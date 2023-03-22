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Депутат Госдумы призвал выслать британских дипломатов из-за плана поставки снарядов с ураном Украине

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Депутат Госдумы призвал выслать британских дипломатов из-за плана поставки снарядов с ураном Украине

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет внес предложение о высылке из России британских дипломатов в качестве ответной меры на передачу киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Парламентарий также подчеркнул, что принятие решения о поставке боевикам киевского режима боеприпасов с содержанием обедненного урана неминуемо повлечет за собой катастрофические последствия глобального масштаба.


Шеремет считает, что подобное решение британских властей является прямым нарушением принятых международно-правовых норм и автоматически приводит к принципиально новому статусу вооруженный конфликт на Украине. Британцы автоматически становятся стороной этого конфликта, что неминуемо повлечет за собой проведение корректировки целей и задач, поставленных перед ВС РФ.

Ранее заместитель главы британского Министерства обороны Аннабель Голди заявила о намерении Лондона передать армии киевского режима вместе с танками Challenger боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Британия воплотит эту инициативу, Россия будет вынуждена реагировать на применение украинскими боевиками вооружений с ядерным компонентом, и что коллективный Запад твердо "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если подобное произойдет, это приведет к крайне негативным последствиям для Лондона. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что применение снарядов с обедненным ураном является проявлением геноцида в отношении мирных жителей, на территории проживания которых подобные вооружения применяются.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/NVO
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24 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:08
    +5
    Предложение дельное и своевременное! Ждём.
    Помимо британцев можно ещё дипломатов десятка стран отправить обратно. Пусть задумаются.
    Ну а в случае поставки одной высылкой ограничиваться точно нельзя.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:12
      +6
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Предложение дельное и своевременное!
      На счет СВОЕВРЕМЕННОГО я бы поспорил. Оно назрело в момент когда Борис не наш Джонс сделал все, что бы сорвать намечающийся переговорный процесс между Москвой и Киевом.

      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ждём.

      Все ждем,с и ждем,с... И пора бы уже более кардинальные меры предпринимать, у Британии хватает "болевых точек"
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:19
        +1
        Цитата: svp67
        Все ждем,с и ждем,с...

        Все, и мужики и дамы трясут и размахивают всеми причиндалами коими могут, но толку от этого ноль.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:15
      -3
      Предложение абсолютно неумное. Не надо высылать англичан, их надо начинать возить на "экскурсии" в места возможного применения урановых боеприпасов, чтобы каждый раз в зоне поражения было не менее трёх англичан. Потом их тщательно обследовать, документально зафиксировать причину их недомоганий, и только после этого, при условии, что на пресс-конференции они будут говорить правильно дать им возможность уехать на свою туманную родину. Но перед этим озвучить им во что обойдётся лечение на родине, и во что им обойдётся лечение по ОМС в России, и провести ещё одну пресс-конференцию Как-то так.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:27
      +2
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Предложение дельное и своевременное! Ждём.
      Помимо британцев можно ещё дипломатов десятка стран отправить обратно. Пусть задумаются.
      Ну а в случае поставки одной высылкой ограничиваться точно нельзя.

