"Благодаря конформным топливным бакам истребители F-15EX ВВС США получат увеличенную дальность полёта"

Одним из передовых боевых самолётов, которые вскоре вступят на боевое дежурство в ВВС США, является истребитель F-15EX.F-15EX - истребитель поколения 4+, разрабатываемый компанией Boeing для ВВС США, представляющий собой модернизированную версию истребителя четвертого поколения F-15.Этот боевой самолет называют базовым истребителем американских ВВС причём даже на следующие пару десятилетий.Одним из основных преимуществ истребителя считаются новые топливные баки, которые значительно увеличивают дальность полета F-15EX.Ранее сообщалось, что истребители будут выпускаться без конформных топливных баков. Однако, как пишет американское издание The Drive, ВВС США все же приняли решение закупить эти баки для F-15EX. По данным издания, в бюджет Пентагона на 2024 финансовый год заложены соответствующие статьи.The Drive отмечает, что если это произойдет, то истребители F-15EX вернут себе одно из главных преимуществ – большую дальности полета.Кроме того, как пишет издание, в бюджете на следующий год для ВВС США запланировано увеличение количества закупаемых правительством истребителей F-15EX. Ожидается, что будет закуплено 104 самолета вместо ранее обозначенных 80-ти.