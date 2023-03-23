Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

Программа «60 минут» CBS на этой неделе не стала посвящать свой эфир 20-летию войны в Ираке. Вместо этого авторы, похоже, стремились помочь втянуть Соединенные Штаты в еще один дорогостоящий конфликт — на этот раз с Китаем.
Подготовка американской общественности к войне с Пекином не является чем-то новым для крупного тележурнала сетевых новостей. Когда корреспондент программы «60 минут» Нора О’Доннелл брала интервью у госсекретаря Энтони Блинкена в первые дни правления администрации Байдена, временами казалось, что она намерена оказать давление на новоиспеченного высокопоставленного американского дипломата, чтобы тот занял более воинственный и милитаристский подход к Китаю.
На этой неделе О’Доннелл посетила авианосец USS Nimitz Тихоокеанского флота США, чтобы предупредить своих американских читателей об угрозе, которую представляет собой военно-морской флот Китая, в основном из-за его размера, и о том, что Соединенные Штаты отстают в кораблестроении, чтобы противостоять этой предполагаемой угрозе.
Чтобы подчеркнуть тревогу, О'Доннелл подготовила к эфиру материал, отметив, что у Китая самый большой в мире военно-морской флот. Этот аргумент упоминался ею четыре раза на протяжении 15-минутного отрезка. Также прозвучала мысль что, хотя ВМС США «остаются грозной боевой силой… даже офицеры внутри Службы поставили под сомнение ее готовность», особенно в контексте того, что Китай решит захватить Тайвань силой. Примечательно, что на попытки американских репортёров подтолкнуть США к войне за Тайвань (методом раскручивания этой темы) обратили внимание как в Китае, так и сами американцы.
Есть также проблема с провокационной предпосылкой американского ТВ о том, что размер военно-морского флота Китая является своего рода важным ориентиром для ВМС США, с которым можно конкурировать.
Если исходить только из цифр, да, мы отстаем. Но это больше, чем цифры, это возможности кораблей. У них нет ничего похожего на наши авианосцы
- сообщил старший научный сотрудник Центра американского прогресса Лоуренс Корб.
Кроме этого, в рамках программы О'Доннелл пыталась получить ответ на вопрос:
Почему ВМС США, считают, что готовы сразиться с Китаем, а законодатели, которым выгодно раздувать китайскую угрозу, этого не делают?
Для этого репортёр обратилась к бывшему члену палаты представителей Элейн Луриа (демократ от Вирджинии) и нынешнему конгрессмену Майку Галлахеру (республиканец от штата Висконсин).
Из разговора с ними журналистка сделала вывод, что и Майк Галлахер, и Элейн Лурия в первую очередь лоббировали получение государственных денег для верфей в своих районах или рядом с ними.
В китайских СМИ обратили на это внимание и задались вопросом:
Почему же американские репортёры даже не удосужились исследовать другой вопрос: могут ли Соединенные Штаты и Китай урегулировать свои разногласия дипломатическим путем и путем переговоров, и если да, то каким образом?