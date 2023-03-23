Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

Если исходить только из цифр, да, мы отстаем. Но это больше, чем цифры, это возможности кораблей. У них нет ничего похожего на наши авианосцы

Почему ВМС США, считают, что готовы сразиться с Китаем, а законодатели, которым выгодно раздувать китайскую угрозу, этого не делают?

Почему же американские репортёры даже не удосужились исследовать другой вопрос: могут ли Соединенные Штаты и Китай урегулировать свои разногласия дипломатическим путем и путем переговоров, и если да, то каким образом?