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Воспоминания парламентеров РККА, отправленных к генерал-фельдмаршалу Паулюсу с предложением о капитуляции

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Воспоминания парламентеров РККА, отправленных к генерал-фельдмаршалу Паулюсу с предложением о капитуляции

В конце декабря 1942 года участь 6-й армии вермахта под Сталинградом уже была предрешена. При этом советское командование решило дать шанс немецким солдатам и офицерам сохранить себе жизнь.


Генерал-полковник Еременко, командующий Сталинградским фронтом, отправил генерал-фельдмаршалу Паулюсу радиограмму, в которой солдатам и офицерам вермахта гарантировалось сохранение жизни и даже наград, а также личных вещей в случае капитуляции.

В ответ на предложение командования РККА, немецкий военачальник издал директиву, согласно которой даже за разговоры о сдаче в плен его солдатам грозил бы расстрел. Вермахт был намерен стоять «на смерть».

В то же время, несмотря на неудачу с радиограммой, представителем Ставки Верховного Главного Командования Николаем Вороновым и командующим войсками Донского фронта Константином Рокоссовским было подписано послание Паулюсу, которое должны были доставить парламентеры.

Для выполнения крайне рискованного задания были выбраны майор Александр Смыслов и капитан Николай Дятленко.

Миссия началась в 8 утра 8 января 1943 года. Немецкая сторона была предупреждена об отправке парламентеров посредством звуковещательной установки.

Вместе со Смысловым и Дятленко в расположение вермахта отправился трубач.

Как значится в воспоминаниях советских офицеров, они выдвинулись на фронт около 10 утра. При этом несмотря на то, что немецкая сторона была извещена о миссии, с приближением парламентеров к позициям вермахта обстановка накалялась все сильнее.

Сначала начали работать снайперы, которые игнорировали белый флаг и постоянные звуковые извещения, которые делал трубач. Затем к ним присоединились автоматчики.

В свою очередь, со слов офицеров РККА, когда до позиций немцев оставалась пара сотен метров, начала работать артиллерия.

Мины ложились очень точно

- вспоминают советские парламентеры.

В итоге, миссию довести до конца не удалось.

Между тем, 9 января советское командование повторило попытку. На этот раз Смыслову и Дятленко удалось добраться до немецких позиций и передать письмо Паулюсу.

Через два часа стало известно, что командующий 6-й армией вермахта отверг предложение о капитуляции. При этом им было приказано обеспечить безопасное возвращение парламентеров.

Из воспоминаний советских военных стало известно, что во время ожидания ответа от Паулюса, у них завязался разговор с немецкими офицерами. Беседовали в основном об оружии и праздниках.

Я выразил надежду на возможную встречу после войны, когда будет мир и нормальные взаимоотношения между нашими народами, но он грустно ответил: «Вряд ли. Не пройдет и месяца, как меня или вас убьют»

- рассказывал капитан Дятленко о прощании с 24-летним немецким офицером.

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  1. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:48
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    В то же время, несмотря на неудачу с радиограммой, представителем Ставки Верховного Главного Командования Николаем Вороновым и командующим войсками Донского фронта Константином Рокоссовским было подписано послание Паулюсу, которое должны были доставить парламентеры.
    Для выполнения крайне рискованного задания были выбраны майор Александр Смыслов и капитан Николай Дятленко.
    Миссия началась в 8 утра 8 января 1943 года. Немецкая сторона была предупреждена об отправке парламентеров посредством звуковещательной установки.
    Вместе со Смысловым и Дятленко в расположение вермахта отправился трубач.
    В итоге, миссию довести до конца не удалось.


    Между тем, 9 января советское командование повторило попытку. На этот раз Смыслову и Дятленко удалось добраться до немецких позиций и передать письмо Паулюсу.




    Не помню, в романе "Площадь павших борцов" или "Солдатами не рождаются", если не ошибаюсь, описан сюжет с парламентерами к Паулюсу.