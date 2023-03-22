Военное обозрение
Войти Регистрация

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применяемых ВСУ в Артемовске редких немецких минах

12
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применяемых ВСУ в Артемовске редких немецких минах

С целью затормозить наступление подразделений российских войск в Артемовске и его окрестностях, украинские формирования применяют редкие немецкие противотанковые мины PARM 2 (DM-22). Об этом рассказал РИА Новости боец ЧВК «Вагнер», участвующий в боевых действиях на данном направлении.


По словам «вагнеровца», мины немецкого производства устанавливаются украинскими военнослужащими вдоль лесополос. Главная задача – поразить с их помощью передвигающуюся бронетехнику российских войск. Такие мины работают по принципу прерывания лазера, после чего происходит приведение снаряда в действие. В последнее время такие мины встречаются в Артемовске все чаще.

Встречается часто. К сожалению для противника, вывести ее из строя достаточно легко, но прячется она очень просто

- подчеркнул боец ЧВК в беседе с РИА Новости.


Напомним, что PARM 1 (DM-12) и PARM 2 (DM-22) немецкого производства представляют собой противотанковые мины направленного действия. Они поражают при помощи 128-мм кумулятивной гранаты, имеющей инфракрасный или акустический взрыватель, военную технику, которая находится на расстоянии от 5 до 100 метров.

Западная пресса ранее сообщала, что мины такого типа начали поставляться странами НАТО на Украину еще в 2022 году. Вероятно, украинское командование решило применять их на самом сложном в настоящее время направлении – в Артемовске и его окрестностях. Однако, как отмечают бойцы российских войск, такие мины достаточно легко обезвреживаются.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ЧВК "Вагнер", Wikipedia / German Userpage
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:48
    +1
    Да, был бы высший пилотаж наших спецслужб, если бы кто то прислал в Берлин посылочку с соответствующим содержимым. Разумеется в дезактивированном состоянии и с посланием от бандеры.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:49
    +2
    На 100метров вряд-ли в движущийся обьект попадёт. Ещё и без ствола.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      На 100метров вряд-ли в движущийся обьект попадёт.

      Там ударное ядро, 100 м пролетит за сотые доли секунды.
      Даже самолет не успел бы увернуться.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:38
        0
        Вроде обычная кум.граната, как в РПГ. Боеприпас с ударным ядром по другому выглядит, кажнтся.
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 18:14
        0
        Цитата: Капитан Пушкин
        Там ударное ядро, 100 м пролетит за сотые доли секунды.

        Вы путаете "вилку с бутылкой" ! Или с ТМ-83 ! DМ-12/22 представляет собой кумулятивную гранату с вышибным пороховым зарядом ...


        ТМ-83
  3. Маз
    Маз Сегодня, 15:49
    +1
    Там есть похлеще, также и итальянские , и французские с датчиками движения и металла, и прочего
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: Маз
      Там есть похлеще, также и итальянские , и французские с датчиками движения и металла, и прочего

      Да. Мины с датчиками металла опасны. По ним хоть кабан, хоть лось пробежит они не сработают, а если с автоматом подойдёшь близко, то взрываются.
  4. divan
    divan Сегодня, 15:53
    +1
    надо насобирать бендеровцев и гнать толпой на эти игрушки .Пусть своими тупыми мозгами разминируют дороги
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:58
      +5
      Нацисты немецкие так и делали - только гражданских использовали. Чем мы тогда будем от них отличатся?
      Я знаю, счас заминусят насмерть.
      Но мы не должны поступать так как они.
      Карать преступников - это одно.
      Поступать так как поступают шароварные нацисты - нельзя.
      ИМХО.
    2. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 16:09
      +1
      А может проще поступить? : Набрать пустых металлических бочек, типо как в садах для воды стоят, и катить их тупо вперед подталкивая чем нибудь длинным, пущай по бочкам детонирует!
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 16:30
        +3
        надо львов и киев лепестками засыпать тысяч 100 вывалить. пусть оценят. а лучше все областные центры западенщины и вдоль польской границы.
      2. Sergey_Brud
        Sergey_Brud Сегодня, 16:35
        -2
        А противнику сказать что бы подождал, и в это время не стрелял, всё верно? Примерно как на учениях флота, взлетел самолёт и уничтожил условный авианосец. А авианосец стоял и ждал, пока его уничтожат.