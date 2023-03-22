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Министр обороны России: Два украинских морских дрона уничтожили в Крыму военнослужащие-девушки

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Министр обороны России: Два украинских морских дрона уничтожили в Крыму военнослужащие-девушки

Два из трех морских беспилотных аппаратов ВСУ, которые сегодня пытались атаковать Севастополь, были уничтожены военнослужащими ВМФ РФ – девушками. Об этом на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил сегодня глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.


По словам Шойгу, атака беспилотников имела место с 4 утра до 5 часов 56 минут утра. Все три морских дрона были уничтожены российскими военными. Два из них уничтожили находившиеся в это утро на дежурстве военнослужащие-девушки.

Министр обороны назвал имена отличившихся военнослужащих. Это главный старшина Целуйко Татьяна и старший матрос контрактной службы Фалеева Марина. Шойгу дал поручение представить девушек-военнослужащих к государственным наградам и выписать полагающуюся за уничтожение объектов противника денежную премию.

Об успешном отражении атаки морских дронов ранее сообщал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что дроны пытались проникнуть в бухту Севастополя. От взрывов, которые произошли в результате уничтожения беспилотников, повыбивало стекла в домах на улице Ленина и площади Нахимова. На площади Нахимова стекла вылетели в Доме Москвы, расположенном недалеко от Графской пристани. Пострадавших среди мирных жителей и военнослужащих нет.

Украинские формирования регулярно пытаются устраивать диверсии и провокации против российских военных кораблей в Севастополе. Однако все беспилотники уничтожаются еще на подступах к военным объектам.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 14:53
    -1
    Есть женщины в русских селеньях.
    Коня на скаку обгонят - горящую избу задуют.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:09
      0
      слона на скаку остановят и хобот есу оторвут
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 14:57
    0
    Для тех кто будет ёрничать
    Министр обороны назвал имена отличившихся военнослужащих.
    Он отметил что они отличились а не лично с одной гранатой против трёх танков... Начальник смены, расчёта одна, оператор вторая. Оператор обратила внимание на слабую засветку( дельфины, косяк кефали, бревно топляк...)- цель!. Начальник смены, расчёта, принял решение что цель, и по докладу девчонок атака отражена. Так что, как то так , всё и было!.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:59
    +1
    Вопрос Одессы и Николаева отпадает сам собой...., иначе безопасности в Крыму не будет никогда.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:00
    0
    Два из трех морских беспилотных аппаратов ВСУ, которые сегодня пытались атаковать Севастополь,
    были сбиты
    военнослужащими ВМФ РФ – девушками. Об этом на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации заявил сегодня глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.


    Несколько косноязычно, может он не понимает, что морские цели топят, а летающие сбивают. Да и к чему такое уточнение, а то бандеровцы скажут, что всех отправили на фронт, остались одни "девушки".
    1. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: Konnick
      остались одни "девушки".

      Хотя как говорят другие специалисты
      Цитата: Быков.
      Есть женщины в русских селеньях.

      Кстати согласно устава, у нас в ВС РФ есть женщины-военнослужащие, про девушек военнослужащих ни чего нет.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Konnick
      может он не понимает, что морские цели топят, а летающие сбивают.

      Всяко бывает. На днях одну летающую утопили...
  5. ALARI
    ALARI Сегодня, 15:02
    0
    дроны пытались проникнуть в бухту Севастополя. От взрывов, которые произошли в результате уничтожения беспилотников, повыбивало стекла в домах на улице Ленина и площади Нахимова
    Это какой заряд дроны несли?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:04
    0
    Молодцы девчата: так держать! Мы гордимся Вами!
  7. Normann
    Normann Сегодня, 15:05
    0
    Была же новость на топваре про остановку данных беспилотников боновыми заграждениями, или я что-то путаю.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 15:08
      0
      про остановку данных беспилотников боновыми заграждениями

      Могли попытаться "перепрыгнуть", но народ в интернетах пишет, что дроны были обнаружены заблаговременно и до заграждений не дошли.
  8. Ruswolf
    Ruswolf Сегодня, 15:09
    +3
    Это единственное чем может похвастаться Шойгу?.......... Девушками которые что то сделали?
    А при чём здесь награды? Вообще непонятно.
    Извините Сергей Кужугетович, то что они сделали это не героический поступок, а прямая обязанность военнослужащего согласно штатного расписания и должностных обязанностей.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:10
    +1
    Как-то не толерантненько.
    А мужчин, "сбивших" третий объект, почему министер по именам не назвал? У нас же в стране, кажись, половое равноправие! Или пока нет? laughing
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:13
    0
    Алё,гараж ! "Дрон"-это название БПЛА ! Летательного беспилотного аппарата ! Когда же это невежество прекратится !?
  11. fiv
    fiv Сегодня, 15:17
    0
    Молодцы, девушки! Гордимся вами! Как и другими воинами.