      А куда их высылать? Может лучше на Чукотку выслать? Пускай кирками и лопатами туннель копают на Аляску.
    4. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 17:48
      -2
      А смысл? Под прикрытием посольства работают разведки. Нам придется и свое свернуть. Мы потеряем доступ к работе в Британии, а она нет, так как у нее будет доступ к информации от других членов НАТО. Если выкидывать, то весь блок НАТО, в том числе и Штаты.
  2. Minus
    Minus Сегодня, 17:08
    +8
    Про последствия уже можно не писать. Сотни ситуаций требующих жёстких ответов уже были. Ответов небыло. Так что лучше промолчали бы, а не позорились......
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:08
    -1
    Подозрителен что-то этот депутатик. За серьёзнейшее преступление предлагает англичанов лишь чутка по головке погладить - до ридной хаты отправить! Проверить бы его соответствующим органам! bully
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 18:13
      0
      Шеремет - один из организаторов Русской Весны в Крыму. Человек вполне себе патриот и многим рисковал. Не лучшая мера, но хотя бы конкретная. А вот ВИП-чиновники отделываются только пустыми заклинаниями.
  4. Балу
    Балу Сегодня, 17:18
    0
    В ответ на применение этих снарядов могут дать самые большие самоходные минометы. Я так понял, что подходящие боеприпасы с такой же начинкой есть только для них на наших складах. winked А почему нет? Зуб за зуб.
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 18:24
      0
      Дальность миномета "Тюльпан" составляет от 800 м до 20 км, так ты предлагаешь обстреливать такими же снарядами пока еще не освобожденную территорию, а потом при освобождении послать туда российские войска!? Ух предложение, да!? Чей зуб сломаешь, не свои ли!?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:20
    +2
    В переводе это заявление значит: -"Если что, то мы их заругаем".
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:20
    0
    А они всё ещё у нас ? Какого лешего они ещё не с чемоданами на вокзале с билетами в плацкарт и отпечатками ботинок с зади?
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:21
    0
    итанцы автоматически становятся стороной этого конфликта, что неминуемо повлечет за собой

    Очередное развесистое клюквенное дерево.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 17:23
    +1
    Британцы автоматически становятся стороной этого конфликта

    Там уже десятки таких "участников", но никто не торопится разрывать с ними дипотношения или хотя бы отзывать послов. Не иначе, что-то мешает. Что бы это могло быть, а?
  9. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 17:26
    0
    По моему Володину уже надоели эти 'блуждания' его подопечных по СМИ,и уже есть предложение – " … Также предложено ввести в комитетах ГД дополнительные ставки для пресс-секретарей с тем, чтобы, как отметил Вячеслав Володин, «обеспечить большую публичность комитетов, чтобы был диалог, открытость»." hi
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:35
    0
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Предложение дельное и своевременное

    А это точно-"ВСЕ ПО ПЛАНУ"? Через год ,на окраинах Донецка противник помощь получает,а мы дипломатов высылаем?? request request what
  11. Grigory B
    Grigory B Сегодня, 17:36
    0
    Это надо было сделать еще вчера,а то консул их спокойно по дальнему востоку катается и сто пудово ведет там подрывную деятельность.Они давным давно нам уже не друзья,а враги,хотя друзьями они нашими ни когда и не были.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:40
    0
    Депутат Госдумы призвал выслать британских дипломатов из-за плана поставки снарядов с ураном Украине
    О чем можно говорить с наглами? Давно уже не о чем.
    Есть нюансы, но их давно надо было начинать обходить по другим маршрутам.
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 17:46
    0
    И надеть на них пояса шахидов с обогащенным ураном am
  14. zenion
    zenion Сегодня, 17:48
    0
    Неужели они решили с России послать оружие ядрёное. Вот гады они ведь знают, что русские бедные миллиардеры им это продадут, что бы ребёнку купить подводную лодку с бешеным управлением.
  15. dandi
    dandi Сегодня, 17:52
    0
    А почему бы прямо и открыто,без обиняков,заявить: первый такой снаряд, упавший на нашу землю, и мы жахнем.Люди говорят нам в лицо,типа,мы будем вас немножко убивать такими интересными боеприпасами,вы не дёргайтесь,а в ответ опять какие-то обтекаемые фразы,слова...Нас всё равно объявили вселенским злом,так чего уж стесняться. Может, хватит уже в Леопольдов играть? Эти ребята поймут только прямой хук или джеб,не знаю,что предпочтительнее, поправьте меня.Понятно ведь, что мирный исход уже невозможен,так к чему политесы...
  16. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 18:19
    0
    Ага, он бы ещё разорвать дипломатические отношения предложил. Кто же ему это позволит, своим же людям надо где-то харчеваться.
  17. faiver
    faiver Сегодня, 18:22
    0
    А ничего не будет, воевать с НАТОй мы не хотим и не можем, а ударить в иной плоскости либо руки коротки либо духу не хватает. Поворчит Лавров, Медведев в телеге обзовет их редисками, ну собственно все....