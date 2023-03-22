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Президент Белоруссии: Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, вы увидите ответ, он станет уроком для всей планеты

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Президент Белоруссии: Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, вы увидите ответ, он станет уроком для всей планеты

Белорусский президент отреагировал на заявление замглавы военного ведомства Британии Аннабель Голди о намерениях поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Напомним, что ранее на эти намерения отреагировали в Кремле, указав на то, что это лишний шаг на пути эскалации украинского конфликта и Россия будет вынуждена отвечать на применение снарядов с ураном. В Британии поспешили объявить, что это «стандартные боеприпасы», которые нельзя относить «к грязной бомбе» или чему-то подобному.


Александр Лукашенко высказался по этому поводу следующим образом:

Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, все увидят ответ. Он будет страшным. И это станет уроком для всей планеты.

По словам белорусского президента, все знают, что у России есть далеко не только обеднённый уран.

Александр Лукашенко:

Они (на Западе и на Украине) дождутся того, что Россия поставит нам снаряды с настоящим ураном. Они этого там хотят?

Сегодня белорусский лидер посетил Хатынь, где нацисты, включая украинских, в годы Великой Отечественной войны совершили военное преступление, уничтожив более сотни местных мирных жителей.

В книге записей мемориального комплекса президент РБ написал, что увиденное потрясает. Ранее официальный Минск сделал заявление о том, что Беларусь и белорусы никогда не смирятся с возрождение нацизма и фашизма в любых проявлениях.
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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62 комментария
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:56
    -34
    Александр Лукашенко высказался по этому поводу следующим образом:

    Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, все увидят ответ. Он будет страшным. И это станет уроком для всей планеты.
    Лукашенко введёт картофельное эмбарго для недружественных стран, а также запрет на экспорт морепродуктов белорусского производства. request
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:06
      +5
      Лукашенко введёт картофельное эмбарго для недружественных стран, а также запрет на экспорт морепродуктов белорусского производства.

      Кроме запрета на экспорт продукции есть и более действенные методы вразумления для больных на голову англосаксов. Зря иронизируете. Когда дело примет необратимый оборот для России или Белорусии ответ может подразумевать необратимые последствия для бриттов.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:30
        -4
        Добычу урановой руды на многих месторождениях ведут шахтным или карьерным способом. Там годами работают люди и безусловно получают свою дозу радиации. Радиоактивность сердечника из обедненного урана на 40% ниже руды. По мнению некоторых ученых, нужно годами носить в кармане обломок сердечника, чтобы получить запредельную дозу облучения. Ссылки на рост раковых заболеваний в местах применения, не находят точных научных доказательств, что именно стало причиной. Вот и пойми, кому и чему верить. sad
        1. ishinmaikl
          ishinmaikl Сегодня, 14:36
          +4
          Пыль вроде опасна..При попадании снаряда в броню с краном или уранового домика в броню пыль урановая вроде образуется и вдыхается ..
        2. HAM
          HAM Сегодня, 14:40
          +10
          Мой дядя возил на Кразе руду в Смолино,умер от онкологии в 50 с небольшим,его жена ещё моложе умерла,тоже от онкологии....какие ещё нужны доказательства? В Смолино(Украина) урановая шахта,а болеют с селе многие,отнюдь не гриппом...
        3. 2112vda
          2112vda Сегодня, 14:52
          +4
          С чего вы решили что именно шахтным или карьерным способом? Это прошлое. Есть более интересные способы, а именно методом выщелачивания в пласте. Господ неверующих нужно отправлять как подопытных кроликов на испытания. Не верят, пусть докажут обратное на личном опыте. Все трансурановые металлы токсичны, там и радиоактивности особо то и не нужно, и так гадость редкая.
        4. Хорон
          Хорон Сегодня, 15:08
          +2
          Радиоактивность сердечника из обедненного урана на 40% ниже руды.

          Какая разница для того кому уран попал внутрь организма? Цезий тоже не особо опасен для организма, пока не попадёт внутрь. Хотя видимо чернобыльские события вы не застали и не знаете как это когда огород который вы считали безопасен, вдруг стал смертельно опасен выросшим на нём урожаем. Да и грибы которые вы ели до этого, вдруг становились смертельным приговором для грибника.
        5. fiv
          fiv Сегодня, 15:13
          0
          Уран сам по себе страшно неполезный для организма металл, в смысле ядовитый. Также, он очень трудно выводится из организма. Он альфа-активен. Пусть его радиоактивность мала, я имею в виду обедненный уран, но даже пылинка урана, находясь в тканях организма, каждую альфа-частицу будет испускать непосредственно в живую ткань, вызывая лучевые и онкологические, и генетические последствия. А находиться рядом с герметически упакованным куском обедненного урана - да, безопасно.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:35
        +5
        ...........ответ, он станет уроком для всей планеты

        Хотелось бы увидеть результаты этого урока в странах, откуда эти боеприпасы приедут .
      3. nin
        nin Сегодня, 14:41
        +1
        ответ может подразумевать необратимые последствия для бриттов

        здесь Лукашенко озвучил давнюю мечту Белорусии - заполучить в полное владения ядерное оружие..
        1. Normann
          Normann Сегодня, 14:59
          +3
          давнюю мечту Белорусии
          а зачем? Рядом есть РФ, де-факто мы одна страна.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:16
      +1
      На заднем плане - Медведей и Лавров угорают над США после подписания договорённостей с товарищем СИ
  2. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 13:58
    -7
    Урановые вроде бопсы))
    Как они могут взрываться на позициях каких то?)
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 14:03
      +10
      Когда он стачивается - вызывает радиоактивное заражение местности...Есть отчет по применению в Ираке.
      С Уважением
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 14:25
        +7
        + страдают и расчеты танков - применяющие эту гадость (хотя Хряков не жалко) - я о воздействии ! радиация достигает 60% от обычного урана. прецеденты уже есть когда стреляли по Югославии
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 14:31
          +3
          Да, именно! Пыль, содержащая уран попадает в дыхательную и пищеварительную системы. Как и все тяжелые металлы уран очень трудно вывести из организма. Он сам по себе токсичен, плюс радиоактивное излучение...
          С Уважением
        2. Бонифаций
          Бонифаций Сегодня, 15:16
          0


          Н да уж! Дырочка что надо - до 700 мм как "сквозь масло"
      2. haron
        haron Сегодня, 14:27
        +2
        Цитата: nobody75
        Когда он стачивается - вызывает радиоактивное заражение местности..

        Не радиоактивное, а токсическое.
        Его токсико - химическая активность на много опасней чем радиоактивность. Хотя его токсичность менее опасна чем у соединений ртути, мышьяка, радия и еще кучи наших "сожителей".
        В Ираке токсическую проблему делали БОПСы малых калибров (20-30мм), коих было выпущено более чем пол миллиона штук.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:34
        +1
        Когда он стачивается - вызывает радиоактивное заражение местности.
        Кто его точит? Надо его потереть и он начинает излучать? Вспомнилось про эбонитовую палочку... belay Но пишут, что они опасны даже для экипажей танка из-за пыли, которая слетает с них.
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 15:17
          0
          Когда лом пробивает броню он стачивается...
          С Уважением
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 14:04
      +5
      Поэтому батьки и не боится говорить то что он озвучил, а урановый лом прилетит, тут можно не сомневаться, чем ответит наш начальник вот вопрос, не хочется быть провидцем, но наверно соберут заседание Совбеза ООН, собственно этим и закончиться.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 14:11
      +3
      Ну, у них кажись, есть заброневой эффект, взрывоподобный
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:33
        +2
        Ядовит, нагревается сильно, "пылит" ядовито... в общем, радости мало.
        Привет Роман soldier
      2. haron
        haron Сегодня, 14:58
        +1
        Цитата: роман66
        Ну, у них кажись, есть заброневой эффект, взрывоподобный

        Точно такой-же как и у 3БМ60 «Свинец-2 ДУ».
        "Вцрывоподобный" правильно именовать пирофорный. Это когда самовоспламеняются относительно мелкие частицы "стружки" урана, и разлетаясь могут могут повредить и зажечь окружающие предметы.
        Точно также как церий в огниве зажигалок, магний, алюминий.
    4. Отец папы Карло
      Отец папы Карло Сегодня, 14:19
      +1
      235 вроде как применяются в снарядах. Пыль идет при взрыве. Дети с двумя головами потом рождаются. Челленджер не может пробить т-90 своим нарезным стволом. Урановым стержнем компенсируют. Ждем Посейдона в деле в ответку.
    5. Юра
      Юра Сегодня, 14:19
      +8
      Приложение II к Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года классифицирует обедненный уран как ядерные материалы второй категории. Речь идёт не о ядерных взрывах, речь об огромных территориях зараженных ураном. Ниже по ссылке один из немногих материалов о последствиях, просто статья журналиста, если взглянуть на вещи и поискать на эту тему сведения, вы увидите ошеломляющие, обескураживающие по масштабам последствий факты.
      Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26241/3122383/
      1. nin
        nin Сегодня, 14:38
        +2
        Речь идёт не о ядерных взрывах, речь об огромных территориях зараженных ураном

        это долгоиграющий негативный фактор и британцы это хорошо знают... и гадят..
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:43
        +1
        Цитата: Юра
        Речь идёт не о ядерных взрывах, речь об огромных территориях зараженных ураном.

