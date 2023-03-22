Министр обороны России: Два украинских морских дрона уничтожили в Крыму военнослужащие-девушки

Два из трех морских беспилотных аппаратов ВСУ, которые сегодня пытались атаковать Севастополь, были уничтожены военнослужащими ВМФ РФ – девушками. Об этом на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил сегодня глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, атака беспилотников имела место с 4 утра до 5 часов 56 минут утра. Все три морских дрона были уничтожены российскими военными. Два из них уничтожили находившиеся в это утро на дежурстве военнослужащие-девушки.
Министр обороны назвал имена отличившихся военнослужащих. Это главный старшина Целуйко Татьяна и старший матрос контрактной службы Фалеева Марина. Шойгу дал поручение представить девушек-военнослужащих к государственным наградам и выписать полагающуюся за уничтожение объектов противника денежную премию.
Об успешном отражении атаки морских дронов ранее сообщал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что дроны пытались проникнуть в бухту Севастополя. От взрывов, которые произошли в результате уничтожения беспилотников, повыбивало стекла в домах на улице Ленина и площади Нахимова. На площади Нахимова стекла вылетели в Доме Москвы, расположенном недалеко от Графской пристани. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет.
Украинские формирования регулярно пытаются устраивать диверсии и провокации против российских военных кораблей в Севастополе. Однако все беспилотники уничтожаются еще на подступах к военным объектам.