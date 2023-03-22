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Американский журналист: Канцлер ФРГ помогает США скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

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Американский журналист: Канцлер ФРГ помогает США скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени прошлого года оказывает всестороннее содействие попыткам американского правительства скрывать информацию, касающуюся диверсий на российских газопроводах "Северные потоки". Об этом сообщил известный американский журналист Сеймур Херш.


В статье, опубликованной на платформе Substack, Херш напомнил, что в начале марта Шольц приезжал в США. В ходе поездки канцлер Германии посетил два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили никаких пресс-конференций с участием представителей прессы.

Однако, согласно полученным из своих источников данным, Хершу стало известно о состоявшейся между лидерами государств встрече, которая продолжалась 80-минут. На этой встрече значительную часть времени главы государств беседовали наедине, даже без присутствия своих помощников. После этой встречи ни Шольц ни Байден не сделали никаких официальных заявлений.

По словам Херша, американским спецслужбам и немецкой разведке поручили подготовить для прессы альтернативную историю, касающуюся диверсиям на газопроводах. Херш также добавил, что даже в случае, если Шольцу не было известно о готовящейся диверсии, с осени прошлого года он оказывает поддержку властям США в сокрытии информации.

Ранее Херш озвучил версию, по которой подрыв на газопроводах был устроен спецслужбами США при содействии союзников по военному блоку НАТО. По версии журналиста, американские водолазы установили на газопроводы взрывные устройства, которые спустя три месяца привели в действие сотрудники норвежских спецслужб.
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Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:02
    0
    Американский журналист: Канцлер ФРГ помогает США скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»
    . А кому там правда нужна? Даже назначить, виновных, по умному не получилось...
    Итак сойдёт, короче.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 16:16
      +2
      Американский концерн Дженерал Электрик продолжает обслуживать турбины в России в том числе производства Сименс...


      текст можно почитать здесь:
      https://newsland.com/post/7658324-vedenie-biznesa-po-amerikanski
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:03
    0
    Американский журналист: Канцлер ФРГ помогает США скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»
    Это одна из его "святых обязанностей", иначе станет безработным...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: svp67
      Это одна из его "святых обязанностей", иначе станет безработным...

      Безработный - это ещё мелочь.
      Правда может быть зарыта вместе с его тушкой на 1,5 метра.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:14
    0
    Олух Шольц просто был в деле и награда получена!...но тайну не утаить и будет расплата!... вопрос времени wassat
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:22
    0
    Бочку варенья получил мальчиш-плохиш от бидона? Доживать-то все равно будешь поди на родине? Нет?
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:23
    +1
    А почему их кабельные сети в Атлантике до сих пор невредимы..!!?? Почему Норвегия безпрепятственно качает газ через немцев...!!?? Что - то долго тянем мы с ответкой.
  6. nikolai55soot
    nikolai55soot Сегодня, 17:24
    0
    На все пакости США и НАТО , надо отвечать тем же . Нашли кобылу ездят . Срочно ликвидировать турбо-провод с Норвегией .