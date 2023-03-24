Не союзник, а партнер: визит лидера КНР в Москву продемонстрировал, что Россия может рассчитывать только на себя

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию широко и восторженно освещался в российских СМИ. Причины очевидны – в условиях противостояния России всему коллективному Западу, у Москвы не остается иного выбора, кроме как улучшать отношения с Китаем и азиатскими державами, пресловутый «разворот на Восток». Многие эксперты возлагают на Китай определенные надежды, полагая, в частности, что он усилит поддержку России в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине, тайно или явно начнет оказывать военную помощь.
Вчера мы услышали много красивых слов о российско-китайской дружбе, о том, что «отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав». Однако давайте посмотрим, что мы имеем в сухом остатке.
По итогам встречи было подписано 14 документов, из них 2 совместных заявления, 7 никого ни к чему не обязывающих меморандумов, два протокола (один из них об укреплении сотрудничества в области научных исследований), 1 комплексная программа, соглашение об обмене информацией и соглашение о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ.
То есть по факту ничего серьезного официально подписано не было. Некоторые эксперты и политологи уже делают предположения о неких тайных соглашениях, которые могли быть заключены, и даже о том, что Китай якобы может предоставить России полноценный ленд-лиз. Однако никакими фактами данные заявления не подкрепляются, и проверить их на данный момент не представляется возможным. Если предположить, что что-то подобное и было заключено, то узнаем мы об этом несколько позднее. Однако не похоже, что Владимир Путин и Си Цзиньпин достигли каких-то «прорывных» соглашений.
Каковы были истинные цели визита Си Цзиньпина в Москву? И почему России в военном конфликте следует рассчитывать только на себя? На эти вопросы и постараемся ответить в данном материале.
О целях визита Си Цзиньпина в Москву
Россия стала первой страной, которую посетил председатель КНР после переизбрания на третий срок, в связи с чем некоторые аналитики предполагали, что это неспроста, и российско-китайская дружба может заиграть новыми красками, особенно на фоне военного конфликта на Украине. Даже некоторые американские СМИ заподозрили, что Си Цзиньпин «собирается сблизиться с президентом РФ Владимиром Путиным» и может оказать России серьезную военную поддержку.
Однако не все западные СМИ придерживались подобного мнения, были и другие оценки. В частности, британская газета The Sunday Times в преддверии визита лидера КНР в Москву опубликовала материал под заголовком «Московская миссия Си состоит в том, чтобы в войне на Украине был один победитель – он сам», в котором было заявлено, что основной целью визита Си Цзиньпина в Москву является публичная демонстрация себя как потенциального миротворца.
«Встреча с президентом Путиным в понедельник и виртуальные переговоры с президентом Зеленским призваны выглядеть, как попытка положить конец войне на Украине. Китайский лидер, несомненно, предпочел бы, чтобы конфликт закончился, а не продолжался. Чуть более чем за год он нанес ущерб интересам Китая различными способами: активизировал НАТО, подорвал усилия Пекина по налаживанию дипломатических отношений с Европой, ослабил спрос на важнейших экспортных рынках, активизировал перевооружение Японии, подтолкнул США поставлять оружие на Тайвань. Однако у Си есть более неотложный приоритет: его цель – сделать так, чтобы Россия не проиграла»,
– пишет издание.
Журналисты британской газеты полагают, что Китай опасается, что в случае поражения России в военном конфликте на Украине, американцы обратят свой взор на Поднебесную и назначат ее «главным врагом», что невыгодно КНР.
«Наиболее актуальным для Пекина вопросом является быстрое ухудшение отношений с США. Си заявил в этом месяце, что США и их западные союзники приступили к кампании «всестороннего сдерживания, окружения и подавления Китая». Си также хочет представить себя великим государственным деятелем, неустанно работающим над укреплением мира во всём мире. Сообщается, что он планирует позвонить Зеленскому вскоре после разговора с Путиным. Если бы он поступил иначе, в мире остались бы только кадры его рукопожатия с российским лидером и впечатление, что он является его помощником… Си знает, что у России и Украины нет реальных перспектив предстоящих переговоров, потому что ни одна из них не готова уступать. Так что всё, что нужно – это позиционировать себя как потенциального миротворца, как только представится возможность»,
– резюмирует издание.
Данная оценка британской прессы, на взгляд автора, является достаточно здравой. Похоже, что Си Цзиньпин действительно пытается представить себя и Москве, и миру как миротворца и возможного посредника России с Западом. К тому же по части миротворчества у КНР есть достижения – сближение между Ираном и Саудовской Аравией при непосредственном посредничестве Китая (об этом читайте в материале «Военного обозрения»: «Пекинские соглашения: начало новой политической эры для мира»). Свой «мирный план» по Украине Си Цзиньпин уже предложил, и этот план, откровенно говоря, вызывает много вопросов.
План Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине
Свой мирный план из 12 пунктов Китай предложил еще в феврале, в нем звучали призывы прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». В Москве вчера заявили, что «положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине», однако давайте рассмотрим некоторые пункты данного плана.
В пункте первом говорится об «уважении суверенитета всех стран» и «соблюдении международных законов, в том числе устава ООН», но без двойных стандартов. Более того, там говорится о том, что «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран». Следуя международному праву, новые территории Российской Федерации являются территорией Украины, означает ли это, что КНР предлагает России сдаться под китайские гарантии?
Вопрос дискуссионный, некоторые эксперты предлагают читать данный пункт о «территориальной целостности» как-то по-другому, однако, на мой взгляд, там все сказано достаточно ясно. В следующих пунктах говорится об отказе от «менталитета холодной войны», прекращении односторонних санкций, прекращении огня, начале мирных переговоров, поддержке безопасности атомных электростанций и, что интересно, «гарантиях вывоза зерна». По мнению КНР, все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году.
Не секрет, что одним из главных потребителей украинского зерна является Китай, именно поэтому Пекин, как и Турция, видимо, настаивает на том, чтобы Россия неукоснительно соблюдала условия зерновой сделки.
В общем, план КНР это «за все хорошее, против всего плохого», однако с отнюдь не пророссийским подтекстом. В целом можно согласиться с полковником авиации в отставке Виктором Алкснисом, который по итогам визита Си Цзиньпина в Москву отметил, что Владимиру Путину не удалось убедить Си Цзиньпина поддержать Россию.
«Китай предлагает России восстановить территориальную целостность Украины, вернув ей Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонские области. Т. е. Китай поддерживает в этой ситуации не Россию, а Украину. Но для России это означает безоговорочную капитуляцию, на которую, надеюсь, она не пойдет. Поэтому рассчитывать на поставки военной техники и вооружений из Китая не приходится. Более того, Китай в пункте 3 предлагает:
«Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля».
Т. е. ни о каком стратегическом наступлении нашей группировки и речи быть не может»,
«Все стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, не допускать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля».
Т. е. ни о каком стратегическом наступлении нашей группировки и речи быть не может»,
– считает Алкснис.
Достаточно скептически по поводу визита китайского лидера в Москву настроен и экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в запасе Игорь Стрелков (Гиркин), который считает, что китайцы будут пытаться склонить Москву под своё видение «мирного урегулирования», которое не очень соотносится с национальными интересами России.
Почему Россия может рассчитывать только на себя?
На основании того, что первой страной, которую посетил председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания, стала Россия, некоторые аналитики предположили, что в списке приоритетов Китая Москва заняла первое место. Однако действительно ли это так?
Си прекрасно знал, что этот визит наделает много шума в СМИ и позлит американцев, однако готов ли он на реальное усиление конфронтации с США? Всем известные события на Тайване продемонстрировали всем, что нет, не готов, однако, может, что-то изменилось?
Чтобы ответить на вопрос о реальных приоритетах Китая в политике, следует обратиться к экономике (нынешняя политика перестала быть политикой как таковой и давно привязана к экономической составляющей) – кто главные торговые партнеры КНР на данный момент?
По итогам 2022 года тремя главными торговыми партнерами Китая являлись – Евросоюз, США и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Товарооборот Китая с Евросоюзом и США в 2022 году составил 1,6 трлн долларов, это в 8 раз больше, чем товарооборот с Россией, который составляет 190 млрд долларов, следует из данных таможенной статистики КНР. Учитывая, что, как уже было сказано выше, роль экономического фактора в современной политике превратилась в тотальную, становится очевидным, отношения с кем для Китая более важны.
Пока нет признаков того, что КНР готова идти на открытую конфронтацию с коллективным Западом. Америка и Европа стали для Китая главными и быстрорастущими рынками для сбыта товаров, а Китай для США важен как рынок экспорта. Поэтому едва ли стоит рассчитывать на то, что Китай будет идти на открытую конфронтацию, рискуя нарваться на неприятности (как это было в период президентства Дональда Трампа, вводившего пошлины на китайские товары). Ведь если Пекин даже тайно откроет ленд-лиз для России и начнет поставку боеприпасов или вооружений, это не утаится от западной разведки, и не сможет длительное время оставаться тайной для Запада.
В тех условиях, в которых оказалась Россия, это Пекин больше нужен Москве, а не Москва Пекину. Ведь именно Китай стал основным торговым партнером России после резкого сокращения импорта из ЕС. Именно через Китай закупается существенная часть электроники, и даже те же дроны и многое другое оборудование, необходимое России. Однако рассчитывать на полноценную дружбу с Китаем все же не приходится. КНР – это в первую очередь важный деловой партнер, а не друг и союзник.
Поэтому в военном конфликте на Украине Россия может полагаться только на себя.