Военное обозрение
Войти Регистрация

Из-за взлёта российских МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога

48
Из-за взлёта российских МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога

«Кинжал» – это гиперзвуковая ракета воздушного базирования, стоящая на вооружении ВКС России. И сегодня из-за взлета российских истребителей МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога.


Об этом сообщает украинская пресса.

Одно из СМИ утверждает, что с белорусского аэродрома Мачулищи состоялся взлет МиГ-31К – российских самолетов, способных нести на борту гиперзвуковое оружие. Украинские журналисты предполагают, что именно это стало причиной объявления воздушной тревоги абсолютно в каждой области Украины.

Данные подтверждаются и украинским Министерством цифровой трансформации, публикующем в режиме реального времени карту страны, на которой красным цветом обозначены регионы, где действует режим тревоги.

Первыми в 9.41 по московскому времени «покраснели» Полтавская, Запорожская и Херсонская области. За ними постепенно последовали и другие регионы. В итоге вся Украина, включая регионы, которые ей давно не принадлежат, были окрашены красным. Через некоторое время на карте стали появляться темные пятна, означающие отбой воздушной тревоги. Первой она была отменена в Винницкой области. Согласно последним данным, режим воздушной тревоги сохраняется лишь в Луганской (ЛНР) и Запорожской областях, а также почему-то в российском Крыму. Взрывы зафиксированы украинским сервисом только в Запорожской и Херсонской областях.

Массированные удары по инфраструктуре Украины стали наноситься ВС России с октября прошлого года. Предполагается, что их спровоцировала украинская диверсия на Крымском мосту.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ, https://map.ukrainealarm.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +3
    Батька договорился с нашими пионеров из ДК покатать, а на окраине уже воздушная тревога. Ну да ладно, одним - отрада, другим - тренировка.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:10
      +6
      Цитата: Uprun
      Батька договорился с нашими пионеров из ДК покатать, а на окраине уже воздушная тревога. Ну да ладно, одним - отрада, другим - тренировка.
      Нет, полноценная тренировка будет когда кинжалами по Киеву и Львову.... angry
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:11
      +4
      Да сирены с утра три штуки, да длинные по времени! А как они видят , что это именно с кинжалами и миг-31? Или партнёры сообщают со спутника? Мне сверху видно всё, ты так и знай? А если будут взлетать без кинжалов, или с болванкой-имитатором, тоже будет воздушная тревога объявлена? Тогда надо взлетать почаще, и ночью тоже, нехай бесятся от непонятно, людей гоняют, технику, ресурсы тратят... laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:15
        +3
        Сверху как раз не понять с Кинжалом МиГ или нет. Если только не поймать момент загрузки Кинжала под брюхо МиГу. А так они сверху выглядят одинаково - и не понять перехватчик это или кинжалоносец. Сверху со спутника насквозь самолет еще не научились просвечивать.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:21
          +1
          Для того спутники висят, чтоб понять - кинжал загружали или так полетели
          1. Hitriy Zhuk
            Hitriy Zhuk Сегодня, 13:51
            +3
            Подвозить на тележке надувной Кинжал, сдувать его под крылом и по карманам...
            А спутники пусть рапортуют!
            1. nin
              nin Сегодня, 13:55
              +3
              Подвозить на тележке надувной Кинжал

