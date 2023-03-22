Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель ВСУ пригрозил уголовным преследованием за публикации о движении российских ракет и БПЛА

17
Представитель ВСУ пригрозил уголовным преследованием за публикации о движении российских ракет и БПЛА

На Украине могут приступить к уголовному преследованию администраторов Telegram-каналов, которые распространяют детальную информацию о приближении российских ракет или беспилотных летательных аппаратов во время обстрелов. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.


Высокопоставленный военный отметил, что в ближайшее время власти страны примут серьезные решения по данному вопросу. Он не исключил, что начнут возбуждать уголовные дела за публикации о движении российских ракет и дронов. Это связано с тем, что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени транслируют информацию о движении ракет и беспилотников.

У спецслужб Украины закономерно возникают вопросы, каким образом данная информация вообще становится достоянием общественности. Тем более, что на скриншотах, иллюстрирующих публикации, указывается точное время и место пролета ракет и дронов, сообщается об их появлении или исчезновении на радарах украинской противовоздушной обороны.

Игнат заявил, что такие публикации представляют собой «информирование» противника. Поэтому спецслужбы будут предпринимать соответствующие действия, подчеркнул представитель ВСУ.

Что интересно, ранее подобную информацию о пусках и прилетах ракет и дронов неоднократно публиковали и некоторые украинские губернаторы, например – ставленник Киева в Николаевской области Виталий Ким. Видимо для них Игнат специально сделал оговорку, что представителей власти запрет на публикацию информации касаться не будет. Такая вот украинская «демократия», да еще с запретом информировать собственных граждан о возможных рисках в связи с предстоящими ударами.

Отметим, что Россия наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры на украинской территории лишь в качестве ответа на диверсии украинских спецслужб на российской территории. Массированные атаки объектов инфраструктуры начались после диверсии на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:18
    +3
    Ну пока дозволяют дышать, жить вроде можно, наверно..., но это не точно.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:19
    +2
    Редакторы, трудно писать по-русски или не охота?
    Представитель ВСУ пригрозил уголовным преследованием за публикации о движении российских ракет и БПЛА
    На Украине могут приступить к уголовному преследованию администраторов Telegram-каналов, которые распространяют детальную информацию о приближении российских ракет
    fool Это не одно и тоже.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:20
    +1
    Не скрою- впечатлен! Ну, ладно, если публиковали бы полёты своих ракет и дронов! Но- наших!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:27
    0
    Не понял,мы что тактику ударов ракетами и БПЛА не поменяли? wassat
  5. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:28
    +2
    Игнат заявил, что такие публикации представляют собой «информирование» противника.

    Какое-то странное заявление. А что наши не знают, куда они пускают дроны и ракеты? От балды пульнули в сторону окраины, а там уж куда попадет?
    1. solar
      solar Сегодня, 18:05
      0
      Очевидно же, что по таким данным можно определить, где украинское ПВО пролеты видит, а где нет и выбирать надежные безопасные маршруты пролетов Шахедов и ракет.
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:32
    +1
    Да все просто!....чем больше узнают жители о "победе салорейха" тем больше возникает вопросов к наркоману laughing ....а т.к ему по большому счету насрать на мирных,он будет продолжать то,что скажет хозяин. Да вот только народ не резиновый и скоро устроят взбучку yes возможно и повесят
  7. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 16:33
    +7
    Это связано с тем, что такие публикации подвергают сомнению результативность ПВО Украины, которое сбивает АБСОЛЮТНО ВСЕ ракеты и БПЛА России. То есть - ПВО отчитывается. что все до единой ракты и БПЛА - сбиты. а тут лзут какие-то вшивые админы ТГ-каналов и описывают путь следования ракет и конечная цель...
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 16:37
      +3
      Судя по высказыванию, противником является население окраины.
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 16:43
    +1
    Раз так секретят значит есть проблемы. Видно удары достаточно серьезный ущерб причиняют.
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:44
    0
    Представитель ВСУ пригрозил уголовным преследованием за публикации о движении российских ракет и БПЛА

    Это говорит о том что киевские крысята сбивают гораздо меньше российских ракет чем им бы хотелось, а врать населению не получается из-за фактов пролёта ракет и бпла которые фиксируют блогеры. Это уже похоже на истерику, так как траектория полёта для вс рф известна зараннее и публикации блогеров на неё никак не влияют.
  10. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 16:54
    0
    Демократия она для демократов, неужели это трудно понять, хотя да, тут мы говорим об Окраине
  11. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 16:54
    0
    Демократия она для демократов, неужели это трудно понять, хотя да, тут мы говорим об Окраине
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:59
    0
    я так понял, что следующим этапом двери в бомбоубежища заварят?
  13. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:04
    0
    Отметим, что Россия наносит ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры на украинской территории лишь в качестве ответа на диверсии украинских спецслужб на российской территории.

    То есть воевать не собирались, не собираются и собираться не планируют?
    Крайне оптимистично.
  14. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:34
    0
    Логично, что они принимают это решение, чтобы какой-то идиот поверил, что они сбивают все российские беспилотники и ракеты и скрывают удары.
  15. solar
    solar Сегодня, 18:03
    0
    указывается точное время и место пролета ракет и дронов, сообщается об их появлении или исчезновении на радарах украинской противовоздушной обороны

    Очевидно, что такая информация позволяет вскрывать работу украинской ПВО и находить маршруты в обход ПВО. Удивительно, что только сейчас спохватились...