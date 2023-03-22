Военное обозрение
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Представитель Пентагона сообщил, что США поставят на Украину танки M1A1 Abrams уже к осени

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Представитель Пентагона сообщил, что США поставят на Украину танки M1A1 Abrams уже к осени

Соединенные Штаты, буквально заставив Берлин согласовать отправку на Украину танков Leopard из запасов бундесвера и другими европейскими странами, сами не очень торопятся отдавать Киеву обещанные ОБТ Abrams. Изначально сообщалось, что Пентагон предоставит тридцать своих «Абрамсов» в модификации M1A2 в лучшем случае к концу года.


Однако после совещания Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», состоявшегося 15 марта, Вашингтон все-таки решил слегка ускорить отправку столь желаемой киевским режимом тяжелой бронетехники. Правда, для ускорения процесса передачи, как сообщили накануне американские СМИ, Пентагон заменит обещанные M1A2 Abrams на более старые танки в модификации M1A1. По данным американских изданий, поставку этих бронемашин планировалось произвести в течение 8-10 месяцев.

Теперь Штаты решили еще более «ускориться» в этом вопросе. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил сегодня на брифинге, что три десятка M1A1 Abrams прибудут на Украину уже к осени.

Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки

— сообщил Райдер журналистам.

На вопрос о том, каким был бы график поставок танков модификации M1A2, Райдер ответил, что правительство США изначально не ориентировалось на определенные даты, предполагая, что для отправки Abrams потребуется больше года. Ранее в Пентагоне объяснили замену ОБТ на более ранние версии и тем, что украинским военным будет проще ими управлять и обслуживать.

Возникает резонный вопрос: а как же «весеннее наступление» ВСУ, столь ожидаемое западными союзниками Киева? Получается, что в Пентагоне не очень-то в него верят, хотя и заявляют обратное.

Есть и друга версия как столь длительных сроков поставки американских ОБТ, так и их замены на устаревшие модели. Не исключено, что в Вашингтоне хотят вначале посмотреть, что будет на украинских полях сражений с европейскими танками. По результатам этого тестирования западной бронетехники Вашингтон вообще может передумать и, как часто поступают со своими союзниками Штаты, вообще кинуть Киев с военной помощью в виде танков. Но даже если поставка все-таки состоится, терять машины образца 1980 года по цене около шести миллионов долларов не так жалко.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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25 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:50
    +2
    Оказывается можно быть и "умным" и "красивым" одновременно, только это не про обезьяну с окраины.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: Uprun
      Оказывается можно быть и "умным" и "красивым" одновременно.

      Ой,вей...наивный, а Вы как думали. Еще же и можно на этом всем и ЗАРАБАТЫВАТЬ. То есть быть еще и "БОГАТЫМ".
      У них этот "номер" прошел в 1918 и в 1945, и они считают, что и сейчас пройдет
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:55
        0
        Представитель Пентагона сообщил, что США поставят на Украину танки M1A1 Abrams уже к осени
        встретят думаю...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:53
    -3
    А кадровые танкисты у шароварных к осени еще останутся?? Или кого поймают на улице, тех на обучение на Абрашки и отправят?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:00
      -1
      Цитата: Nexcom
      А кадровые танкисты у шароварных к осени еще останутся??

      Думаю, что на один батальон наскребут...
  3. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 12:54
    -1
    К Осени Россия уже победно закончит это СВО!
    1. одессит2023
      одессит2023 Сегодня, 13:18
      +1
      Так тн СВО уже закончилось.Шойгу вчера чётко сказал, что войну закончат переговорами.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 14:48
        0
        Цитата: одессит2023
        Шойгу вчера чётко сказал, что войну закончат переговорами
        Ой, не надо гнать и передёргивать – Шойгу чётко сказал, что любая война заканчивается миром...
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:56
    -2
    М1А1 по осени считают. Что будет через полгода никто не скажет.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:02
      0
      Линии фронтов могут измениться, но война не закончится в 2023 году.
      Так что, любые поставки оружия (любой стороне конфликта) будут к месту и пригодятся.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:56
    0
    Пока все идет так как запад и обещал бандеровцам- поставляет все, что считают необходимым поставить в конкретной ситуации. И, нас не спрашивают. А мы- менжуемся.
  6. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 13:01
    +7
    Нам пофиг их "Абрамка"

    "Обновленная версия российских танков Т-62 превосходит на поле боя западные танки, поставляемые на Украину, пишет американский журнал Military Watch!"
    Троллят как хотят.
    1. moscowp
      moscowp Сегодня, 13:07
      +1
      Да, скоро т-54 расчехлят и абрамсам конец!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:08
        +2
        КВ-2 еще есть в музеях и на постаментах. От это вааще амерам капец придет....
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:31
        +2
        Цитата: moscowp
        Да, скоро т-54 расчехлят

        Сначала Т-55. В телеграмме появилось видео с эшелоном танков Т-55, которые едут на Запад.


    2. NickShel
      NickShel Сегодня, 13:46
      +1
      Сегодня уже видео по телеграм-каналам разошлись с эшелонами Т-55, снятых с консервации в Астраханской области.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:10
    -3
    На дурака не нужен нож.......развели европейцев матрасы как лохов педальных.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:10
    -4
    Цитата: Nexcom
    А кадровые танкисты у шароварных к осени еще останутся??

    К сожалению укрорейх, в огромных количествах привлекает наемников, в том числе из Израиля, а там у танкистов не плохая школа, и хорошие традиции.

    Нужно смотреть в корень, перестать быть вечными догоняющими.

    Почему в Одесском порту, днём (зерновая сделка позволяет), нагло разгружаются суда из Бургаса (Болгария).
    Они везут абсолютно все!
    Снаряды из Израиля (155мм), танки Леопард (десятки которых никто даже не укрывает защитными сетями), БМП, БТРы.
    Не лучше ли уничтожать все это несущее русским людям смерть оружие, на рейде Одесского порта?

    Почему все менее массивное, идёт эшелонами через Польшу?
    Почему 7÷9 узлов по перемене пар в Украине работают как часы, в режиме 24/7?

    Это идиотизм или предательство?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:13
      -1
      Это СВО...... Увы...

      _______________________________________
    2. одессит2023
      одессит2023 Сегодня, 13:16
      -1
      А вот и не угадали !Нет, это называется немощью
  9. одессит2023
    одессит2023 Сегодня, 13:15
    -2
    для т62 и м1а1 с головой хватит !Один чёрт арматы дальше парада на Красной площади не поедут.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:42
      +3
      Уже Т-54Б/Т-55 на фронт едут wink . Хотя опять же, 100 мм снарядов хватит на складах на полгодика-годик. Может и БС-3 пора раскапывать, раз 122 мм в жестком лимите.


      1. одессит2023
        одессит2023 Сегодня, 13:54
        +1
        таки шутки про т34 на тн сво могут оказаться не шутками, а риалом
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 14:08
          +2
          34-ок банально нет. Для парадов приходится закупать во всяких Лаосах. Фактически Т-54/55 это базовый минимум, других нет в значимых количествах. Кстати, и Си тихо может подбросить свои ржавульки 59-1/А и т.п. со 100 мм пушкой, если они в нормальном состоянии.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:53
    0
    США рассчитали ,что первыми должны пойти танки ЕС и на волне ажиотажа передадут приличное количество.Но ситуация не изменилась и приходится самому