              вариант вполне рабочий ))
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:12
          +3
          Сверху со спутника насквозь самолет еще не научились просвечивать.
          Может есть прямой канал связи аэродрома с Пентагоном, куда поступает информация от диспетчера? smile
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:41
        +3
        "Тогда надо взлетать почаще, и ночью "///
        ---
        Каждый взлет МиГ-31 в воздух - большие деньги. Этот самолет потребляет много горючего. А с тяжелым Кинжалом под брюхом - еще больше.
        Посадка, если, Кинжал не пущен, опасна.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:01
        +2
        Тогда надо взлетать почаще, нехай людей гоняют, технику, ресурсы тратят.
        Про палку о двух концах, помните? На МиГ-31 стоят уникальные двигатели с ресурсом до 2,5 тыс. часов. И если учесть сколько осталось этих самолетов в наших ВКС и проблемы с производством новых двигателей, то никто не будет взлетать впустую. winked
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:05
    +2
    Эх, если бы у бабушки был хобот.....
    1. nin
      nin Сегодня, 13:50
      +3
      если бы у бабушки был хобот...
      она жила бы в Африке...
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:08
    +1
    стати у меня вопрос к знающим, 31 миг он же может работать на очень больших высотах, почему бы его не использовать как разведчика? или ПВО достанет?
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 13:12
      +4
      SM-6 достанет. Да и наверно SM-3. При всей не любви к сша. Иджис у них отменный!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:23
        +4
        А что ж аэростат китайский не достали?
        1. Охсетин
          Охсетин Сегодня, 13:33
          -2
          У аэростата не на что наводится, да и летит он повыше МИГ-31К
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 13:33
      +1
      А вот интересно, что будет когда советские миги31 полносттю свой ресурс отработают? Есть чем заменить? Если кинжал запускать с менее скоростного носителя, то он становится уже не гипер звук а просто " звук"?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:45
        +2
        "он становится уже не гипер звук а просто " звук"?"///
        ---
        Кинжал останется гиперзвуковым, но скорость подлета к цели уменьшится.
        Пикируя на цель Кинжал в любом случае тормозится о плотные слои атмосферы .
        И поражает цель он (как и его родной брат - Искандер) на высоком сверхзвуке - примерно 2.5 МАХ
      2. KCA
        KCA Сегодня, 13:55
        +2
        ТУ-22М3М под "Кинжалы" готовят, на 3 штуки, как раз 12 тонн получается, 31К не на 3200км/ч ракету сбрасывает, а около 2000, как раз ТУ-22М3М вписывается, у М3 максимальная скорость 2300км/ч, на М3М хотят двигатели мощнее ставить, может и скорость больше будет
      3. nin
        nin Сегодня, 14:01
        0
        А вот интересно, что будет когда советские миги31 полносттю свой ресурс отработают?

        одна из целей войны НАТО на Украине - выбить ресурс советской техники, которую заменить нечем..
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 14:32
          0
          Цитата: nin
          А вот интересно, что будет когда советские миги31 полносттю свой ресурс отработают?

          одна из целей войны НАТО на Украине - выбить ресурс советской техники, которую заменить нечем..

          Не надо нато приписывать то, что мы и без них прекрасно делаем.
  4. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:13
    +4
    Цитата: Mavrikiy
    когда кинжалами по Киеву и Львову..

    Давно пора.
    Дай Бог, ВПК будет поставлять эти изделия в таких- же количествах как Калибры.
    1. nin
      nin Сегодня, 13:47
      +2
      Давно пора

      пощекотать в Киеве карлика с кокосовым носом...
  5. cadaver
    cadaver Сегодня, 13:17
    +1
    А новость то в чем? МиГ-31К с «Кинжалами» на борту взлетел? Так он каждый день по три раза минимум взлетает. Давайте каждый раз об этом писать.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 13:35
      -3
      Новость в том, что Кинжалов нет, ну, хоть взлётами попугаем.
      1. nin
        nin Сегодня, 13:53
        0
        хоть взлётами попугаем

        парадокс, но просто взлёты "бьют" по инфрастуктуре - при отключении электроэнергии горят трансформаторы и не только лишь они...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:34
        +2
        Цитата: Охсетин
        Новость в том, что Кинжалов нет, ну, хоть взлётами попугаем.

        Это арестович так сказал? wassat
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:19
    0
    Воздушная тревога на Украине, а отгребает Донецк и Белгородская область...
    Да и в Севасе атака дронов.
    По новостям выходит, что наши только взлетают, а реальные удары наносит хохлома.
    Что-то здесь не так. (с)
    1. nin
      nin Сегодня, 13:49
      +3
      По новостям выходит, что наши только взлетают, а реальные удары наносит хохлома

      реальные удары наносит хохлома - это по хохломским новостям, про удары по объектам ВСУ они помалкивают..
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    0
    Украина занимается популизмом ,зачем объявлять воздушную тревогу?Если Кинжал перехватить нечем,кроме банок с огурцами ни чем не берёт " чертяку".
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 13:36
      -3
      А зачем объявляют воздушную тревогу, что бы ракетчиков разбудить? Наверное для того, что бы мирняк в бомбоубежищах укрылся.
      1. nin
        nin Сегодня, 14:11
        +1
        Наверное для того, что бы мирняк в бомбоубежищах укрылся

