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Герои СВО: Исмаил Магомедов и Курбан Камилов не отказались от выполнения задачи, несмотря на тяжелые ранения

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Герои СВО: Исмаил Магомедов и Курбан Камилов не отказались от выполнения задачи, несмотря на тяжелые ранения

Гвардии лейтенанты Исмаил Магомедов и Курбан Камилов являются ярким примером воинской отваги и самоотверженности.


Боевые товарищи родом из Дагестана не отказались от выполнения задачи и не бросили своих людей, несмотря на тяжелые ранения. Оба награждены орденами Мужества.

Курбан Камилов, в подчинении у которого находился взвод получил приказ, занять и удерживать лесополосу.

Со слов военного, его подразделение выполнило задачу и, окопавшись, заняло оборону. Однако позднее начался массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

Как рассказал Камилов, в три из четырех окопов попали снаряды. Много бойцов из его подразделения, как и он сам, получили ранения.

Курбан Камилов с двумя осколками в голове продолжил эвакуацию раненных. Выполнив задачу и получив минимальную медицинскую помощь, он в тот же день вернулся на передовую.

Вытащить всех раненых и увести оттуда

- ответил герой на вопрос ведущей о том, что волновало его в тот момент.

Исмаил Магомедов также командовал взводом. Его подразделение вступило в бой с противником, а затем попало под минометный обстрел.

Герой из Дагестана получил тяжелое ранение в руку, но продолжил бой.

После поступившего приказа об эвакуации его БТР подорвался на мине. Механик-водитель получил контузию и ожоги. Другие члены экипажа также получили различные ранения.

Далее из-под обстрела Магомедов с сослуживцами выходил пешком. Как рассказал боец, кому-то помогали идти, кого-то несли на себе. Однако, преодолев два километра, военные вышли к своим без потерь.

Все живы, и это самое главное

- заявил Магомедов.

Об истории двух героев из Дагестана в сюжете программы «Время героев» на ТК «Звезда»:

Автор:
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3 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 06:53
    +5
    За героев. drinks drinks drinks
    Крепкого им здоровья. drinks
    И успехов в бою.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:00
    +5
    Молодцы парни...побольше бы таких ребят из Дагестана в армии ...не тех кто мелькает в криминальных сводках...а настоящих героев.
  3. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:11
    0
    Восхищен. Благодарен. Горд.

    Приятно видеть, что офицерам разрешено ношение бороды по их национальным обычаям. Благослови их и их детей наш единый Бог на долгую яркую и щедрую жизнь!