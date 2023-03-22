Британская разведка сообщила о сохраняющейся угрозе окружения ВСУ в Артемовске

В настоящее время угроза окружения украинских формирований, находящихся в Артемовске (Бахмуте), сохраняется. Об этом сообщает в очередном докладе британская разведка.Как утверждают спецслужбы Соединенного королевства, бои в центре Артемовска продолжаются. В то же время, британская разведка считает, что «набранный импульс» российского наступления на Артемовском направлении якобы несколько снизился. В ведомстве связывают это с возможной переброской части российских подразделений на другие участки фронта.Кроме того, в докладе британской разведки утверждается и о том, что украинские формирования якобы провели успешную контратаку к западу от Артемовска. Целью этой контратаки была защита автомобильной дороги в Константиновку, по которой осуществляется снабжение находящихся в Артемовске украинских войск.Впрочем, надо понимать, что те сведения британской разведки, которые транслируются в медийное пространство, могут несколько отличаться от реальной ситуации и ставить своей целью ободрение украинских военнослужащих, которые пытаются удерживать Артемовск.Также стало известно, что под Артемовском якобы побывал сам президент Украины Владимир Зеленский. Распространенные его офисом кадры свидетельствуют, что глава киевского режима провел награждение отличившихся украинских военнослужащих. Нет сомнений, что эта поездка, если она действительно имела место, ставила своей целью поднятие боевого духа у военнослужащих ВСУ, которые и так несут очень тяжелые потери на Артемовском направлении.