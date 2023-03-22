На фоне протестов в Париже французские карикатуристы изобразили голову Макрона скатывающейся с лестницы дворца

Окончательное принятие французским парламентом закона о пенсионной реформе и отклонение последующего за этим вотума недоверия главе государства спровоцировало массовые акции протеста, перерастающие в насилие и персональные оскорбления в адрес президента республики Эмманюэля Макрона.В Париже протестующие, в число которых также вошли парламентарии от партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, прошли от здания Национального собрания на площади Вобан к центру города, где были остановлены правоохранителями. Представители оппозиционных политсил обвиняют Макрона в нарушении принципов демократии и неспособности извлечь уроки из массовых протестов "желтых жилетов".Протестующие поджигали кучи мусора, которые не убираются с парижских улиц из-за продолжающейся забастовки мусорщиков, в районе вокзала Сен-Лазар и площади Оперы произошли столкновения с полицией. По данным правоохранителей, в Париже зафиксировано более 240 возгораний мусорных баков.Массовые акции протеста проходили также и в других городах Франции. В Страсбурге, Дижоне, Лионе, Сент-Этьене, Лилле, Ренне, Бордо, Лиможе, Пуатье, Руане, Бресте и других населенных пунктах демонстранты собирались в колонны и скандировали персональные оскорбления в адрес главы государства, сравнивая его с казненным во время Французской революции монархом Людовиком XVI.На фоне протестов скандально известное французское сатирическое издание Charlie Hebdo выпустило очередной номер с обложкой, на которой размещена карикатура с отрубленной головой Макрона и подписью "Запрыгает ли", намекающей на возможное повторение Макроном судьбы Людовика XVI.