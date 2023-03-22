Депутат Госдумы призвал выслать британских дипломатов из-за плана поставки снарядов с ураном Украине

Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет внес предложение о высылке из России британских дипломатов в качестве ответной меры на передачу киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Парламентарий также подчеркнул, что принятие решения о поставке боевикам киевского режима боеприпасов с содержанием обедненного урана неминуемо повлечет за собой катастрофические последствия глобального масштаба.
Шеремет считает, что подобное решение британских властей является прямым нарушением принятых международно-правовых норм и автоматически приводит к принципиально новому статусу вооруженный конфликт на Украине. Британцы автоматически становятся стороной этого конфликта, что неминуемо повлечет за собой проведение корректировки целей и задач, поставленных перед ВС РФ.
Ранее заместитель главы британского Министерства обороны Аннабель Голди заявила о намерении Лондона передать армии киевского режима вместе с танками Challenger боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Британия воплотит эту инициативу, Россия будет вынуждена реагировать на применение украинскими боевиками вооружений с ядерным компонентом, и что коллективный Запад твердо "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если подобное произойдет, это приведет к крайне негативным последствиям для Лондона. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что применение снарядов с обедненным ураном является проявлением геноцида в отношении мирных жителей, на территории проживания которых подобные вооружения применяются.