Не союзник, а партнер: визит лидера КНР в Москву продемонстрировал, что Россия может рассчитывать только на себя

О целях визита Си Цзиньпина в Москву

«Встреча с президентом Путиным в понедельник и виртуальные переговоры с президентом Зеленским призваны выглядеть, как попытка положить конец войне на Украине. Китайский лидер, несомненно, предпочел бы, чтобы конфликт закончился, а не продолжался. Чуть более чем за год он нанес ущерб интересам Китая различными способами: активизировал НАТО, подорвал усилия Пекина по налаживанию дипломатических отношений с Европой, ослабил спрос на важнейших экспортных рынках, активизировал перевооружение Японии, подтолкнул США поставлять оружие на Тайвань. Однако у Си есть более неотложный приоритет: его цель – сделать так, чтобы Россия не проиграла»,

«Наиболее актуальным для Пекина вопросом является быстрое ухудшение отношений с США. Си заявил в этом месяце, что США и их западные союзники приступили к кампании «всестороннего сдерживания, окружения и подавления Китая». Си также хочет представить себя великим государственным деятелем, неустанно работающим над укреплением мира во всём мире. Сообщается, что он планирует позвонить Зеленскому вскоре после разговора с Путиным. Если бы он поступил иначе, в мире остались бы только кадры его рукопожатия с российским лидером и впечатление, что он является его помощником… Си знает, что у России и Украины нет реальных перспектив предстоящих переговоров, потому что ни одна из них не готова уступать. Так что всё, что нужно – это позиционировать себя как потенциального миротворца, как только представится возможность»,

План Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине

«Китай предлагает России восстановить территориальную целостность Украины, вернув ей Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонские области. Т. е. Китай поддерживает в этой ситуации не Россию, а Украину. Но для России это означает безоговорочную капитуляцию, на которую, надеюсь, она не пойдет. Поэтому рассчитывать на поставки военной техники и вооружений из Китая не приходится. Более того, Китай в пункте 3 предлагает:

«Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля».

Т. е. ни о каком стратегическом наступлении нашей группировки и речи быть не может»,

Почему Россия может рассчитывать только на себя?