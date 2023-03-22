Официальный представитель МИД РФ заявила о планах Запада окончательно уничтожить Украину

Намерение британских властей осуществить поставки украинской армии снарядов с обедненным ураном свидетельствует о явном намерении Запада окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В эфире радио "Спутник" Захарова подчеркнула, что подобные поставки свидетельствуют о явном намерении властей западных стран до конца уничтожить Украину. Заявления о намерениях совершить поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном говорят о том, что Запад не заботит будущее благополучие Украины.Захарова назвала подобные планы британских властей провокацией, нацеленной на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и выход украинского кризиса на новый уровень противостояния.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что заявление британских властей прозвучало во время российско-китайских переговоров на высшем уровне, в ходе которых в том числе обсуждалась китайская мирная инициатива решения украинского кризиса. По мнению Захаровой, это был преднамеренный шаг британской стороны.Захарова также подчеркнула, что применение снарядов с обедненным ураном является геноцидом в отношении мирного населения территорий, на которых применяется подобное вооружение. Использование подобных боеприпасов вызывает долгосрочные негативные последствия для всех людей, которые находятся в зоне их использования, а также вызывает значительный рост случаев онкологических заболеваний.