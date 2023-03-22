Военное обозрение
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Сотрудники украинского военкомата проникли в жилище военнообязанного, пользуясь отмычкой

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Сотрудники украинского военкомата проникли в жилище военнообязанного, пользуясь отмычкой

Жители улицы Спуск Маринеско в Одессе утверждают, что сотрудники украинского военкомата сегодня утром проникли в жилище военнообязанного, пользуясь отмычкой. Кадры проникновения они сняли на видео.


Их опубликовали местные Telegram-каналы.

На видео показано, как к воротам частного дома подходит группа мужчин в военной форме. Один из них чуть дольше полминуты делает какие-то манипуляции возле двери. Судя по всему, он действует с помощью отмычки, так как ему удается открыть металлическую дверь, и вся группа заходит во двор.

Детали авторы не сообщают, никакой официальной информации о данном и других подобных случаях не поступало.

Можно предположить, что «операция» сотрудников украинского военкомата была направлена на то, чтобы выйти на контакт с призывником, по понятным причинам уклоняющегося от общения с ними. Представителям ВСУ приходится проявлять чудеса изобретательности, чтобы вручать повестки потенциальным рекрутам. При этом они даже не останавливаются перед явными нарушениями Уголовного кодекса. В данном случае их деяния в большинстве стран мира квалифицируются как незаконное проникновение в жилище со взломом.

Известны случаи, когда украинских призывников доставляли на фронт под конвоем и в наручниках. А заместителя военного комиссара одного из населенных пунктов Одесской области отправили на передовую в наказание за зажигательный танец под ритмы российской эстрады на корпоративе в честь Международного женского дня 8 марта.

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5 комментариев
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  1. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 15:03
    0
    Может хохлам стоит отказ от гражданства делать?
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:04
    0
    Домушники-медвежатники промышляют в форме военкомов ВСУ.Что вынесли то?
    1. обыватель
      обыватель Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Домушники-медвежатники промышляют в форме военкоматы ВСУ.

      Скорее "Медвежатники на службе демократии"?
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:05
    +1
    По моему это пока мелочь. А вот когда не желающие могилизоватся будет отстреливать работников военкомата, из своего окна, я жду с нетерпением.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:15
    0
    А м.б. у них ордер был (на видео ведь не видно). А красивые ворота ломать не хотели, да и трудно такие ломать...