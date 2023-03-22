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На фоне протестов в Париже французские карикатуристы изобразили голову Макрона скатывающейся с лестницы дворца

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На фоне протестов в Париже французские карикатуристы изобразили голову Макрона скатывающейся с лестницы дворца

Окончательное принятие французским парламентом закона о пенсионной реформе и отклонение последующего за этим вотума недоверия главе государства спровоцировало массовые акции протеста, перерастающие в насилие и персональные оскорбления в адрес президента республики Эмманюэля Макрона.


В Париже протестующие, в число которых также вошли парламентарии от партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, прошли от здания Национального собрания на площади Вобан к центру города, где были остановлены правоохранителями. Представители оппозиционных политсил обвиняют Макрона в нарушении принципов демократии и неспособности извлечь уроки из массовых протестов "желтых жилетов".

Протестующие поджигали кучи мусора, которые не убираются с парижских улиц из-за продолжающейся забастовки мусорщиков, в районе вокзала Сен-Лазар и площади Оперы произошли столкновения с полицией. По данным правоохранителей, в Париже зафиксировано более 240 возгораний мусорных баков.

Массовые акции протеста проходили также и в других городах Франции. В Страсбурге, Дижоне, Лионе, Сент-Этьене, Лилле, Ренне, Бордо, Лиможе, Пуатье, Руане, Бресте и других населенных пунктах демонстранты собирались в колонны и скандировали персональные оскорбления в адрес главы государства, сравнивая его с казненным во время Французской революции монархом Людовиком XVI.

На фоне протестов скандально известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo выпустило очередной номер с обложкой, на которой размещена карикатура с отрубленной головой Макрона и подписью "Запрыгает ли", намекающей на возможное повторение Макроном судьбы Людовика XVI.

Автор:
Использованы фотографии:
Charlie Hebdo
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25 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    +8
    Вот на своих "умников" и рисуйте произведения, в парламенте и правитьлестве много народу.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:06
      +6
      Во всех этих французских перипетиях - что с жёлтыми жилетами, что с пенсионной реформой - интерес для стран, которые не находятся под контролем США и ЕС, представляет тот факт, что все эти забастовки и безобразия могут длится бесконечно долго и безболезненно для руководителей лишь тех стран, которые подчиняются США.
      Все же остальные страны, которые США не подчиняются, будут обозваны недемократичными и диктаторскими, с применением к ним всех мер принуждения и подчинения со стороны США и блока НАТО.

      Хороший пример для многовекторных руководителей. smile
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 12:48
    -1
    Вот смотрите,как надо.... feel и бастуют,а всего то на два года пенсионный возраст подняли smile ...и карикатуры рисуют про президента...не то что в России...Все просто согласились с линией партии...только на кухнях пороптали немного bully ...Ща набегут,мамкины революционеры yes
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Попуас
      Вот смотрите,как надо.... и бастуют,а всего то на два года пенсионный возраст подняли ...и карикатуры рисуют про президента...не то что в России.

      belay Но ведь у нас не папуасия, а цивилизованная Россия. request
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 14:00
        -1
        Но ведь у нас не папуасия, а цивилизованная Россия.
        Ну да, у нас холопы (они же ольгинские тролли) сейчас набегут и начнут интересы своего кагаловского хозяина исполнять. bully
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:57
      0
      Если бы германию сотрясла "цветная революция", а сша после введения N-го числа санкций против франции, начало создавать из соседей анти-французскую коалицию, не думаю что франция долго просуществовала как единое государство с такими "демократическими свободами".
      Любое государство становится на рельсы тоталитаризма в случае опасности для его существования, поэтому когда надо было всех посадить на цепь при "борьбе с пандемией", то вся европа сидела по-домам и никто и не вякал, сейчас это проблемы макрона и населения франции, нет никаких предпосылок для разрушения франции, поэтому всему "прогрессивному человечеству" совершенно безразлично чем там закончится.
      Что же касается пенсии и возраста её наступления, то это вопрос государства. По конституции государство обязано её обеспечить, но про возраст там нет ничего и это решается на гораздо меньшем уровне исполнительных и законодательных органов, что у них, что у нас - без учёта мнения людей. Так же как вы решаете сколько конфет купить своему ребёнку и когда. Если у вас нет денег на конфеты или они направлены на более значимые цели, то вам будет совершенно безразлично мнение вашего ребёнка.
      P.S. Не считаю что у нас это сделано из-за реальных пенсинных проблем, но сути вышесказанного это не меняет. Хотя глупо и подло поступили, мой отец бы до современного пенсионного возраста не дожыл бы совсем, так как умер не дожив 3х месяцев до 62 лет, а так хоть чуть-чуть ею по-пользовался. request
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:52
    +2
    Лично я, очень удивлюсь, если микрон как-то пострадает. Худшее, что ему грозит- не переизберут на второй срок. И все. Станет евродепутатом. Он не принимает решения, а выполняет указания. За, что его наказывать хозяину?
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 13:04
      +2
      он и так на втором сроке, так что все равно не переизберут (наверно, если конституцию не подправит)
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 14:22
        0
        Это плагиат! Не трогать наше ноу хау!!!!
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:18
      0
      А он и так уже второй президентский срок отбывает.)
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:54
    -1
    Я смотрю, Шарли Эбдо стало любимым мировым СМИ в вопросах освещения ситуации во Франции. Давно ли их клеймили маргиналами?)
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:57
    0
    МВФ,приказал,Макрон, ответил есть... и пошла пенсионная реформа..Кто такой президент Франции? Да не он один, ставленник финансовых кругов,так во всём капиталистическом мире, а другого мира нет..А то что есть,то не мир, а островки,архипелаг..
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:02
    +3
    На фоне протестов скандально известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo выпустило очередной номер с обложкой

    Ну зачем так жестоко, французы любят красочные манифестации но далее за черту не заходят.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:03
    +1
    Смешно... Но не точно: На помосте стоит гильотина. feel
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 13:17
    +2
    Уважаемый автор! Исправьте, пожалуйста, небольшую ошибку. Речь шла о вотуме недоверия правительству, а не президенту Макрону. По французской конституции вотум недоверия Президенту невозможен. Президента Франции вообще практически невозможно отстранить от власти. Можно в порядке импичмента за тяжёлые преступления, но отнюдь не за проводимую политику. Например, за госизмену, или вдруг принародно лично кого-то убьёт. И то, потребуется специальная процедура. Есть варианты внезапного возникшего слабоумия или тяжёлого психического заболевания. Как понимаете, к Макрону все эти ситуации не относятся.) А вот правительству можно объявить вотум недоверия. И тогда президент обязан либо назначить нового премьера, пользующегося доверием большинства в парламенте, или распустить Нацсобрание и объявить досрочные парламентские выборы. Единственно, нельзя распустить нижнюю палату в период действия режима чрезвычайного положения (в этом случае Нацсобрание должно работать без всяких каникул), в первый год после избрания палаты и в последний год нахождения президента на своём посту. Впрочем, в последних двух случаях президент не может распустить Нацсобрание именно по своей инициативе. Однако есть ситуации, когда президент обязан его распустить. За исключением этих временных периодов, и если нет режима чрезвычайного положения, французский президент может распустить палату без особого разъяснения причин, и даже в том случае, если там преобладают его сторонники. Например, если он посчитает, что на досрочных выборах его сторонники получат ещё большее представительство. Хотя Ширак однажды в такой ситуации ошибся и потом был вынужден работать с премьером Жоспеном из числа своих политических оппонентов. Следует отметить, что во Франции для объявления вотума недоверия правительству требуется большинство именно от всего состава палаты. И, если попытка неудачная, следующую попытку можно осуществить только через определённый промежуток времени.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 13:18
    +1
    Всё по плану.Хранцузы по привычке побузят побузят,как всегда,и всё останется на своих местах.....рестораторы получат свои страховки за побитые витрины,автомобилисты -за сожжённые машины.....зато у людей пар выйдет в "свисток протеста",а Макрон в шоколаде....вот и пойми - кто с с головой, а кто без головы...
    В первый раз что ли бузотёрят??Хранции не привыкать....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:27
      0
      НАМ hi, тоже напомнило как в США "бунтовали" из-за смерти одного "правильного" американца и многие радовались, ну вот и кирдык вашей Америке. А результат?! Пограбили под шумок, пещерки свои хабаром набили и успокоились. Жилетки тоже начали за здравие.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    0
    Трагично судьба Людовик 16,Конвент проголосовал:360 против казни ,361 за казнь на гильотине.Когда Конвент поотрубал головы врагам , они начали рубить головы друг другу.И.В Сталин наверно был знаком с этим действом и поэтому провёл чистку партии.Разумное решение,я так считаю.
  11. cadaver
    cadaver Сегодня, 13:25
    0
    У нас похоже есть свой филиал Charlie Hebdo. И он транслирует себя в интернете. Посмотрите вчерашнего Гиркина, начиная с 01:08с.
    Если за это, он не попадает под статью о дискредитации, то я не понимаю кто его крышует....
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 14:24
      +1
      Зря вы это!!!!Ща минусов налупят!!!!
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 15:05
        0
        Зря вы это!!!!Ща минусов налупят!!!!

        Лишнего базарит Гиркин, а минусы мне. Л - логика. Да, я вас понимаю, в логику умеют не все.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 14:39
      0
      Он как наваленый всем побоку будет сильно рыпаться тоже закатают таких кадров на тв шоу полно которые тоже Россию грязью поливают всем всегда побоку было.
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 15:07
        0
        Он как наваленый

        Место, где сидит гиркин, сильно отличается от места где сидит навальный.
        Я не понимаю почему так и пытаюсь найти этому объяснение.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:57
    0
    Проблема в том ,что все сказки про демократию и свободы для неандертальцев .Как только население ЕС попыталось попробовать обратится к власти ,сразу получили по голове
  13. hohol95
    hohol95 Сегодня, 14:57
    0
    И чего этим французам работать не хочется до 64 лет?
    Нидерланды тихонько подняли пенсионный возраст с 62 до 64, а затем с 64 до 66 лет и 10 месяцев.
    И для мужчин и для женщин!!!
    И никто не бунтовал...