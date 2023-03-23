Герои СВО: Исмаил Магомедов и Курбан Камилов не отказались от выполнения задачи, несмотря на тяжелые ранения

Гвардии лейтенанты Исмаил Магомедов и Курбан Камилов являются ярким примером воинской отваги и самоотверженности.
Боевые товарищи родом из Дагестана не отказались от выполнения задачи и не бросили своих людей, несмотря на тяжелые ранения. Оба награждены орденами Мужества.
Курбан Камилов, в подчинении у которого находился взвод получил приказ, занять и удерживать лесополосу.
Со слов военного, его подразделение выполнило задачу и, окопавшись, заняло оборону. Однако позднее начался массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.
Как рассказал Камилов, в три из четырех окопов попали снаряды. Много бойцов из его подразделения, как и он сам, получили ранения.
Курбан Камилов с двумя осколками в голове продолжил эвакуацию раненных. Выполнив задачу и получив минимальную медицинскую помощь, он в тот же день вернулся на передовую.
Вытащить всех раненых и увести оттуда
- ответил герой на вопрос ведущей о том, что волновало его в тот момент.
Исмаил Магомедов также командовал взводом. Его подразделение вступило в бой с противником, а затем попало под минометный обстрел.
Герой из Дагестана получил тяжелое ранение в руку, но продолжил бой.
После поступившего приказа об эвакуации его БТР подорвался на мине. Механик-водитель получил контузию и ожоги. Другие члены экипажа также получили различные ранения.
Далее из-под обстрела Магомедов с сослуживцами выходил пешком. Как рассказал боец, кому-то помогали идти, кого-то несли на себе. Однако, преодолев два километра, военные вышли к своим без потерь.
Все живы, и это самое главное
- заявил Магомедов.
Об истории двух героев из Дагестана в сюжете программы «Время героев» на ТК «Звезда»: