Американский журналист: Канцлер ФРГ помогает США скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с осени прошлого года оказывает всестороннее содействие попыткам американского правительства скрывать информацию, касающуюся диверсий на российских газопроводах "Северные потоки". Об этом сообщил известный американский журналист Сеймур Херш.
В статье, опубликованной на платформе Substack, Херш напомнил, что в начале марта Шольц приезжал в США. В ходе поездки канцлер Германии посетил два открытых мероприятия, при этом ни Шольц, ни президент США Джо Байден не проводили никаких пресс-конференций с участием представителей прессы.
Однако, согласно полученным из своих источников данным, Хершу стало известно о состоявшейся между лидерами государств встрече, которая продолжалась 80-минут. На этой встрече значительную часть времени главы государств беседовали наедине, даже без присутствия своих помощников. После этой встречи ни Шольц ни Байден не сделали никаких официальных заявлений.
По словам Херша, американским спецслужбам и немецкой разведке поручили подготовить для прессы альтернативную историю, касающуюся диверсиям на газопроводах. Херш также добавил, что даже в случае, если Шольцу не было известно о готовящейся диверсии, с осени прошлого года он оказывает поддержку властям США в сокрытии информации.
Ранее Херш озвучил версию, по которой подрыв на газопроводах был устроен спецслужбами США при содействии союзников по военному блоку НАТО. По версии журналиста, американские водолазы установили на газопроводы взрывные устройства, которые спустя три месяца привели в действие сотрудники норвежских спецслужб.