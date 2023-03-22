Лидеры западных стран, поддерживающие Киев, делают все, надеясь на поражение России в конфликте на Украине. Для этого последней направляются уже много месяцев вооружения на миллиарды долларов и евро. Одновременно с этим из западных столиц звучат странные заявления, которые можно неправильно понять, как будто Запад и особенно США желают мира Украине.
Как пишет американский новостной журнал Newsweek, один из представителей Госдепартамента Соединенных Штатов, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что сегодня только Россия в силах положить конец украинскому конфликту.
В то же время представитель Госдепа не забыл назвать Россию виновницей происходящего. По его словам, Россия – это единственное препятствие к миру на Украине.
Россия и только Россия может сегодня положить конец этой войне
— цитирует слова американского дипломата Newsweek.
Одним словом, в США, как обычно, всю вину сваливают на Москву. Так в Госдепе решили неофициально ответить на недавнее заявление МИД России, в котором отмечалось, что западные страны, включая США, являются участниками конфликта и не заинтересованы в его урегулировании и, кроме того, они делают все возможное для затягивания конфликта.
Примечательно, что статья в Newsweek вышла спустя сутки после того, как в самих США власти открыто заявили, что ни о каком перемирии на Украине не может быть и речи.