В понедельник, 20 марта, с государственным визитом в столицу России прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.
В первый же день рабочей поездки китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Закрытая беседа двух лидеров длилась около 4,5 часов. 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным, в ходе которых обсуждались текущее состояние и перспективы экономического партнерства двух стран.
Между тем для большинства мировых политиков и представителей СМИ главной интригой встречи лидеров России и Китая стало вероятное обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине.
Со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главы двух стран в ходе переговоров не вели обсуждения плана, предложенного Киевом, пишет РИА Новости.
Напомним, что киевский режим пытается «продвигать» свой мирный план, в который входят абсолютно неприемлемые для России условия. В частности, отказ от новых регионов и Крыма.
В то же время, чиновник отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями касательно мирной инициативы, которую в феврале текущего года предложил Китай. При этом Песков подчеркнул, что президент России уже об этом сообщал.
Как ранее заявлял российский лидер, пункты мирного плана, предложенного КНР, могут лечь в основу дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что Пекин выступает исключительно за мирное решение ситуации путем диалога.
Ранее сообщалось, что на Си Запад попытался оказать давление с тем, чтобы он отказался от государственного визита в Москву. Этого не произошло.