Нам нужно сохранять диалог с Россией, поскольку в этой стране трудятся наши граждане. И сохранять его именно на гуманитарном и дипломатическом уровнях, ну а в случае возникновения каких-либо вопросов, обмениваться нотами

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в эфире одного из местных каналов заявил о необходимости сохранения отношений с РФ, в частности, на гуманитарном и дипломатическом уровнях.Вот как прокомментировал ситуацию лидер правящей Партии «Действие и солидарность»:В то же время председатель молдавского парламента признал, что экономическое сотрудничество между Кишинёвом и Москвой сильно затруднилось из-за проблем с логистикой, вызванных конфликтом на Украине.Тем временем министр обороны Молдавии Анатолий Усатый дал интервью информагентству «Инфотаг» , в ходе которого заявил о начале строительства новой воинской части в республике. Глава военного ведомства также добавил, что она будет обладать всеми необходимыми условиями для боевой деятельности.На вопрос журналиста о том, сколько времени может потребоваться на реализацию данного проекта, министр ответил, что сдача объекта в эксплуатацию произойдёт не ранее чем через 3-5 лет.Примечателен в этом контексте и факт одобрения чиновником увеличения оборонного бюджета страны, что позволит Национальной армии Молдовы заполучить современную технику и вооружения. Только вот не совсем понятно, зачем государству, обладающему по Конституции нейтральным статусом, вооружаться, да ещё и такими стремительными темпами? Хотя, наверное, самый главный вопрос, напрашивающийся здесь – а против кого?Как уже неоднократно заявлял экс-президент Республики Молдова Игорь Додон, ни у России, ни у Румынии нет намерений по захвату страны. Однако у официального Кишинёва иное видение по этому вопросу, ведь молдавские власти уже не раз позволяли себе делать громкие и беспочвенные заявления касательно пресловутого «вторжения» России на территорию страны с целью дестабилизации ситуации в регионе. Все эти заигрывания в геополитические игры коллективного Запада лишь сильнее накаляют обстановку в обществе.