Данный контрольно-пропускной пункт пользуется наибольшей популярностью среди всех, кто пересекает молдо-румынскую границу на этом участке. Новый режим работы позволит существенно сократить время ожидания на границе. Как правило, на заключение подобного соглашения требуются годы, однако правительствам двух стран удалось утвердить его в кратчайшие сроки. Надеемся на то, что уже к пасхальным праздникам данный режим будет запущен

Молдавия и Румыния со следующего месяца начнут осуществлять совместный контроль на общей границе. Речь идёт о самом крупном КПП «Леушены-Албица», расположенном на юге Республики Молдова (РМ) в Хынчештском районе. Об этом в эфире одного из молдавских телеканалов сообщила министр внутренних дел страны Анна Ревенко.Вот как глава ведомства прокомментировала данную инициативу:В то же время глава МВД отметила необходимость скорейшего строительства нового КПП «Леова-Бумбэта» для повышения пропускной способности пунктов пропуска, едва справлявшихся с возложенной на них высокой нагрузкой в прошлом году.Напомним, что по сегодняшний день с начала спецоперации на территорию РМ прибыло более 650 тыс беженцев с Украины. Такие данные приводит пограничная полиция республики. Большинство из них выбрали Молдову в качестве страны-транзита с тем, чтобы затем попасть в страны ЕС. В итоге осталось здесь по сей день порядка 80 тыс человек, 10 тыс из которых подали прошение о предоставлении им убежища.Как уже заявляла в прошлом месяца экс-глава молдавского кабмина Наталья Гаврилица, Кишинёв нуждается в дополнительной финансовой помощи со стороны Брюсселя из-за возросшего числа преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой оружия . Всему виной здесь, подчеркнула тогда бывший премьер – украинский конфликт.Ранее, напомним, действующие молдавские власти приняли решение отказаться от понятия «молдавский язык» и заменить его на румынский. Фактически все эти шаги идут в направлении поглощения Молдавии соседней Румынией. По понятным причинам, Приднестровье на такое не пойдёт. Да и с Гагаузией у официального Кишинёва могут в этом плане возникнуть значительные проблемы.