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Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

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Американское ТВ раскручивает тему о возможности военного конфликта между США и Китаем за Тайвань

Программа «60 минут» CBS на этой неделе не стала посвящать свой эфир 20-летию войны в Ираке. Вместо этого авторы, похоже, стремились помочь втянуть Соединенные Штаты в еще один дорогостоящий конфликт — на этот раз с Китаем.


Подготовка американской общественности к войне с Пекином не является чем-то новым для крупного тележурнала сетевых новостей. Когда корреспондент программы «60 минут» Нора О’Доннелл брала интервью у госсекретаря Энтони Блинкена в первые дни правления администрации Байдена, временами казалось, что она намерена оказать давление на новоиспеченного высокопоставленного американского дипломата, чтобы тот занял более воинственный и милитаристский подход к Китаю.

На этой неделе О’Доннелл посетила авианосец USS Nimitz Тихоокеанского флота США, чтобы предупредить своих американских читателей об угрозе, которую представляет собой военно-морской флот Китая, в основном из-за его размера, и о том, что Соединенные Штаты отстают в кораблестроении, чтобы противостоять этой предполагаемой угрозе.

Чтобы подчеркнуть тревогу, О'Доннелл подготовила к эфиру материал, отметив, что у Китая самый большой в мире военно-морской флот. Этот аргумент упоминался ею четыре раза на протяжении 15-минутного отрезка. Также прозвучала мысль что, хотя ВМС США «остаются грозной боевой силой… даже офицеры внутри Службы поставили под сомнение ее готовность», особенно в контексте того, что Китай решит захватить Тайвань силой. Примечательно, что на попытки американских репортёров подтолкнуть США к войне за Тайвань (методом раскручивания этой темы) обратили внимание как в Китае, так и сами американцы.

Есть также проблема с провокационной предпосылкой американского ТВ о том, что размер военно-морского флота Китая является своего рода важным ориентиром для ВМС США, с которым можно конкурировать.

Если исходить только из цифр, да, мы отстаем. Но это больше, чем цифры, это возможности кораблей. У них нет ничего похожего на наши авианосцы

- сообщил старший научный сотрудник Центра американского прогресса Лоуренс Корб.

Кроме этого, в рамках программы О'Доннелл пыталась получить ответ на вопрос:

Почему ВМС США, считают, что готовы сразиться с Китаем, а законодатели, которым выгодно раздувать китайскую угрозу, этого не делают?

Для этого репортёр обратилась к бывшему члену палаты представителей Элейн Луриа (демократ от Вирджинии) и нынешнему конгрессмену Майку Галлахеру (республиканец от штата Висконсин).

Из разговора с ними журналистка сделала вывод, что и Майк Галлахер, и Элейн Лурия в первую очередь лоббировали получение государственных денег для верфей в своих районах или рядом с ними.

В китайских СМИ обратили на это внимание и задались вопросом:

Почему же американские репортёры даже не удосужились исследовать другой вопрос: могут ли Соединенные Штаты и Китай урегулировать свои разногласия дипломатическим путем и путем переговоров, и если да, то каким образом?
Автор:
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:21
    +1
    Нагнетают ситуацию.... Значит боятся. Не боялись бы - не нагнетали.
    Возможно под эту лавочку готовят электрорат что их подоят опять, сократят на социалку, медицину и т.п. И увеличат расходы на ВПК
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 06:50
      0
      Странный у Вас подход. А что, американы, когда наглеют, всегда боятся? Никогда без страха не наглели? laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:41
        0
        Это не подход, уважаемый. Я просто высказал свое ИМХО. Ваше право не соглашаться. hi

        когда человек боится - иногда это дает ему доп силы.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:31
    0
    могут ли Соединенные Штаты и Китай урегулировать свои разногласия дипломатическим путем

    Могут, но это не приносит прибыли людям которые управляют политиками, поэтому не обсуждается.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:43
    0
    Начнём с того ,в США знают что такое дипломатия, уставы ,законы?США вдруг решат вопрос дипломатическим способом- не смешите ,это фантастика.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:46
    0
    Хвастаться авианосцами в современном мире, все равно, что хвастаться линкорами перед второй мировой. Или дредноутами перед перовой...Флот всегда консервативен. А в США Флот это вообще отдельная корпорация, которая имеет своих лоббистов и вес в обществе. Гораздо сильнее армии между прочим. Там даже Корпус Морской Пехоты больше котируется чем сухопутная армия.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:18
    0
    Ну допустим американцы себя взбодрят настолько, что реально дёрнутся на Китай. То что Америка против Китая не играет от слова совсем - не понимает только лоботомированный даун, то есть прогноз понятен заранее. И вот когда потянутся на родину караваны цинковых гробов под полосатым покрывалом, то ЧТО БУДЕТ МЯМЛИТЬ БИДОН СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ???
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    0
    Почему ВМС США, считают, что готовы сразиться с Китаем, а законодатели, которым выгодно раздувать китайскую угрозу, этого не делают?
    Намекает на нежелание некоторых законодателей начать очередную войну? А сама не хотела бы повоевать? Американские адмиралы и генералы, некоторые политики хоть завтра готовы воевать не только с Китаем, но и Россией, Ираном... Милитаризм и агрессия прет из всех дыр, а заткнуть очевидно нечем. Вопрос Тайваня раскручивался и до этого, а после посещения тов. Си Цзиньпинем Москвы будет раскручиваться еще больше. Поэтому ничего удивительного.