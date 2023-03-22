Военное обозрение
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Официальный представитель МИД РФ заявила о планах Запада окончательно уничтожить Украину

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Официальный представитель МИД РФ заявила о планах Запада окончательно уничтожить Украину

Намерение британских властей осуществить поставки украинской армии снарядов с обедненным ураном свидетельствует о явном намерении Запада окончательно уничтожить Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


В эфире радио "Спутник" Захарова подчеркнула, что подобные поставки свидетельствуют о явном намерении властей западных стран до конца уничтожить Украину. Заявления о намерениях совершить поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном говорят о том, что Запад не заботит будущее благополучие Украины.

Захарова назвала подобные планы британских властей провокацией, нацеленной на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и выход украинского кризиса на новый уровень противостояния.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что заявление британских властей прозвучало во время российско-китайских переговоров на высшем уровне, в ходе которых в том числе обсуждалась китайская мирная инициатива решения украинского кризиса. По мнению Захаровой, это был преднамеренный шаг британской стороны.

Захарова также подчеркнула, что применение снарядов с обедненным ураном является геноцидом в отношении мирного населения территорий, на которых применяется подобное вооружение. Использование подобных боеприпасов вызывает долгосрочные негативные последствия для всех людей, которые находятся в зоне их использования, а также вызывает значительный рост случаев онкологических заболеваний.
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Использованы фотографии:
МИД РФ
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23 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:36
    +3
    Очень жаль. Украинцы так усердно мыли европейские унитазы,выполняли всю черную работу. И на тебе! Мечта о ,,труселях,, осталась- мечтой.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Очень жаль. Украинцы так усердно мыли европейские унитазы,выполняли всю черную работу. И на тебе! Мечта о ,,труселях,, осталась- мечтой.

      Эту мечту у них никто не отнимает - для женского населения, детей и подростков ЕС открыт как никогда.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:22
      +1
      На этой фотке все сказано и показано. Особенно Медведей и Лавров на заднем плане, Которые откровенно и непосредственно угорают над планами запада после подписания Путиным В.В. договорённостей с товарищем СИ
  2. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 13:43
    -8
    Если мне не изменяет память, то это снаряд против танков с хорошим бронепробитием. Факт совершён Украина их получит. А радиционное заражение не будет не знай какой.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:58
      +4
      Цитата: Mol_18
      Если мне не изменяет память, то это снаряд против танков с хорошим бронепробитием. Факт совершён Украина их получит. А радиционное заражение не будет не знай какой.

      У Вас ещё будет возможность доказать на личном примере безопасность проживания на территориях подверженных загрязнению обеднённого урана от расстрелянных на Украине НАТОвских снарядов. Готовьтесь к переезду.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 14:08
        -3
        "У Вас ещё будет возможность доказать на личном примере безопасность проживания на территориях подверженных загрязнению обеднённого урана"
        что то иракцы и бывшие югославы не мрут массово от радиации. да и негры- заряжающие в абрамсах массово от импотенции не страдают
    2. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 14:14
      0
      вы правы, в радиационном отношении он почти безопасен... просто попадание такого снаряда это гарантированная потеря танка
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 14:36
        -1
        Я сейчас читал так и будет, верно вы подметили, что танку хана. На военом обозрение в телерамме, выложили как едут Т 54
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: Mol_18
      Если мне не изменяет память, то это снаряд против танков с хорошим бронепробитием. Факт совершён Украина их получит. А радиционное заражение не будет не знай какой.

      Да после чернобыля вам и море по колено! fool
      Вам один стронций сколько дел натворил, подумаешь ещё и уран внутрь попадёт.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:46
    0
    Победа любой ценой ! Даже если не победят украинцы ,победят украинцев .Борьба с перенаселением планеты в общих чертах
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:47
      -1
      Скорее освобождение территории для новых украинцев, которые без мойвы.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:56
        +2
        Если без мойвы - значит, с минтаем lol
        Ттттттттт
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:20
          0
          Цитата: роман66
          значит, с минтаем

          А вот фигушки - с хеком !
          Рома hi
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 14:28
            0
            Цитата: Uncle Lee
            А вот фигушки - с хеком !
            Рома

            Рыба сейчас дороже мяса, а мамалыга дешевле.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:49
    0
    Естественно. Авантюра и затевалась чтоб с помощью презеиватива получить себе удовольствие, после выкинуть(вспомнив про все военн престумления и коррупцию с прочим). Но не вышло. А раз не вышло и 404 рф отойдет, то надо максимально нанести урон территории и тут всё уместно. Это же чужая земля еще и русским заселина. И что им то сделают в ответ? Ураном англию не загадят, города в щебень не разнесут,землю на 5 метров в глубину не вывезут.
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:50
    +2
    Так обеспечьте, чтобы эти снаряды на Украину не попали, "гуманистичные" вы наши...
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:51
    +1
    В ответ на поставку снарядов с обедненным ураном, Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, высказала озабоченность о будущем благополучии Украины.
    Ожидаемо.
    Теперь бы кто высказался о благополучии России, российских бойцов на передовой, которым с этими снарядами иметь дело. Желательно Шойгу. Можно Герасимов. Потому что от Самого Главного мы вряд ли что услышим.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:04
    0
    Клоуну-то что, он доиграет свою роль и свалит за бугор, так же и его команда...., благо уже нахапали. А народ что? Ну живут же в Ираке, усе не вымерли, так и тут будут жить, наверно, но это не точно. Да какая разница.....
  8. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 14:11
    +3
    "Захарова также подчеркнула, что применение снарядов с обедненным ураном является геноцидом"
    иногда стыдно становится за наши необразованные власти и их представителей, несущих такую дичь. это даже не пурга, песков на их фоне- сокровищница мысли
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:22
      0
      Цитата: аксельбант
      стыдно становится за наши необразованные власти

      Русская пословица: "Каков поп, таков приход"! feel
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:30
    0
    Захарова назвала подобные планы британских властей провокацией, нацеленной на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и выход украинского кризиса на новый уровень противостояния.

    МИД РФ на такие штуки должен реагировать не на "Радио Спутник" и не на уровне "говорящей головы", а заявлять официальные протесты на уровне министра или его зама.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:45
    0
    Официальный представитель МИД РФ заявила о планах Запада окончательно уничтожить Украину
    . Кого и когда наглам было жалко???
  11. Pavel_Sh
    Pavel_Sh Сегодня, 15:10
    0
    Честно говоря слабая новость.
    К чему британцы поставят снаряды с обеденным ураном. К тем 10ти (условно) Челленджерам которые они передадут Украине? И сколько боекомплектов мелкобритания сможет позволить себе списать?
    Танки и так на поле боя долго не живут, не думаю что это вообще будет иметь хоть какой-то эффект.
    Ну и заявление о хоть сколько то значимом радиоактивном загрязнении от таких боеприпасов ничего кроме улыбки не вызывают.