощения Молдавии соседней Румынией. По понятным причинам, Приднестровье на такое не пойдёт. Да и с Гагаузией у официального Кишинёва могут в этом плане возникнуть значительные проблемы.
Автор:
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:11
    +3
    То есть процесс слияния двух Государств ускорился...
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:15
    +1
    Често, ничего не понял из этого сообщения.
    Граница проходит по реке Прут.
    С одной стороны, Румынский пропускной пункт, с другой, Молдавский. Ещё с советских времён всё нормально функционировало. В конце 80-х, начале 90-х сам многократно пересекал границу. Лично удостовериться в том, что обе стороны работают сообща. Дал 50 марок румыну, он написал записку для молдавской стороны, чтобы меня пропустили.
    В чём, интересно, заключается "совместный контроль" сегодня?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:20
      +3
      В чём, интересно, заключается "совместный контроль" сегодня?


      Вероятно в том что теперь 50 марок ... ээээ, Евро, придется давать и молдаванину. yes
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 12:27
        0
        Эт, точно! hi
        Текст ответа, короток но это именно так.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:31
          0
          Fachmann hi

          Взаимно !

          ___________________________________
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:34
      0
      Цитата: Fachmann
      Дал 50 марок румыну, он написал записку для молдавской стороны, чтобы меня пропустили.
      В чём, интересно, заключается "совместный контроль" сегодня?

      теперь цена 100 марок, 50 с одной стороны и 50 с другой
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:19
    +1
    В связи с этим проблема Николаева и Одессы, приобретает всё бОльшее значение.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    0
    Откажись от языка и культуры, перепиши историю, и нет больше государства.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:59
    0
    Никаких проблем у Румынии с поглощением не будет. Если мы все оставим так как есть. И Приднестровье не устоит без нашей всеобъемлющей помощи. Это вопрос времени. И, не отдаленного.