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Спикер парламента Молдовы заявил о необходимости сохранения отношений с РФ

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Спикер парламента Молдовы заявил о необходимости сохранения отношений с РФ

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в эфире одного из местных каналов заявил о необходимости сохранения отношений с РФ, в частности, на гуманитарном и дипломатическом уровнях.


Вот как прокомментировал ситуацию лидер правящей Партии «Действие и солидарность»:

Нам нужно сохранять диалог с Россией, поскольку в этой стране трудятся наши граждане. И сохранять его именно на гуманитарном и дипломатическом уровнях, ну а в случае возникновения каких-либо вопросов, обмениваться нотами

В то же время председатель молдавского парламента признал, что экономическое сотрудничество между Кишинёвом и Москвой сильно затруднилось из-за проблем с логистикой, вызванных конфликтом на Украине.

Тем временем министр обороны Молдавии Анатолий Усатый дал интервью информагентству «Инфотаг», в ходе которого заявил о начале строительства новой воинской части в республике. Глава военного ведомства также добавил, что она будет обладать всеми необходимыми условиями для боевой деятельности.

На вопрос журналиста о том, сколько времени может потребоваться на реализацию данного проекта, министр ответил, что сдача объекта в эксплуатацию произойдёт не ранее чем через 3-5 лет.

Примечателен в этом контексте и факт одобрения чиновником увеличения оборонного бюджета страны, что позволит Национальной армии Молдовы заполучить современную технику и вооружения. Только вот не совсем понятно, зачем государству, обладающему по Конституции нейтральным статусом, вооружаться, да ещё и такими стремительными темпами? Хотя, наверное, самый главный вопрос, напрашивающийся здесь – а против кого?

Как уже неоднократно заявлял экс-президент Республики Молдова Игорь Додон, ни у России, ни у Румынии нет намерений по захвату страны. Однако у официального Кишинёва иное видение по этому вопросу, ведь молдавские власти уже не раз позволяли себе делать громкие и беспочвенные заявления касательно пресловутого «вторжения» России на территорию страны с целью дестабилизации ситуации в регионе. Все эти заигрывания в геополитические игры коллективного Запада лишь сильнее накаляют обстановку в обществе.
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Использованы фотографии:
Официальная страница Министерства обороны Молдовы в соцсетях
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    +4
    Прошу перевести с молдавского - покупка газа к чему относится? К дипломатическим или гуманитарным отношениям? Мне кажется, что к гуманитарным, причем с нашей стороны.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Uprun
      Прошу перевести с молдавского - покупка газа к чему относится? К дипломатическим или гуманитарным отношениям? Мне кажется, что к гуманитарным, причем с нашей стороны.

      Меня интересует коньяк, гуманитарка с их стороны. Армянский - кака.
  2. janin
    janin Сегодня, 16:45
    +2
    Ну и почем сегодня, эти румыны стоят??
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:56
    +1
    Армия молдаванам нужна для войны с Румынией. Чтобы румыны стали молдаванами, чтобы румынский язык стал называться молдавским. Как-то так! feel feel
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:50
    0
    Нам нужно сохранять диалог с Россией, поскольку в этой стране трудятся наши граждане. И сохранять его именно на гуманитарном и дипломатическом уровнях, ну а в случае возникновения каких-либо вопросов, обмениваться нотами
    . Обменяться нотами... так у нас есть музыканты, специалисты и по нотам, тоже!