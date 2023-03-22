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Депутат Госдумы Хинштейн предложил ввести в Росгвардии практику краткосрочных контрактов на полицейскую службу

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Депутат Госдумы Хинштейн предложил ввести в Росгвардии практику краткосрочных контрактов на полицейскую службу

В Российской Федерации следует создать механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). Об этом заявил руководитель комитета по информационной политике Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.


По утверждению Хинштейна, такое решение будет оправданным в условиях продолжающейся специальной военной операции. Потребность в бойцах спецподразделений ОМОН и СОБР, которые сегодня входят в структуру Росгвардии, достаточно велика.

Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты

- подчеркнул Хинштейн.

Депутат также отметил, что уже подготовлен законопроект, в котором прописывается возможность направлять мобилизованных бывших военнослужащих и сотрудников Росгвардии для прохождения службы в их родное ведомство.

Хинштейн назвал неразумной ситуацию, когда ветеран спецподразделения Росгвардии, будь то СОБР или ОМОН, стоит на учете в военном комиссариате как сержант-наводчик, но реальный опыт, полученный им за годы службы в МВД и Росгвардии, никак не используется.

Предложение Хинштейна действительно полностью соответствует текущей ситуации. Стоит отметить, что задачи по поддержанию общественного порядка, борьбе с преступностью, выявлению и задержанию или уничтожению диверсантов на освобожденных территориях, вошедших недавно в состав Российской Федерации, являются очень важными. Очевидно, что сил для выполнения этих задач не так много, учитывая, что действующие полицейские и росгвардейцы нужны в местах постоянного несения службы.
Использованы фотографии:
Управление ФСВНГ РФ по Челябинской области / 74.rosguard.gov.ru
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18 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 16:38
    +2
    И много там ещё этих Хинштейнов в думе?
    1. Батько_Махно
      Батько_Махно Сегодня, 16:40
      0
      450, один лучше другого, раньше хоть Жирик зажигал, теперь вот такие остались
    2. Умник
      Умник Сегодня, 16:43
      -1
      Я думал он предложил палкой загнать всю росгвардию в зону СВО ибо если проиграем охранять им будет некого
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:51
      -2
      Такое вот чудо там одно.
      ттттттттттттттттт
    4. Oden280
      Oden280 Сегодня, 17:21
      +1
      Большинство ветеранов ОМОН и СОБР списаны по состоянию здоровья. Интересно, каким образом их собрались обратно призвать.
    5. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:53
      0
      Каждый первый. Только фамилии други. А суть- сборище прохиндеев.
    6. bandabas
      bandabas Сегодня, 18:01
      0
      И не простых. Папа- Евсей Абрамович Хинштейн, мама-Инна Абрамовна Регирер . Вопросы есть? Как грязи.
  2. Cap
    Cap Сегодня, 16:43
    +3
    В ходе мобилизации, производится набор на те ВУС, которые нужны здесь и сейчас. Если бывший ОМОНовец или СОБРовец возгорел желанием помогать Родине, он, как служивый, должен понимать, что помогать копать яму справа не нужно, если яма нужна слева. И что значит, хочу идти послужить, но не сильно долго?))) В такой ситуации, если идти, то столько, сколько будет нужно.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:16
      0
      Это называется демократия!)хочу служу, хочу несколько недель
  3. Bacha
    Bacha Сегодня, 16:46
    +2
    Не самая плохая идея от наших законотворцев.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:55
    +2
    Краткосрочный контракт это на сколько часов или минут?
    Утром проснулся, подписал до вечера, отработал, а вечерком побаловался пивком и к жене под бок?
  5. janin
    janin Сегодня, 16:58
    +6
    А депутат Хинштейн .. с его богатым опытом работы, везде и всем. чем может пригодиться в народном капиталистическом труде??
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:02
      +5
      Как чем? Своим длинным языком без костей yes
  6. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:01
    +2
    Их бездельников, 400 тысяч, пионеров боятся, бутылочкой кинули, боюсь боюсь, дайте ему пятёрочку, он мне психологическую травму нанес
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:01
    +2
    Хинштейн назвал неразумной ситуацию, когда ветеран спецподразделения Росгвардии, будь то СОБР или ОМОН, стоит на учете в военном комиссариате как сержант-наводчик, но реальный опыт, полученный им за годы службы в МВД и Росгвардии, никак не используется.
    Совершенно согласен. Ну ладно в советские времена ВУС "военный милиционер" существовал, но таких войск просто не было, но сейчас же есть "военная полиция" и люди имеющие богатый опыт оперативной работы в органах правопорядка вполне можно начинать учитывать как специалистов "военной полиции".
    Но механизм "госсистем" двигается "со скрипом"
  8. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 17:05
    +2
    Как я понЯл, ранее все контракты в МО и силовых ведомствах были продлены на время СВО. Как и какие краткосрочные контракты сейчас могут быть? Кто хотел- тот уже заключил после начала СВО. Сомневаюсь, что будет много желающих сейчас заключить.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:42
    0
    задачи по поддержанию общественного порядка, борьбе с преступностью, выявлению и задержанию или уничтожению диверсантов на освобожденных территориях, вошедших недавно в состав Российской Федерации, являются очень важными.

    Кто ж спорит. Вот только для выявления нужны не собровцы, а опера, работающие с агентурой, и хорошая наружка. Но их работа не так видна общественности, как множество патрулей, которые, к сожалению, не всегда могут предотвратить теракты.
  10. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 18:10
    0
    А в окопах и на передовой опять будут мобики . не служившие в армии и второй раз в жизни увидевшие автомат. ДБ.