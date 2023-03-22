В Крыму суд приговорил задержанного украинского шпиона к 12 годам колонии

В Крыму суд приговорил задержанного в июне 2021 года жителя Симферополя Станислава Стеценко, занимавшегося шпионажем в пользу киевского режима, к лишению свободы на 12-летний срок.Как утверждается в сообщении пресс-службы крымского управления ФСБ РФ, суд признал злоумышленника виновным по статье 275 (госизмена) Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе досудебного расследования было установлено, что действуя по заданию украинской разведки, Стеценко в течение продолжительного периода времени получал и передавал своим кураторам в украинских спецслужбах информацию о полетах российских военных самолетов в районе Крымского полуострова. Для передачи информации осужденный использовал специализированное антенное и передающее и приемное оборудование. За предоставление информации злоумышленник получил от украинских спецслужб денежное вознаграждение в общей сложности составляющее 1300 долларов США.Суд признал Стеценко виновным по всем пунктам обвинения и вынес приговор в виде лишения свободы на срок 12 лет и ограничения свободы на срок 1 год, предполагающего отбывание основной части наказания в колонии строгого режима.Ранее сообщалось об аресте двух жителей Севастополя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Арестованные передавали сотрудникам украинской разведки информацию о военных объектах.Следствие установило, что один из задержанных, будучи "сторонником украинской идеологии", был завербован СБУ еще в 2016 году. При помощи своего знакомого злоумышленник посредством интернет-мессенджера WhatsApp передавал украинской разведке информацию, которая могла нанести ущерб обороноспособности РФ.