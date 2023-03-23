Военное обозрение
Войти Регистрация

Благодаря конформным топливным бакам истребители F-15EX ВВС США получат увеличенную дальность полёта

11
Благодаря конформным топливным бакам истребители F-15EX ВВС США получат увеличенную дальность полёта

Одним из передовых боевых самолётов, которые вскоре вступят на боевое дежурство в ВВС США, является истребитель F-15EX.


F-15EX - истребитель поколения 4+, разрабатываемый компанией Boeing для ВВС США, представляющий собой модернизированную версию истребителя четвертого поколения F-15.

Этот боевой самолет называют базовым истребителем американских ВВС причём даже на следующие пару десятилетий.

Одним из основных преимуществ истребителя считаются новые топливные баки, которые значительно увеличивают дальность полета F-15EX.

Ранее сообщалось, что истребители будут выпускаться без конформных топливных баков. Однако, как пишет американское издание The Drive, ВВС США все же приняли решение закупить эти баки для F-15EX. По данным издания, в бюджет Пентагона на 2024 финансовый год заложены соответствующие статьи.

The Drive отмечает, что если это произойдет, то истребители F-15EX вернут себе одно из главных преимуществ – большую дальности полета.

Кроме того, как пишет издание, в бюджете на следующий год для ВВС США запланировано увеличение количества закупаемых правительством истребителей F-15EX. Ожидается, что будет закуплено 104 самолета вместо ранее обозначенных 80-ти.
Автор:
Использованы фотографии:
www.boeing.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:36
    +2
    Конформные топливные баки имеют существенный недостаток,их нельзя сбросить в полёте их можно удалить с самолёта только на земле.
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:57
    +3
    Впервые они были испытаны на F-15B в 1974 году.

    На Мигах тоже стояли (потом у меня на даче), на 950 литров.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: Керенский
      На Мигах тоже стояли на 950 литров.

      Стесняюсь спросить: а на каком МиГе применяли конформный ТБ?
      На Е, ака strike eagle, конформные баки применялись изначально. Кроме дополнительного топлива, они ещё обеспечивали подвеску вооружения.
      1. Керенский
        Керенский Сегодня, 10:19
        0
        Стесняюсь спросить: а на каком МиГе применяли конформный ТБ?

        На 29-ом.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        Стесняюсь спросить: а на каком МиГе применяли конформный ТБ?

    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 10:26
      0
      Цитата: Керенский
      На Мигах тоже стояли (потом у меня на даче)

      а потом удивляемся куда девается 1,5 млн. комплектов ВКБО.... но у вас то, ясен пень, это другое!!!....
  3. Yrec
    Yrec Сегодня, 10:02
    +2
    Такие баки резко снижают носимый БК, скорость и манёвренность. Фактически, такой самолёт становится "бомбардировщиком чистого неба" и может действовать только без противодействия ПВО и самолётов противника. Применение таких баков говорит о том, что заявленные лётные характеристики Ф-15 сильно завышены.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:05
    +1
    "Благодаря конформным топливным бакам истребители F-15EX ВВС США получат увеличенную дальность полёта"
    И будут лучше и дольше гореть.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:23
    +1
    Вот только для простых ни авторы, ни комментары не объяснили, а что это вообще за штука такая?
    1. слава1974
      слава1974 Сегодня, 10:50
      0
      Более того, в одном месте написано "конформные" , в другом "комфортные". request
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:49
    0
    Как это выглядит.


    Как не крути, а в любом случае увеличение взлётного веса и ухудшение аэродинамики.
    Единственный плюс, не занимаются точки подвески вооружения.