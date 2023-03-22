Глава ДНР поручил создать в республике штаб гражданской обороны

В Донецкой Народной Республике (ДНР) будет создан штаб гражданской обороны. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.Решение о создании штаба гражданской обороны принято на фоне продолжающейся специальной военной операции по освобождению Донбасса, и территории ДНР в том числе. Возглавит штаб министр по делам чрезвычайных ситуаций республики.В настоящее время пост министра по делам чрезвычайных ситуаций ДНР занимает генерал-лейтенант Алексей Кострубицкий. Он возглавил ведомство в далеком уже 2014 году и находился во главе республиканского МЧС все тяжелые девять лет, когда Донбасс жил в состоянии перманентного вооруженного противостояния с Украиной.Следует отметить, что данное поручение Пушилина является очень актуальным, учитывая продолжающиеся обстрелы населенных пунктов украинской артиллерией, непростую гуманитарную ситуацию, а также риск появления в распоряжении ВСУ боеприпасов с обедненным ураном, которые ранее были обещаны Украине Великобританией. Сохраняется и высокий риск применения украинскими формированиями иных видов вооружений, опасных для окружающей среды и мирных граждан.Работа МЧС ДНР вдвойне сложна, поскольку пожарные и спасатели вынуждены действовать в ситуации с повышенным риском для жизни. Они ежедневно ликвидируют последствия жестоких обстрелов населенных пунктов с украинской стороны, оказывают помощь раненым, эвакуируют мирных граждан.