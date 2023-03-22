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Минобороны: В Харьковской области уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ

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Минобороны: В Харьковской области уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ

В Харьковской области на оккупированной территории нанесено поражение сразу двум объектам хранения БК и ГСМ подразделений территориальной обороны ВСУ. Северо-западнее Сватово в районе села Кисловка артиллеристы «Западной» группировки ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады, а вблизи с поселком Зализничное выявлен и накрыт склад с топливом 102-й бригады ТРО.


Минобороны подтверждает нанесение ракетных ударов по аэродрому «Школьный» в районе города Одесса, о которых ранее писали украинские и российские паблики. С этой площадки накануне ВСУ направили дроны с целью атаки крымского Джанкоя, все беспилотники были сбиты российской ПВО. Согласно сводке российского военного ведомства, на аэродроме уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ. В данной воздушной гавани Одессы еще в советское время был построен авиаремонтный завод, базировалась авиация пограничных войск и имелась школа подготовки летчиков.

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО в минувшие сутки велись в основном позиционные бои, как всегда, активно работает артиллерия и авиация ВС РФ.

Больше всего потерь украинские военные продолжают нести на Донецком направлении, где наиболее жестокие бои идут в районе Артемовска и Авдеевки. Только за сутки ВСУ потеряли на этих участках более трехсот боевиков убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены шесть бронеавтомобилей, САУ «Акация» и гаубица советского производства Д-20.

На Красно-Лиманском участке фронта наши войска нанесли комплексное огневое поражение с применением тяжелых огнеметных систем. Удары наносились по расположению противника в районе сел Червоная Диброва, Площанка и деревни Кузьмино в Луганской республике. В результате потери ВСУ составили более 90 боевиков, пять единиц бронированной техники и две гаубицы, в том числе самоходная артустановка «Гвоздика».

Российские летчики истребительной авиации сбили очередной вертолет Ми-8 ВС Украины в районе села Малые Крынки западнее Купянска Харьковской области. Российские зенитчики перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов и три ракеты РСЗО HIMARS.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:29
    0
    А партизаны наш бздынь в Харьковской области выложат в сеть?
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:34
    -2
    В Харьковской области на оккупированной территории нанесено поражение сразу двум объектам хранения БК и ГСМ подразделений территориальной обороны ВСУ.

    Я что-то пропустил? Харьковская область - это уже Россия? Товарищ писатель, Вы свои формулировки как-то покорректней формулируйте.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 16:40
      +3
      Цитата: Тополь
      Я что-то пропустил? Харьковская область - это уже Россия? Товарищ писатель, Вы свои формулировки как-то покорректней формулируйте.

      hi Не надо его по всей строгости), да, мы все тут считаем территорию 404 оккупированной и хотим освобождения. yes
      От себя добавлю, надеюсь, вся территория 404 станет Россией. Не сразу, с трудом, с боями, но там будет Россия.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:47
      0
      Цитата: Тополь
      Я что-то пропустил? Харьковская область - это уже Россия? Товарищ писатель, Вы свои формулировки как-то покорректней формулируйте.

      Автор абсолютно прав.
      Северская Земля и Слобожанщина с Харьковом исконно русские земли, временно оккупированные укрофашистами!


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