        Обедненный уран-238 - побочный продукт производства обогащенного урана-235. Урановая руда проходит через сотни центрифуг, и на выходе получается 11% обогащенного урана и 89% - обедненного, с которым надо что-то делать. Придумали для использования в бронебойных снарядах (и утилизировать не нужно).
        Пути отравления ураном, это контакт с кожей (урановая шрапнель при взрыве снаряда или танка). Вдыхание урановой пыли, которая образуется при горении снарядов. И третий путь: зараженные вода и земля, дающие отравленные плоды. Чтобы осознать что творят англосаксы, какой ужас несут населению планеты, нужно знать не забывать, что период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет. Но это не останавливает сатанистов от его применения.
    6. 2112vda
      2112vda Сегодня, 14:59
      0
      При попадании уранового сердечника БОПС в броню начинается экзотермическая реакция между ураном и сталью, продукты реакции распыляются в виде мелкодисперсной пыли, вот в этом опасность. Если "лом" войдёт в грунт, бог с ним, в случае необходимости можно откопать.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:21
        0
        При попадании уранового сердечника БОПС в броню начинается экзотермическая реакция между ураном и сталью

        Это что-то новое в неорганической химии...это ничего что в стальных пресс-формах формуют брикеты. Уран очень тяжелый и прочный металл, какая может быть реакция между металлами? Ну ладно Лукашенко, у которого взрываются снаряды с ураном...
    7. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:18
      0
      Вашу позицию прикрывает танк, вы с ним рядом и в него прилетел бопс. Сколько у вас будет времени, чтобы одеть отсутствующий распиратор или противогаз? Где гарантии что водичку которую вы будете пить в зоне бд уже не отравили соли урана? К тому же танк и его экипаж тоже могут находятся на позиции, в случае ведения бд.
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 14:06
    +4
    Испытание новой ядреной на Новой Земле например мелкобритания сильно почувствует. Заодно скандинавы "перезагрузят" желание войти в нату.

    Не силён в баллистике ракет, но можно с Северной Кореи запустить "подозрительно новый носитель" и закинуть его за новую Зеландию над Австралией, как бы намекая на новую дальность
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:17
      +4
      Цитата: lubesky
      с Северной Кореи запустить "подозрительно новый носитель"

      Ким запросто запустит...А вот про Новую Землю очень сомневаюсь.... hi
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 14:21
        +4
        Цитата: Uncle Lee
        А вот про Новую Землю очень сомневаюсь....


        А пора бы уже, ещё вчера! hi
        1. nin
          nin Сегодня, 14:45
          +2
          А пора бы уже, ещё вчера!

          чтобы мыши спрятались под веник..
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:59
        0
        Цитата: Uncle Lee
        А вот про Новую Землю очень сомневаюсь...

        Норвеги до сих пор трясутся от ее упоминании, но правительство по указанию США забыло.
  4. мерцание
    мерцание Сегодня, 14:14
    +5
    заявление замглавы военного ведомства Британии Аннабель Голди о намерениях поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном
    Лондон - цель номер 1 для ядерных сил России.
    "Лондон должен быть разрушен"
    ---
    Тогда текст из учебника английского языка :
    London is the capital of Great Britain
    будет вызывать смех у учащихся. bully
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: мерцание
      Лондон должен быть разрушен"

      Лондиниум? Как и Карфаген собственно. А Бизантиум должен быть возвращён в лоно Церкви!
    2. nin
      nin Сегодня, 14:44
      +2
      Лондон должен быть разрушен

      это ж музей под открытым небом!! там столько ценностей стянуто со всего света... Печалька будет - Лондон толком то и не бомбили...
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:15
    -2
    Уже обсуждали здесь
    Чистый пиар ход, так как радиоктивности не насчитали, только ядовитость бронебойного лома
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:15
    +2
    Президент Белоруссии: Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, вы увидите ответ, он станет уроком для всей планеты
    . Громко, но... что можно сделать? Как будут/могут ответить, реально?
    1. yasel
      yasel Сегодня, 14:19
      +1
      И это не ядерный удар, но новый Чернобыль точно.
  7. yasel
    yasel Сегодня, 14:18
    +1
    Циркон или Кинжал в любой Британский реактор!
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: yasel
      Циркон или Кинжал в любой Британский реактор!


      И каково же будет удивление всего Запада, что американцы не готовы умирать даже за старую мачеху...
      1. nin
        nin Сегодня, 14:46
        +2
        американцы не готовы умирать даже за старую мачеху...

