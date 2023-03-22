Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применяемых ВСУ в Артемовске редких немецких минах

Встречается часто. К сожалению для противника, вывести ее из строя достаточно легко, но прячется она очень просто

С целью затормозить наступление подразделений российских войск в Артемовске и его окрестностях, украинские формирования применяют редкие немецкие противотанковые мины PARM 2 (DM-22). Об этом рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер», участвующий в боевых действиях на данном направлении.По словам «вагнеровца», мины немецкого производства устанавливаются украинскими военнослужащими вдоль лесополос. Главная задача – поразить с их помощью передвигающуюся бронетехнику российских войск. Такие мины работают по принципу прерывания лазера, после чего происходит приведение снаряда в действие. В последнее время такие мины встречаются в Артемовске все чаще.- подчеркнул боец ЧВК в беседе с РИА Новости Напомним, что PARM 1 (DM-12) и PARM 2 (DM-22) немецкого производства представляют собой противотанковые мины направленного действия. Они поражают при помощи 128-мм кумулятивной гранаты, имеющей инфракрасный или акустический взрыватель, военную технику, которая находится на расстоянии от 5 до 100 метров.Западная пресса ранее сообщала, что мины такого типа начали поставляться странами НАТО на Украину еще в 2022 году. Вероятно, украинское командование решило применять их на самом сложном в настоящее время направлении – в Артемовске и его окрестностях. Однако, как отмечают бойцы российских войск, такие мины достаточно легко обезвреживаются.