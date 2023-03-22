Сотрудники украинского военкомата проникли в жилище военнообязанного, пользуясь отмычкой

Жители улицы Спуск Маринеско в Одессе утверждают, что сотрудники украинского военкомата сегодня утром проникли в жилище военнообязанного, пользуясь отмычкой. Кадры проникновения они сняли на видео.Их опубликовали местные Telegram-каналы.На видео показано, как к воротам частного дома подходит группа мужчин в военной форме. Один из них чуть дольше полминуты делает какие-то манипуляции возле двери. Судя по всему, он действует с помощью отмычки, так как ему удается открыть металлическую дверь, и вся группа заходит во двор.Детали авторы не сообщают, никакой официальной информации о данном и других подобных случаях не поступало.Можно предположить, что «операция» сотрудников украинского военкомата была направлена на то, чтобы выйти на контакт с призывником, по понятным причинам уклоняющегося от общения с ними. Представителям ВСУ приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы вручать повестки потенциальным рекрутам. При этом они даже не останавливаются перед явными нарушениями Уголовного кодекса. В данном случае их деяния в большинстве стран мира квалифицируются как незаконное проникновение в жилище со взломом.Известны случаи, когда украинских призывников доставляли на фронт под конвоем и в наручниках. А заместителя военного комиссара одного из населенных пунктов Одесской области отправили на передовую в наказание за зажигательный танец под ритмы российской эстрады на корпоративе в честь Международного женского дня 8 марта.