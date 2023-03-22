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Британская разведка сообщила о сохраняющейся угрозе окружения ВСУ в Артемовске

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Британская разведка сообщила о сохраняющейся угрозе окружения ВСУ в Артемовске

В настоящее время угроза окружения украинских формирований, находящихся в Артемовске (Бахмуте), сохраняется. Об этом сообщает в очередном докладе британская разведка.


Как утверждают спецслужбы Соединенного королевства, бои в центре Артемовска продолжаются. В то же время, британская разведка считает, что «набранный импульс» российского наступления на Артемовском направлении якобы несколько снизился. В ведомстве связывают это с возможной переброской части российских подразделений на другие участки фронта.

Кроме того, в докладе британской разведки утверждается и о том, что украинские формирования якобы провели успешную контратаку к западу от Артемовска. Целью этой контратаки была защита автомобильной дороги в Константиновку, по которой осуществляется снабжение находящихся в Артемовске украинских войск.


Впрочем, надо понимать, что те сведения британской разведки, которые транслируются в медийное пространство, могут несколько отличаться от реальной ситуации и ставить своей целью ободрение украинских военнослужащих, которые пытаются удерживать Артемовск.

Также стало известно, что под Артемовском якобы побывал сам президент Украины Владимир Зеленский. Распространенные его офисом кадры свидетельствуют, что глава киевского режима провел награждение отличившихся украинских военнослужащих. Нет сомнений, что эта поездка, если она действительно имела место, ставила своей целью поднятие боевого духа у военнослужащих ВСУ, которые и так несут очень тяжелые потери на Артемовском направлении.
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:29
    +2
    Нет сомнений, что эта поездка, если она действительно имела место, ставила своей целью поднятие боевого духа

    А как же заявления нашего МО о том что все дороги идущие в Артемовск под нашим контролем ? Или у Зе есть шапка невидимка или кто то говорит не совсем правду. Вот бы у нас Шойгу как Пригожин дал интервью на крыше высотки в Артёмовске это был бы сильный ход.
    1. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 15:32
      +6
      Думаю британская разведка читает ВО.. иначе откуда им знать ,что Артемовск уже в кольце наших войск!?)
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:47
      +7
      Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском).

      Вы различаете ПОД и В? Под Бахмут это может быть и 20 и 30 км от самого города. Не нужно нагнетать
      1. nin
        nin Сегодня, 16:55
        +2
        Под Бахмут это может быть и 20 и 30 км от самого города

        под Бахмутом означает - в его окрестностях, т. е. где угодно..
    3. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 15:48
      +4
      Кадры Зели есть из Константиновки, а не Артемовска.
  2. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:36
    +2
    Надо же laughing Оказывается я вперёд британской разведки об этом догадывался
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:38
    +2
    кто объективней британская разведка или британские ученые?
    1. nin
      nin Сегодня, 16:56
      +2
      британская разведка или британские ученые

      разница невелика..
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:40
    +2
    Гораздо интереснее, что по этому поводу выяснили британские учёные? wassat
    1. nin
      nin Сегодня, 16:54
      +2
      что по этому поводу выяснили британские учёные?

      британские учёные пусть Британскую энциклопедию дописывают, а не суют свой британский нос в чужие дела..
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +2
    Предлагаю дождаться рассуждений по этому поводу института изучения войны (США). Без этого картина не будет полной и ясной.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:43
    -3
    Безусловно, факт поездки Зеленского говорит о том, что никакого котла не получилось. Более того, путь туда и обратно, относительно безопасен. Во всяком случае, для высшего руководства, иначе никто бы так не рисковал. Тогда, как же с сообщениями МО? Или, была договоренность? Тогда вопрос: кого и с кем? Вопросы, одни вопросы!
    1. Бигль
      Бигль Сегодня, 15:46
      +2
      Иногда сообщения МО... А может это был очередной жест доброй воли с нашей стороны...?))
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:53
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Безусловно, факт поездки Зеленского говорит о том, что никакого котла не получилось. Более того, путь туда и обратно, относительно безопасен. Во всяком случае, для высшего руководства, иначе никто бы так не рисковал. Тогда, как же с сообщениями МО? Или, была договоренность? Тогда вопрос: кого и с кем? Вопросы, одни вопросы!


      Зеленский приехал не в Бахмут ,а под Бахмут,то есть в город он не заезжал.
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 16:07
        +2
        Все правильно, народ или не читает статью или русский для них не родной язык.
  7. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:47
    +2
    Не надо быть разведчиком, чтобы понять что Артемовск фактически окружен и скоро его возьмут. Вчера опубликовали процент владения территории города войсками ВСУ, там осталось всего лишь 17%, еще 19% серая зона. Так что окружать там уже почти нечего, итак почти все забрали.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:48
    +2
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    факт поездки Зеленского говорит о том, что никакого котла не получилось.

    Шут был в районе Константиновки, а не в самом городе.
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:49
    -2
    Окружение под Артемовском,шло второй месяц или больше? Под Сталинградом,быстрее окружили...
    1. nin
      nin Сегодня, 16:50
      +2
      Окружение под Артемовском,шло второй месяц или больше?

      главное - результат..
  10. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 16:09
    +2
    Звучит как то оптимистично для украинцев..
  11. kaufman
    kaufman Сегодня, 16:20
    -2
    Мдаа.... Риторика меняется. Сейчас уже угроза окружения Сохраняется! При этом идёт информация, о контр ударах ВСУ.
    Похоже Артёмовск не возьмут. С августа и уже конец марта.
    1. nin
      nin Сегодня, 16:51
      +2
      Похоже Артёмовск не возьмут

      Артёмовск не возьмут, возьмут Бахмут - ему уже капут..