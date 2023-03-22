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В Кремле ответили на вопрос об обсуждении с председателем КНР мирного плана по Украине в ходе переговоров

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В Кремле ответили на вопрос об обсуждении с председателем КНР мирного плана по Украине в ходе переговоров

В понедельник, 20 марта, с государственным визитом в столицу России прибыл председатель КНР Си Цзиньпин.


В первый же день рабочей поездки китайский лидер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Закрытая беседа двух лидеров длилась около 4,5 часов. 21 марта Си Цзиньпин провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным, в ходе которых обсуждались текущее состояние и перспективы экономического партнерства двух стран.

Между тем для большинства мировых политиков и представителей СМИ главной интригой встречи лидеров России и Китая стало вероятное обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главы двух стран в ходе переговоров не вели обсуждения плана, предложенного Киевом, пишет РИА Новости.

Напомним, что киевский режим пытается «продвигать» свой мирный план, в который входят абсолютно неприемлемые для России условия. В частности, отказ от новых регионов и Крыма.

В то же время, чиновник отметил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями касательно мирной инициативы, которую в феврале текущего года предложил Китай. При этом Песков подчеркнул, что президент России уже об этом сообщал.

Как ранее заявлял российский лидер, пункты мирного плана, предложенного КНР, могут лечь в основу дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркнул, что Пекин выступает исключительно за мирное решение ситуации путем диалога.

Ранее сообщалось, что на Си Запад попытался оказать давление с тем, чтобы он отказался от государственного визита в Москву. Этого не произошло.
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7 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 14:36
    0
    При любом раскладе это лучше, чем планы запада - по их евроурегулированию конфликта на укрорейхе.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:45
      -1
      на Си Запад попытался оказать давление
      Аналогично, что оказывать давление на цунами !
  2. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:43
    +3
    Какой мирный план Китая? Зачем он ему? Китай да и Турция благодаря СВО такие деньги с нас имеют, в мирное время так не заработать. Этот план заранее не ВЫПОЛНИМ.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:50
    -3
    Как многие на сайте,истинные ценители КНР предсказывали ,в договорах присутствует : Обмен спутниковой информацией( прогноз погоды bully ) и военнотехническое сотруднечество( изучение торсионных полей и влияние их на мозги противника) .В скобках это для НАТО.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:04
    -1
    Китайцы план предложили для отмазки. Мы его согласились обдумать для проформы.
    А теперь пора и о серьёзных делах поговорить! wink
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    -1
    К вечеру Блинкин будет истерить : Си Цзиньпин обязан позвонить наркоману ,и выслушать его план.Только зе умеет план курить,но не писать его.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 15:08
    0
    Запад попытался оказать давление

    каким-таким образом (военным путем уже вряд ли, да и экономические рычаги уже не те), терять власть над миром очень обидно, видимо.