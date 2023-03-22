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Newsweek: В Госдепе США заявили, что только Москва может остановить украинский конфликт

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Newsweek: В Госдепе США заявили, что только Москва может остановить украинский конфликт

Лидеры западных стран, поддерживающие Киев, делают все, надеясь на поражение России в конфликте на Украине. Для этого последней направляются уже много месяцев вооружения на миллиарды долларов и евро. Одновременно с этим из западных столиц звучат странные заявления, которые можно неправильно понять, как будто Запад и особенно США желают мира Украине.


Как пишет американский новостной журнал Newsweek, один из представителей Госдепартамента Соединенных Штатов, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что сегодня только Россия в силах положить конец украинскому конфликту.

В то же время представитель Госдепа не забыл назвать Россию виновницей происходящего. По его словам, Россия – это единственное препятствие к миру на Украине.

Россия и только Россия может сегодня положить конец этой войне

— цитирует слова американского дипломата Newsweek.

Одним словом, в США, как обычно, всю вину сваливают на Москву. Так в Госдепе решили неофициально ответить на недавнее заявление МИД России, в котором отмечалось, что западные страны, включая США, являются участниками конфликта и не заинтересованы в его урегулировании и, кроме того, они делают все возможное для затягивания конфликта.

Примечательно, что статья в Newsweek вышла спустя сутки после того, как в самих США власти открыто заявили, что ни о каком перемирии на Украине не может быть и речи.
Автор:
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2 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:12
    0
    Все правильно сказал полосатый...., только нам и заканчивать эту бодягу, которую они в 2014 г. развели на окраине.
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 15:12
    0
    Совершенно правильно заявили. Вот перебьем всех нациков и им сочувствующих, опустошим запасы вооружения Запада, дойдем до польской границы и... если поляки будут вести себя адекватно, остановим эту войну.