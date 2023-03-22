Из-за взлёта российских МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога...

«Кинжал» – это гиперзвуковая ракета воздушного базирования, стоящая на вооружении ВКС России. И сегодня из-за взлета российских истребителей МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает украинская пресса.
Одно из СМИ утверждает, что с белорусского аэродрома Мачулищи состоялся взлет МиГ-31К – российских самолетов, способных нести на борту гиперзвуковое оружие. Украинские журналисты предполагают, что именно это стало причиной объявления воздушной тревоги абсолютно в каждой области Украины.
Данные подтверждаются и украинским Министерством цифровой трансформации, публикующем в режиме реального времени карту страны, на которой красным цветом обозначены регионы, где действует режим тревоги.
Первыми в 9.41 по московскому времени «покраснели» Полтавская, Запорожская и Херсонская области. За ними постепенно последовали и другие регионы. В итоге вся Украина, включая регионы, которые ей давно не принадлежат, были окрашены красным. Через некоторое время на карте стали появляться темные пятна, означающие отбой воздушной тревоги. Первой она была отменена в Винницкой области. Согласно последним данным, режим воздушной тревоги сохраняется лишь в Луганской (ЛНР) и Запорожской областях, а также почему-то в российском Крыму. Взрывы зафиксированы украинским сервисом только в Запорожской и Херсонской областях.
Массированные удары по инфраструктуре Украины стали наноситься ВС России с октября прошлого года. Предполагается, что их спровоцировала украинская диверсия на Крымском мосту.