На Украине могут приступить к уголовному преследованию администраторов Telegram-каналов, которые распространяют детальную информацию о приближении российских ракет или беспилотных летательных аппаратов во время обстрелов. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.
Высокопоставленный военный отметил, что в ближайшее время власти страны примут серьезные решения по данному вопросу. Он не исключил, что начнут возбуждать уголовные дела за публикации о движении российских ракет и дронов. Это связано с тем, что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени транслируют информацию о движении ракет и беспилотников.
У спецслужб Украины закономерно возникают вопросы, каким образом данная информация вообще становится достоянием общественности. Тем более, что на скриншотах, иллюстрирующих публикации, указывается точное время и место пролета ракет и дронов, сообщается об их появлении или исчезновении на радарах украинской противовоздушной обороны.
Игнат заявил, что такие публикации представляют собой «информирование» противника. Поэтому спецслужбы будут предпринимать соответствующие действия, подчеркнул представитель ВСУ.
Что интересно, ранее подобную информацию о пусках и прилетах ракет и дронов неоднократно публиковали и некоторые украинские губернаторы, например – ставленник Киева в Николаевской области Виталий Ким. Видимо для них Игнат специально сделал оговорку, что представителей власти запрет на публикацию информации касаться не будет. Такая вот украинская «демократия», да еще с запретом информировать собственных граждан о возможных рисках в связи с предстоящими ударами.
Отметим, что Россия наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры на украинской территории лишь в качестве ответа на диверсии украинских спецслужб на российской территории. Массированные атаки объектов инфраструктуры начались после диверсии на Крымском мосту в октябре 2022 года.