        клетчатая ковбойская рубашка ближе к телу...
  8. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 14:20
    -1
    Где новость про эшелон с т-55? Вот это ответка так ответка!
  9. yasel
    yasel Сегодня, 14:24
    +4
    Превентивно можно ударить Кинжалом по посольству Британии в куеве.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:28
    0
    Александр Лукашенко высказался по этому поводу следующим образом:

    Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, все увидят ответ. Он будет страшным. И это станет уроком для всей планеты.
    Весь мир в труху, но потом... recourse
  11. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:28
    +6
    Батька спасибо за конкретику.. а то соплежуйство надоело!
  12. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:35
    +3
    Тема про биолаборатории на Украине посолиднее, но ее тоже ухитрились слить
  13. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 14:37
    +2
    Дайте уже Александру Григорьевичу ядерный батон, он уж точно его запустит по назначению.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 15:03
      0
      Вот и Полонезы идут дружным строем...
  14. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:42
    +3
    Для ответа нужна ответственность, а именно с ней и боролись отечественные чиновники аж с пятьдесят третьего года, и боролись успешно.
    Так что большой вопрос, чем будет страшен этот ответ, и о каком уроке идёт речь.
    1. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 14:59
      0
      No importa tanto cuál será la respuesta aterradora o demoledora si realmente dan una respuesta así, muy aleccionadora para esas potencias occidentales engreídas y arrogantes que desprecian y discriminan todo do lo ruso.
  15. Prapor
    Prapor Сегодня, 14:47
    +3
    По поводу Хатыни, кстати, помню смотрел один докум.фильм, там рассказывали, что всех участников установили, но во времена СССР, вскоре после ВОВ, тогдашний председатель компартии республики УССР вставал в кабинетах высоких на колени и умолял не раскрывать имена убийц. Потому что боялся, что вспыхнет гражданская война БССР против УССР и прибалтики. Когда все советские граждане узнали бы, что палачами были не немцы, а именно националисты-коллаборационисты, они поджигали, и за пулеметами так же были они, а уничтожена не только Хатынь а сотни таких же деревень, с особой жестокостью. Операции то конечно планировали немцы в рамках борьбы с партизанами, и большая доля исполнителей и были местные нацисты, про отряды SS, типа Дирлевангера и прочих бранденбургов и всяческих зондер-комманд и айнзатц групп и так все знают. Мы ничего не забыли!
  16. Комментарий был удален.
  17. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:52
    +1
    Si son sumininistradas tales municiones y los ucronazis llegan a usarlas y, la respuesta rusa no es demoledora, perderá mucho más prestigio el gobierno ruso que con todas las líneas rojas que le han sobrepasado irrespetuosa y humillantemente.
  18. wervolf1981
    wervolf1981 Сегодня, 14:53
    +2
    Как обычно расскажут про очередные красные линии и всё!!!!
  19. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: oppozite28
    Александр Лукашенко высказался по этому поводу следующим образом:

    Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, все увидят ответ. Он будет страшным. И это станет уроком для всей планеты.
    Лукашенко введёт картофельное эмбарго для недружественных стран, а также запрет на экспорт морепродуктов белорусского производства. request

    Нет: это будет нечто иное, но свет от него увидят и в Лондоне.
  20. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:01
    0
    Президент Белоруссии: Как только боеприпасы с обеднённым ураном взорвутся на российских позициях, вы увидите ответ, он станет уроком для всей планеты

    Естественно, россия после этого может с чистой совестью применять "свинец-2", а территория украины станет токсичной для любого вида деятельности.
  21. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:02
    0
    Путин 24.02.2022 тоже много чего говорил . Есть видеозапись. Ну и толку то сколько ? Ноль. Никто его не боится . Что хотят хохлам то и поставляют , как хотят так и помогают. А все почему ? Потому что слова не подкрепляются делами , а безнаказанность как известно рождает вседозврленность. Сам виноват . И я больше чем уверен что и снаряды с ураном поставят и авиацию и много чего еще
  22. book
    book Сегодня, 15:05
    0
    испытать на тех кто поставит боеприпасы с обедненым уранои посейдон,пусть на себе испытают заражение и нам польза проведем испытание
  23. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 15:07
    +1
    Беларусь меня поразила (лет 8-12 назад) тем, как бережно они хранят память о ВОВ. Помнят всех героев и помнят всех говнюков. Почему в России нет этого? Кто такой Немцов, кто такой (не писатель) - Гайдар? Что за мразь 'Рыжий"? Явлинский, Хазбулатов, - почему даже "Меченный" у нас не записан в предатели? Вечно пьяненький как-то извернулся. Помер. Оставил нам Великого Темного - за это пьянчцжке низкий поклон.