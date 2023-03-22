Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса сообщила о поездке главы киевского режима Зеленского на позиции ВСУ под Артемовском

3
Украинская пресса сообщила о поездке главы киевского режима Зеленского на позиции ВСУ под Артемовском

Недавно президент Украины Владимир Зеленский вроде бы побывал на позициях украинских формирований в районе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на распространенную Офисом президента Украины информацию.


О том, где именно побывал Зеленский, не сообщается. Но Офис президента утверждает, что Зеленский встретился с украинскими военнослужащими на передовой и вручил им государственные награды, поблагодарив за несение службы. На распространенных украинскими властями кадрах видно, что Владимир Зеленский находится в каком-то здании промышленного назначения, где и награждает украинских военнослужащих.

Между тем, поездки Зеленского в Артемовск становятся «дурным» знаком для украинских формирований. Так, в декабре 2022 года глава киевского режима приезжал в сам Артемовск, на завод «Востокмаш», где вручал награды украинским военнослужащим.

Затем территория завода была освобождена бойцами ЧВК «Вагнер». В том самом помещении, где украинский лидер награждал своих подчиненных, сфотографировались российские «музыканты» из «Вагнера».

Отметим, что положение украинских формирований на Артемовском направлении сегодня оценивается как очень тяжелое, это уже не скрывают и западные эксперты. Возможно, поездка Зеленского ставила своей целью несколько взбодрить украинских военных, показать им, что власти страны про них не забыли. Ведь украинские вооруженные силы несут огромные потери на данном участке фронта, о чем все чаще пишут и западные средства массовой информации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:14
    0
    . Украинская пресса сообщила о поездке главы киевского режима Зеленского на позиции ВСУ под Артемовском


    А чё не на завод Востокмаш в Бахмуте,где в прошлый раз был Зеленский,а под Артёмовском?

    Эпическое видео обращения Зеленского к солдатам в ходе этой поездки.По лицам всё видно.Видео по ссылке ниже.
    https://dnr-news.ru/incident/2023/03/22/274952.html
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    0
    На киностудии им. Довженко мало павильонов или в куеве заводских цехов? Поди по полям ночью шел в Артемовск под арт огнем с вещьмешком медалек. До вечера отсидится, а по темноте обратно, по полям пёхом....до хаты и к телефону, вдруг Си с утра позвонит.
    Обезьянничать - удел клоунов, ну не канаешь ты под ВВП, форсу не хватает, не путать с понтами.
  3. мазута
    мазута Сегодня, 15:24
    0
    Одно жалко...Не накрыли торжественное вручение.Хотя где,что и главное когда это все происходило -есть большая тайна.Соревнуется с сырским по количеству посещений с начала марта этого направления.