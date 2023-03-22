Президент Белоруссии: Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, вы увидите ответ, он станет уроком для всей планеты

Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, все увидят ответ. Он будет страшным. И это станет уроком для всей планеты.

Они (на Западе и на Украине) дождутся того, что Россия поставит нам снаряды с настоящим ураном. Они этого там хотят?

Белорусский президент отреагировал на заявление замглавы военного ведомства Британии Аннабель Голди о намерениях поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Напомним, что ранее на эти намерения отреагировали в Кремле, указав на то, что это лишний шаг на пути эскалации украинского конфликта и Россия будет вынуждена отвечать на применение снарядов с ураном. В Британии поспешили объявить, что это «стандартные боеприпасы», которые нельзя относить «к грязной бомбе» или чему-то подобному.Александр Лукашенко высказался по этому поводу следующим образом:По словам белорусского президента, все знают, что у России есть далеко не только обеднённый уран.Александр Лукашенко:Сегодня белорусский лидер посетил Хатынь, где нацисты, включая украинских, в годы Великой Отечественной войны совершили военное преступление, уничтожив более сотни местных мирных жителей.В книге записей мемориального комплекса президент РБ написал, что увиденное потрясает. Ранее официальный Минск сделал заявление о том, что Беларусь и белорусы никогда не смирятся с возрождение нацизма и фашизма в любых проявлениях.