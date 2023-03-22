Депутат Госдумы Хинштейн предложил ввести в Росгвардии практику краткосрочных контрактов на полицейскую службу

Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты

В Российской Федерации следует создать механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). Об этом заявил руководитель комитета по информационной политике Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.По утверждению Хинштейна, такое решение будет оправданным в условиях продолжающейся специальной военной операции. Потребность в бойцах спецподразделений ОМОН и СОБР, которые сегодня входят в структуру Росгвардии, достаточно велика.- подчеркнул Хинштейн.Депутат также отметил, что уже подготовлен законопроект, в котором прописывается возможность направлять мобилизованных бывших военнослужащих и сотрудников Росгвардии для прохождения службы в их родное ведомство.Хинштейн назвал неразумной ситуацию, когда ветеран спецподразделения Росгвардии, будь то СОБР или ОМОН, стоит на учете в военном комиссариате как сержант-наводчик, но реальный опыт, полученный им за годы службы в МВД и Росгвардии, никак не используется.Предложение Хинштейна действительно полностью соответствует текущей ситуации. Стоит отметить, что задачи по поддержанию общественного порядка, борьбе с преступностью, выявлению и задержанию или уничтожению диверсантов на освобожденных территориях, вошедших недавно в состав Российской Федерации, являются очень важными. Очевидно, что сил для выполнения этих задач не так много, учитывая, что действующие полицейские и росгвардейцы нужны в местах постоянного несения службы.