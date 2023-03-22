Воспоминания парламентеров РККА, отправленных к генерал-фельдмаршалу Паулюсу с предложением о капитуляции

В конце декабря 1942 года участь 6-й армии вермахта под Сталинградом уже была предрешена. При этом советское командование решило дать шанс немецким солдатам и офицерам сохранить себе жизнь.
Генерал-полковник Еременко, командующий Сталинградским фронтом, отправил генерал-фельдмаршалу Паулюсу радиограмму, в которой солдатам и офицерам вермахта гарантировалось сохранение жизни и даже наград, а также личных вещей в случае капитуляции.
В ответ на предложение командования РККА, немецкий военачальник издал директиву, согласно которой даже за разговоры о сдаче в плен его солдатам грозил бы расстрел. Вермахт был намерен стоять «на смерть».
В то же время, несмотря на неудачу с радиограммой, представителем Ставки Верховного Главного Командования Николаем Вороновым и командующим войсками Донского фронта Константином Рокоссовским было подписано послание Паулюсу, которое должны были доставить парламентеры.
Для выполнения крайне рискованного задания были выбраны майор Александр Смыслов и капитан Николай Дятленко.
Миссия началась в 8 утра 8 января 1943 года. Немецкая сторона была предупреждена об отправке парламентеров посредством звуковещательной установки.
Вместе со Смысловым и Дятленко в расположение вермахта отправился трубач.
Как значится в воспоминаниях советских офицеров, они выдвинулись на фронт около 10 утра. При этом несмотря на то, что немецкая сторона была извещена о миссии, с приближением парламентеров к позициям вермахта обстановка накалялась все сильнее.
Сначала начали работать снайперы, которые игнорировали белый флаг и постоянные звуковые извещения, которые делал трубач. Затем к ним присоединились автоматчики.
В свою очередь, со слов офицеров РККА, когда до позиций немцев оставалась пара сотен метров, начала работать артиллерия.
Мины ложились очень точно
- вспоминают советские парламентеры.
В итоге, миссию довести до конца не удалось.
Между тем, 9 января советское командование повторило попытку. На этот раз Смыслову и Дятленко удалось добраться до немецких позиций и передать письмо Паулюсу.
Через два часа стало известно, что командующий 6-й армией вермахта отверг предложение о капитуляции. При этом им было приказано обеспечить безопасное возвращение парламентеров.
Из воспоминаний советских военных стало известно, что во время ожидания ответа от Паулюса, у них завязался разговор с немецкими офицерами. Беседовали в основном об оружии и праздниках.
Я выразил надежду на возможную встречу после войны, когда будет мир и нормальные взаимоотношения между нашими народами, но он грустно ответил: «Вряд ли. Не пройдет и месяца, как меня или вас убьют»
- рассказывал капитан Дятленко о прощании с 24-летним немецким офицером.