        про мирняк думают в последнюю очередь...
  8. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 13:24
    +6
    Это новость .. уже как год, затаскана на сайте! Уже и обсуждать это смешно.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 13:37
      -2
      В отсутствии других новостей: на безрыбье и рак - рыба.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:35
    +2
    Это хорошо, когда переодически "подгружают" ПВО Украины.
    1. nin
      nin Сегодня, 14:09
      +1
      хорошо, когда переодически "подгружают" ПВО Украины

      держат врага в тонусе...
  10. Грица
    Грица Сегодня, 13:37
    +1
    А можно сделать так, чтобы Миг-31 взлетали ежедневно? Чтобы вой сирен над Украиной не смолкал никогда. А там дальше по принципу - волки, волки!
    1. nin
      nin Сегодня, 14:06
      +1
      А можно сделать так, чтобы Миг-31 взлетали ежедневно?

      есть информация, что при воздушной тревоге украинцы отключают электроэнергию - а это прямой ущерб хозяйству..
  11. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 13:37
    +3
    Цитата: Alien From
    Эх, если бы у бабушки был хобот.....

    А зачем бабушке хобот? Хотя, украинской бабушке он нужен для метания банок с соленьями в "кинжалы". Хех. Генномодифицированные бабушки 404-ой на страже неба... Куда мир катится?
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:38
    -2
    Из-за взлёта российских МиГ-31К с «Кинжалами» на борту по всей Украине объявлена воздушная тревога...

    ...а очистные уже не справляются с объёмами выплёскиваемого и выдавливаемого «страха», «негодования», «ужаса», «паники» и «медвежьего недуга»...
  13. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 14:00
    +3
    Видится мне, что это не сами кастрюлеголовые тревогу объявляют, а по приказу "хозяев". Те пытаются поставленными средствами ПВО засечь и что-либо сделать с "кинжалами". Ну и психоз среди населения поддержать. Территория 404 и собственно х.охлы- испытательный полигон с 40-ка миллионами "мяса".
    1. nin
      nin Сегодня, 14:04
      +2
      Пытаются поставленными средствами ПВО засечь и что-либо сделать с "кинжалами"

      отрабатывают серебряники по-полной...
  14. olezenka1
    olezenka1 Сегодня, 14:02
    +2
    Цитата: Маз
    Тогда надо взлетать почаще, и ночью тоже, нехай бесятся от непонятно, людей гоняют, технику, ресурсы тратят... laughing


    Мне кажется, что даже учебно- тренировочный взлёт МИГ-31 должен быть выгодным по деньгам: проблемы, потери чего-нибудь, энергетические и другие затраты на воздушную тревогу у 404 должны превышать наши эксплуатационные расходы значительно!
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:23
    +1
    Первыми в 9.41 по московскому времени «покраснели» Полтавская, Запорожская и Херсонская области. За ними постепенно последовали и другие регионы. В итоге вся Украина, включая регионы, которые ей давно не принадлежат, были окрашены красным.
    Покраснение для Украины полезное явление, особенно полезно краснеть лицам женского пола украинской национальности за гадания на кофейной гуще, а также за применение в повседневной жизнедеятельности псевдорелигиозных способов межличностного общения... feel
  16. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 14:51
    +1
    Цитата: olezenka1
    Цитата: Маз
    Тогда надо взлетать почаще, и ночью тоже, нехай бесятся от непонятно, людей гоняют, технику, ресурсы тратят... laughing


    Мне кажется, что даже учебно- тренировочный взлёт МИГ-31 должен быть выгодным по деньгам: проблемы, потери чего-нибудь, энергетические и другие затраты на воздушную тревогу у 404 должны превышать наши эксплуатационные расходы значительно!

    Они тратят не свои. А мы свои. Так же как и сбивая их дроны и ракеты средствами пво. Но сбивать надо. А нервы полахматить взлётами МиГов- это для тренировки/обучения личного состава и выявления позий их бандеровской пво.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:08
      0
      Они тратят не свои.

      Андрей, Вам сколько лет?
      Так не бывает - за все надо платить.
      Неужели Вас жизнь не научила?
      "Покупай сейчас плати потом", "Безвозмездная помощь", "Льготный кредит" - это все заманухи для простаков. Платить все равно придется, и чем-нибудь гораздо большим чем деньги. А пока не дошло до выплаты "тела кредита" они платят проценты жизнями украинцев.
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:01
    0
    У них там японец, а у нас с ними мира нет.
  18. bk316
    bk316 Сегодня, 15:04
    0
    А почему у них на карте в Крыму и ЛНР тревога?
    Они у нас тревогу объявляют? belay