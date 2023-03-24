Якоб Понтуссон Делагарди и его роль в событиях Смуты



Якоб Делагарди

Юность и поход в Россию в качестве союзника



Встреча Скопина-Шуйского и Делагарди

Противник

«Делагарди предпочел город державе... Если бы он неукоснительно присоединился к нашему войску под столицей, чтобы усилить Ляпунова, разделить с ним славу успеха, отразить Ходкевича, восстановить Россию, то венец Мономаховый, исторгнутый из рук литовских, возвратился бы, вероятно, потомству варяжскому, и брат Густава Адольфа или сам Адольф в освобожденной Москве законно избранный, законно утвержденный Великою Думою Земской, включил бы Россию в систему держав, которые через несколько лет основали равновесие Европы до времен новейших».



Укрепления Тихвинского монастыря



Пожилой Делагарди